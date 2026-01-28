HD 10/25-4 S Plus

Водоструйката със студена вода HD 10/25-4 S Plus впечатлява с висока производителност и качество. Системи за подпомагане и въртяща се дюза Vibrasoft, проектирани с мисъл за ергономичността.

HD 10/25-4 S Plusе идеалната машина за ергономична и удобна за потребителя работа. Пистолетът Kärcher EASY!Force Advanced я прави удобна за използване без никаква сила на задържане. Налягането и дебита на водата могат да се регулират от Servo Control, разположен между струйника и пистолета. Чрез намаляване на налягането по този начин потребителите могат да реагират бързо на деликатни повърхности – без да се налага да сменят цялата дюза. Рото дюзата Vibrasoft също значително намалява вибрациите на струйника. Системите за подпомагане и LED дисплеят за състоянието увеличават удобството при употреба. Внимателно подбраните материали гарантират първокласното качество на машината от Super Class. Издръжлива помпа, бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава работят в партньорство с 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода. Интегрираните рамкови носачи, изработени от алуминий, образуват леко, но здраво шаси, което прави възможно товаренето с кран. За компактен и преносим дизайн, моторът и помпата са монтирани вертикално в изправено положение. Машината разполага и с възможности за съхранение под формата на отделение за аксесоари и регулируеми куки.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 10/25-4 S Plus: Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпата
Малък отпечатък и спестяващи място пропорции. Лесни за маневриране и транспортиране. Максималната стабилност осигурява стабилна опора на машината.
Водоструйка HD 10/25-4 S Plus: 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. Висока производителност и висока ефективност. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Водоструйка HD 10/25-4 S Plus: Ергономична ротационна дюза Vibrasoft
Намаляване на вибрациите с до 30%. Намалява силата на звука и нивото на шума. Въртящата се дюза облекчава тежката работа при сложни задачи за почистване.
Асистиращи системи и LED дисплей за състоянието
  • Интегрирана електроника за наблюдение на уреда.
  • Изключване при понижаване/повишаване на напрежението.
  • Изключване при теч или изключване на фаза.
Интелигентно проектираната сервизна концепция улеснява бързите операции на място
  • Въртяща се глава на помпата.
  • Удобен дисплей за ниво на напълване с масло и отвор за източване на масло, интегрирани в шасито.
  • Модулна конструкция, включваща помпа, двигател и контролен шкаф.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
  • EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
  • Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Всеобхватни аксесоари и модулни разширения
  • Отделение за аксесоари.
  • Регулируеми куки, например за съхранение на втори струйник или електрически кабел.
  • Място за съхранение на маркуч за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 376 / 424
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 1000
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар) 80 - 250
Максимално налягане (бар/МПа) 280 / 2,8
Мощност на свързване (кВт) 8,8
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 047
Подаване на вода 1″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 70,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 78,55
Размери (Д х Ш х В) (мм) 607 x 518 x 1063

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Ръчен пистолет с вложка Softgrip
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
  • 3-бутална аксиална помпа: С бутала от благородна стомана
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран воден филтър
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Вход за вода от месинг
Водоструйка HD 10/25-4 S Plus
Сфера на приложение
  • Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
  • Почистващи машини и оборудване на строителната площадка, като миксери за цимент, скелета, челни товарачи, багери или бетон помпи
  • Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
  • Почистване на превозни средства в транспортния сектор, като тежкотоварни автомобили, кораби, самолети или автобуси
  • Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги
