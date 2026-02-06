Благодарение на богатите си характеристики на оборудването, мощния дизелов двигател Yanmar и здравата тръбна рамка, нашата водосруйка с подгряване на водата HDS 1000 De може да се справи с предизвикателствата, с който другите машини се затрудняват. Всички компоненти са изработени от висококачествени материали. Помпата за високо налягане например е снабдена с месингова цилиндрова глава, клапани от неръждаема стомана и бутала от неръждаема стомана с покритие от хром-никел. Пионерските иновации увеличават значително удобството на работа: спусъка EASY! Force HD използва силата на откат на струята с високо налягане, като по този начин намалява задържащата сила за оператора до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Цялостното оборудване за безопасност, състоящо се от поплавък с интегрирана защита срещу варовик (DGT), което осигурява отделяне от мрежата за питейна вода, както и защита от недостиг на масло, вода и гориво, гарантира безпроблемната работа на машината по всяко време. Здравата рамка защитава компонентите и улеснява транспорта.