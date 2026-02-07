HD 9/21 G
Самостоятелна и напълно мобилна: Благодарение на бензиновия двигател на Хонда, можете да работите с HD 9/21 G от гамата HD бензин Advanced, независимо от електрическото захранване.
Ергономичната рамка на бензиновата водоструйка HD 9/21 G HD от серията HD Gasoline Advanced осигурява максимална мобилност. Защитена от тази здрава основна рамка, машината може да работи и при най-неблагоприятни условия. Бензиновият двигател на Хонда осигурява надеждно налягане, дори и без електрическо захранване. Дори и без налична връзка , устройството може да засмуче вода директно от водоизточници и да я нагнети до 210 бара. Термостатен вентил и воден филтър предпазват помпата от повреди, дори и при работа на вътрешна цилкулация. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, който използва обратната тяга на струята с високо налягане, за да намали до нула задържащата сила за оператора, и бързи конектори EASY! Lock, улесняват 5 пъти по-бързо монтажа и демонтажа в сравнение с конвенционалните винтови връзки. HD 9/21 G също впечатлява със сложната си работна концепция, опции за съхранение на аксесоари, устойчиви на разбиване колела и разнообразие от опции.
Характеристики и предимства
Максимална независимостОборудвани с надеждни двигатели Honda и Yanmar, за приложения без външно електрозахранване. Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.
Отличен комфорт на употребаЕргономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности. Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда. Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.
Голяма гъвкавостОпционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда. Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция. Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).
Проектирана за най-тежки приложения
- Много здрава основна рама за ежедневна употреба при сурови условия.
- Голям воден филтър за защита на помпата.
- Термо вентил за защита на помпата от прегряване в режим на рециркулация.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|200 - 850
|Работно налягане (бар/МПа)
|10 - до 210 / 1 - до 21
|Максимално налягане (бар/МПа)
|270 / 27
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Подаване на вода
|1″
|Вид на задвижването
|Бензин
|Производител на двигателя
|Honda
|Вид на двигателя
|GX 340
|Брой едновременни потребители
|1
|Мобилност
|Количка
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|72,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|80
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|866 x 722 x 1146
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Power дюза
Оборудване
- Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
Сфера на приложение
- Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
- Селско стопанство (почистване на превозни средства и оборудване или използване в лесовъдството)
- Индустрия (почистване на оборудване)
- Услуги (почистване на външни области, напр. на площади и паркинги)