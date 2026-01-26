HD 9/23 De

За независима приложение в райони с лоша инфраструктура:мобилната водоструйка с дизелов двигател HD 9/23 De с налягане 230 бара е за високи резултати на почистване.

Идеална, за тежки външни условия и взискателни почистващи работи, водоструйката HD 9/23 De с дизелов двигател Yanmar работи абсолютно самостоятелно.Ако е необходимо, тя може също да засмуква вода направо от водни езера и да я транспортира като е в състояние да работи в райони с лоша инфраструктура. С водно налягане от 230 бара, устройството може да се справи с практически всяка задача. Ергономичната му основна рамка и устойчиви на разбиване колела осигуряват максимална мобилност, и издържлимост на тежки условия. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, който използва обратният откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула за оператора, и бързите конектори EASY! Lock, които улесняват 5 пъти монтажа и демонтажа в сравнение с конвенционалните винтови връзки, правят работата много удобна. За защита на помпата са монтирани голям воден филтър и термостатен вентил. Смислени , опционални възможности , като допълнителната рамка за защита и халки за товарене с кран, допълват машината.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 9/23 De: Максимална независимост
Оборудвани с надеждни двигатели Honda и Yanmar, за приложения без външно електрозахранване. Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.
Водоструйка HD 9/23 De: Отличен комфорт на употреба
Ергономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности. Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда. Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.
Водоструйка HD 9/23 De: Голяма гъвкавост
Опционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда. Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция. Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).
Проектирана за най-тежки приложения
  • Много здрава основна рама за ежедневна употреба при сурови условия.
  • Голям воден филтър за защита на помпата.
  • Термо вентил за защита на помпата от прегряване в режим на рециркулация.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 400 - 930
Работно налягане (бар/МПа) 40 - до 230 / 4 - до 23
Максимално налягане (бар/МПа) 270 / 27
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Подаване на вода 1″
Вид на задвижването Дизел
Производител на двигателя Yanmar
Вид на двигателя L 100 V
Брой едновременни потребители 1
Мобилност Количка
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 112,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 115,5
Размери (Д х Ш х В) (мм) 866 x 722 x 1146

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
  • Електростратер
  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
Сфера на приложение
  • Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
  • Селско стопанство (почистване на превозни средства и оборудване или използване в лесовъдството)
  • Индустрия (почистване на оборудване)
  • Услуги (почистване на външни области, напр. на площади и паркинги)
