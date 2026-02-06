HDS 1000 De

Иновативният пистолет за високо налягане EASY! Force е част от стандартното оборудване на водоструйките с подгряване HDS 1000 De. Здрава рамка, предназначена за товарене с кран или мотокар.

Благодарение на богатите си характеристики на оборудването, мощния дизелов двигател Yanmar и здравата тръбна рамка, нашата водосруйка с подгряване на водата HDS 1000 De може да се справи с предизвикателствата, с който другите машини се затрудняват. Всички компоненти са изработени от висококачествени материали. Помпата за високо налягане например е снабдена с месингова цилиндрова глава, клапани от неръждаема стомана и бутала от неръждаема стомана с покритие от хром-никел. Пионерските иновации увеличават значително удобството на работа: спусъка EASY! Force HD използва силата на откат на струята с високо налягане, като по този начин намалява задържащата сила за оператора до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Цялостното оборудване за безопасност, състоящо се от поплавък с интегрирана защита срещу варовик (DGT), което осигурява отделяне от мрежата за питейна вода, както и защита от недостиг на масло, вода и гориво, гарантира безпроблемната работа на машината по всяко време. Здравата рамка защитава компонентите и улеснява транспорта.

Характеристики и предимства
Водоструйка HDS 1000 De: Отличен комфорт на употреба
Отличен комфорт на употреба
Автоматично изключване на горелката при липса на вода и прегряване. Ергономичният пистолет намалява необходимата сила за придържане и натискане на спусъка.
Водоструйка HDS 1000 De: Максимална продуктивност
Максимална продуктивност
Мощна горелка със изправена серпентина и постоянно горене. За отстраняване на упорити замърсявания. Два интегрирани резервоара за дизел и бензин позволяват дълго време на работа.
Водоструйка HDS 1000 De: Икономичен дизелов двигател.
Икономичен дизелов двигател.
Съответства на изискванията на стандарта за вредни емисии EU STAGE V. Електронен стартер за лесно включване.
Лесно за оператора управление
  • Оборотите се намаляват автоматично в Stand-by-режим. Това предпазва двигателя и едновременно с това пести енергия.
  • Възможно е товарене с кран благодарение на здравата тръбна стоманена рамка.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 450 - 900
Работно налягане (бар/МПа) 40 - 200 / 4 - 20
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 98
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 5,6
Размер на дюзата 048
Резервоар за гориво (л) 34
Горива Леко масло / Дизел
Вид на задвижването Дизел
Производител на двигателя Yanmar
Вид на двигателя L 100 V
Брой едновременни потребители 1
Мобилност Стационарен
Тегло (с аксесоари) (кг) 188,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 194,1
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1100 x 750 x 785

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Cage-защитна рамка
  • Електростратер
  • Стабилна стоманена рамка за товарене с кран
Аксесоари
Почистващи препарати