Когато отработените газове са нежелателни или не са разрешени, нашите водоструйки с електрическо подгряване на водата са машини, които са подходящи. С мощност от 36 kW, HDS E 8 / 16-4 М е най-мощната машина в своя клас и същевременно изключително енергийно ефективна. Тази ефективност е възможна, от нашия патентован режим eco!efficiency, който намалява работната температура от максимално 85 ° C до 60 ° C, както и новата изолация на котела, която намалява консумацията на енергия на машината с 40% в режим на готовност. Високата работна температура до 85 ° C е особено подходяща за почистване на много мазна мръсотия, където температура до 80 ° C може да се поддържа при непрекъсната работа благодарение на Servo Control. Допълнителни иновации от Kärcher, като пистолетът за високо налягане EASY! Force и бързозадействащите се крепежни елементи EASY! Lock улесняват работата на операторите и потребителите: Пистолета за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.