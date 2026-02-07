Ергономичната рамка на бензиновата водоструйка HD 9/21 G HD от серията HD Gasoline Advanced осигурява максимална мобилност. Защитена от тази здрава основна рамка, машината може да работи и при най-неблагоприятни условия. Бензиновият двигател на Хонда осигурява надеждно налягане, дори и без електрическо захранване. Дори и без налична връзка , устройството може да засмуче вода директно от водоизточници и да я нагнети до 210 бара. Термостатен вентил и воден филтър предпазват помпата от повреди, дори и при работа на вътрешна цилкулация. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, който използва обратната тяга на струята с високо налягане, за да намали до нула задържащата сила за оператора, и бързи конектори EASY! Lock, улесняват 5 пъти по-бързо монтажа и демонтажа в сравнение с конвенционалните винтови връзки. HD 9/21 G също впечатлява със сложната си работна концепция, опции за съхранение на аксесоари, устойчиви на разбиване колела и разнообразие от опции.