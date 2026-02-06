HDS 1000 De
Иновативният пистолет за високо налягане EASY! Force е част от стандартното оборудване на водоструйките с подгряване HDS 1000 De. Здрава рамка, предназначена за товарене с кран или мотокар.
Благодарение на богатите си характеристики на оборудването, мощния дизелов двигател Yanmar и здравата тръбна рамка, нашата водосруйка с подгряване на водата HDS 1000 De може да се справи с предизвикателствата, с който другите машини се затрудняват. Всички компоненти са изработени от висококачествени материали. Помпата за високо налягане например е снабдена с месингова цилиндрова глава, клапани от неръждаема стомана и бутала от неръждаема стомана с покритие от хром-никел. Пионерските иновации увеличават значително удобството на работа: спусъка EASY! Force HD използва силата на откат на струята с високо налягане, като по този начин намалява задържащата сила за оператора до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Цялостното оборудване за безопасност, състоящо се от поплавък с интегрирана защита срещу варовик (DGT), което осигурява отделяне от мрежата за питейна вода, както и защита от недостиг на масло, вода и гориво, гарантира безпроблемната работа на машината по всяко време. Здравата рамка защитава компонентите и улеснява транспорта.
Характеристики и предимства
Отличен комфорт на употребаАвтоматично изключване на горелката при липса на вода и прегряване. Ергономичният пистолет намалява необходимата сила за придържане и натискане на спусъка.
Максимална продуктивностМощна горелка със изправена серпентина и постоянно горене. За отстраняване на упорити замърсявания. Два интегрирани резервоара за дизел и бензин позволяват дълго време на работа.
Икономичен дизелов двигател.Съответства на изискванията на стандарта за вредни емисии EU STAGE V. Електронен стартер за лесно включване.
Лесно за оператора управление
- Оборотите се намаляват автоматично в Stand-by-режим. Това предпазва двигателя и едновременно с това пести енергия.
- Възможно е товарене с кран благодарение на здравата тръбна стоманена рамка.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|450 - 900
|Работно налягане (бар/МПа)
|40 - 200 / 4 - 20
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 98
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|5,6
|Размер на дюзата
|048
|Резервоар за гориво (л)
|34
|Горива
|Леко масло / Дизел
|Вид на задвижването
|Дизел
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Вид на двигателя
|L 100 V
|Брой едновременни потребители
|1
|Мобилност
|Стационарен
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|188,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|194,1
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1100 x 750 x 785
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Cage-защитна рамка
- Електростратер
- Стабилна стоманена рамка за товарене с кран