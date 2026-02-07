HD 9/21 G

Самостоятелна и напълно мобилна: Благодарение на бензиновия двигател на Хонда, можете да работите с HD 9/21 G от гамата HD бензин Advanced, независимо от електрическото захранване.

Ергономичната рамка на бензиновата водоструйка HD 9/21 G HD от серията HD Gasoline Advanced осигурява максимална мобилност. Защитена от тази здрава основна рамка, машината може да работи и при най-неблагоприятни условия. Бензиновият двигател на Хонда осигурява надеждно налягане, дори и без електрическо захранване. Дори и без налична връзка , устройството може да засмуче вода директно от водоизточници и да я нагнети до 210 бара. Термостатен вентил и воден филтър предпазват помпата от повреди, дори и при работа на вътрешна цилкулация. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, който използва обратната тяга на струята с високо налягане, за да намали до нула задържащата сила за оператора, и бързи конектори EASY! Lock, улесняват 5 пъти по-бързо монтажа и демонтажа в сравнение с конвенционалните винтови връзки. HD 9/21 G също впечатлява със сложната си работна концепция, опции за съхранение на аксесоари, устойчиви на разбиване колела и разнообразие от опции.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 9/21 G: Максимална независимост
Максимална независимост
Оборудвани с надеждни двигатели Honda и Yanmar, за приложения без външно електрозахранване. Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.
Водоструйка HD 9/21 G: Отличен комфорт на употреба
Отличен комфорт на употреба
Ергономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности. Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда. Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.
Водоструйка HD 9/21 G: Голяма гъвкавост
Голяма гъвкавост
Опционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда. Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция. Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).
Проектирана за най-тежки приложения
  • Много здрава основна рама за ежедневна употреба при сурови условия.
  • Голям воден филтър за защита на помпата.
  • Термо вентил за защита на помпата от прегряване в режим на рециркулация.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 200 - 850
Работно налягане (бар/МПа) 10 - до 210 / 1 - до 21
Максимално налягане (бар/МПа) 270 / 27
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Подаване на вода 1″
Вид на задвижването Бензин
Производител на двигателя Honda
Вид на двигателя GX 340
Брой едновременни потребители 1
Мобилност Количка
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 72,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 80
Размери (Д х Ш х В) (мм) 866 x 722 x 1146

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Power дюза

Оборудване

  • Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
Сфера на приложение
  • Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
  • Селско стопанство (почистване на превозни средства и оборудване или използване в лесовъдството)
  • Индустрия (почистване на оборудване)
  • Услуги (почистване на външни области, напр. на площади и паркинги)
Аксесоари
Почистващи препарати