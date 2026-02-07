HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
С огромна отоплителна мощност от 36 kW водоструйката с електрическо подгряване на водата HDS E 8 / 16-4 М е най-мощният модел в своя клас. С EASY!Force пистолет за високо налягане.
Когато отработените газове са нежелателни или не са разрешени, нашите водоструйки с електрическо подгряване на водата са машини, които са подходящи. С мощност от 36 kW, HDS E 8 / 16-4 М е най-мощната машина в своя клас и същевременно изключително енергийно ефективна. Тази ефективност е възможна, от нашия патентован режим eco!efficiency, който намалява работната температура от максимално 85 ° C до 60 ° C, както и новата изолация на котела, която намалява консумацията на енергия на машината с 40% в режим на готовност. Високата работна температура до 85 ° C е особено подходяща за почистване на много мазна мръсотия, където температура до 80 ° C може да се поддържа при непрекъсната работа благодарение на Servo Control. Допълнителни иновации от Kärcher, като пистолетът за високо налягане EASY! Force и бързозадействащите се крепежни елементи EASY! Lock улесняват работата на операторите и потребителите: Пистолета за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.
Характеристики и предимства
Особено енергийно ефективни, за значително намаляване на разходите.
- Високо ефективният изолационен материал спестява до 40% енергия в режим на готовност.
- Уникален режим eco!efficiency.
Особено висока температура на работа.
- Голям резервоар за вода (максимум 85°C).
- До 58°C при непрекъсната работа при пълна мощност или 80°C със Servo Control.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Серво контрол
- За доставяне на значително по-висока температура на водата към аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|300 - 760
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|мин. 58 - макс. 85
|Мощност на свързване (кВт)
|41,5
|Свързващ кабел (м)
|5
|Консумирана мощност (кВт)
|36
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|123,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|134,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
Оборудване
- Електрически нагревател без вредни емисии
- Табло за управление със сигнални лампи
- Прекъсване на налягането
- 2 резервоара за почистващи препарати
- Серво контрол
Сфера на приложение
- Пароструйка с електрическо нагряване за работа без отработени газове в затворени пространства.