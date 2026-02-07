HDS 6/15 C
HDS 6/15 C монофазна водоструйка с подгряване на водата от компактен клас с 3-бутална аксиална помпа, режим eco!efficiency, интуитивно управление с един бутон и EASY!Force Advanced пистолет.
Качество, ергономичност и удобство за ползване: HDS 6/15 C е мощна монофазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас с въздушно охлаждане на мотора, икономичен режим eco!efficiency и интуитивно управление с един бутон. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала осигурява необходимото налягане. Пистолетът за високо налягане EASY!Force Advanced с патентована технология на дюзата и струйник с дължина над 1 метър, както и бързите връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата за леко изправяне (SDS) намалява вибрациите за работа без умора. Технологията за гореща вода ефективно разгражда дори смазочните материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от резервоар с обем 15,5 литра. Налягането и дебита на водата могат да се регулират в зависимост от задачата. Лесната за поддръжка HDS 6/15 C е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, воден филтър и предпазен клапан предпазват компонентите. Здравото шаси защитава от удари, а големите колела и направляващите предни колела осигуряват висока маневреност. Има възможности за съхранение на аксесоари.
Характеристики и предимства
Висока икономичност
- eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
- EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
- Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
- Патентованата дюза Kärcher предлага до 40% по-голяма ударна сила в сравнение с конвенционалните дюзи.
Безопасност на работа
- Лесният за достъп воден филтър предпазва помпата от частици във водата.
- Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
Надеждност
- Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
- Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане.
- Интегрирано съхранение на дюзи.
- Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Дозиране на почистващ препарат
- Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.
Концепция за мобилност
- Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
- Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
- Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|260 - 560
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 150 / 3 - 15
|Максимално налягане (бар)
|200
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|макс. 80
|Мощност на свързване (кВт)
|3,4
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|3,1
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|2,5
|Свързващ кабел (м)
|5
|Резервоар за гориво (л)
|15
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|101,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|110,037
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1066 x 650 x 920
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Прекъсване на налягането
- Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство