Качество, ергономичност и удобство за ползване: HDS 6/15 C е мощна монофазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас с въздушно охлаждане на мотора, икономичен режим eco!efficiency и интуитивно управление с един бутон. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала осигурява необходимото налягане. Пистолетът за високо налягане EASY!Force Advanced с патентована технология на дюзата и струйник с дължина над 1 метър, както и бързите връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата за леко изправяне (SDS) намалява вибрациите за работа без умора. Технологията за гореща вода ефективно разгражда дори смазочните материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от резервоар с обем 15,5 литра. Налягането и дебита на водата могат да се регулират в зависимост от задачата. Лесната за поддръжка HDS 6/15 C е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, воден филтър и предпазен клапан предпазват компонентите. Здравото шаси защитава от удари, а големите колела и направляващите предни колела осигуряват висока маневреност. Има възможности за съхранение на аксесоари.