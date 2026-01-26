Идеална, за тежки външни условия и взискателни почистващи работи, водоструйката HD 9/23 De с дизелов двигател Yanmar работи абсолютно самостоятелно.Ако е необходимо, тя може също да засмуква вода направо от водни езера и да я транспортира като е в състояние да работи в райони с лоша инфраструктура. С водно налягане от 230 бара, устройството може да се справи с практически всяка задача. Ергономичната му основна рамка и устойчиви на разбиване колела осигуряват максимална мобилност, и издържлимост на тежки условия. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, който използва обратният откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула за оператора, и бързите конектори EASY! Lock, които улесняват 5 пъти монтажа и демонтажа в сравнение с конвенционалните винтови връзки, правят работата много удобна. За защита на помпата са монтирани голям воден филтър и термостатен вентил. Смислени , опционални възможности , като допълнителната рамка за защита и халки за товарене с кран, допълват машината.