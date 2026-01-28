HD 10/25-4 S Plusе идеалната машина за ергономична и удобна за потребителя работа. Пистолетът Kärcher EASY!Force Advanced я прави удобна за използване без никаква сила на задържане. Налягането и дебита на водата могат да се регулират от Servo Control, разположен между струйника и пистолета. Чрез намаляване на налягането по този начин потребителите могат да реагират бързо на деликатни повърхности – без да се налага да сменят цялата дюза. Рото дюзата Vibrasoft също значително намалява вибрациите на струйника. Системите за подпомагане и LED дисплеят за състоянието увеличават удобството при употреба. Внимателно подбраните материали гарантират първокласното качество на машината от Super Class. Издръжлива помпа, бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава работят в партньорство с 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода. Интегрираните рамкови носачи, изработени от алуминий, образуват леко, но здраво шаси, което прави възможно товаренето с кран. За компактен и преносим дизайн, моторът и помпата са монтирани вертикално в изправено положение. Машината разполага и с възможности за съхранение под формата на отделение за аксесоари и регулируеми куки.