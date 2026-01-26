HD 9/23 De
За независима приложение в райони с лоша инфраструктура:мобилната водоструйка с дизелов двигател HD 9/23 De с налягане 230 бара е за високи резултати на почистване.
Идеална, за тежки външни условия и взискателни почистващи работи, водоструйката HD 9/23 De с дизелов двигател Yanmar работи абсолютно самостоятелно.Ако е необходимо, тя може също да засмуква вода направо от водни езера и да я транспортира като е в състояние да работи в райони с лоша инфраструктура. С водно налягане от 230 бара, устройството може да се справи с практически всяка задача. Ергономичната му основна рамка и устойчиви на разбиване колела осигуряват максимална мобилност, и издържлимост на тежки условия. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, който използва обратният откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула за оператора, и бързите конектори EASY! Lock, които улесняват 5 пъти монтажа и демонтажа в сравнение с конвенционалните винтови връзки, правят работата много удобна. За защита на помпата са монтирани голям воден филтър и термостатен вентил. Смислени , опционални възможности , като допълнителната рамка за защита и халки за товарене с кран, допълват машината.
Характеристики и предимства
Максимална независимостОборудвани с надеждни двигатели Honda и Yanmar, за приложения без външно електрозахранване. Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.
Отличен комфорт на употребаЕргономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности. Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда. Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.
Голяма гъвкавостОпционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда. Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция. Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).
Проектирана за най-тежки приложения
- Много здрава основна рама за ежедневна употреба при сурови условия.
- Голям воден филтър за защита на помпата.
- Термо вентил за защита на помпата от прегряване в режим на рециркулация.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|400 - 930
|Работно налягане (бар/МПа)
|40 - до 230 / 4 - до 23
|Максимално налягане (бар/МПа)
|270 / 27
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Подаване на вода
|1″
|Вид на задвижването
|Дизел
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Вид на двигателя
|L 100 V
|Брой едновременни потребители
|1
|Мобилност
|Количка
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|112,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|115,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|866 x 722 x 1146
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
- Електростратер
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
Сфера на приложение
- Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
- Селско стопанство (почистване на превозни средства и оборудване или използване в лесовъдството)
- Индустрия (почистване на оборудване)
- Услуги (почистване на външни области, напр. на площади и паркинги)