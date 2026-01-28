HD 9/23 G
С бензиновата водоструйка HD 9/23 G с бензинов двигател на Honda работите независимо, мобилно и удобно - също и при тежки условия на заобикалящата Ви среда.
Снабдена с бензинов двигател от Honda, водоструйката със студена вода HD 9/23 G работи напълно автономно от електрическото захранване. Разработена за най-добри резултати при почистване - благодарение на налягане от 230 бара - и защитена от много стабилна основна рамка, машината убеждава дори при екстремни условия. Ергономичната концепция на рамката предлага максимална мобилност, дори и при неравномерни подове. Устойчиви на разбиване колела, успешната концепция за работа и различни опции за съхранение на аксесоари повишават комфорта точно толкова, колкото пистолетът за високо налягане EASY! Force. Той използва обратната тяга на струята за високо налягане, за да намали да нула задържащата сила за оператора, и бързите конекторните елементи EASY!Lock с който монтажа и демонтажа в сравнение с конвенционалните винтови е 5 пъти по-бърз. Мощната помпа позволява засмукване на вода от езера или водоеми при спешни случаи. Тя е защитена от голям воден филтър и термостатен вентил, който предотвратява прегряване в режим на циркулация. Допълнително на разположение на HD 9/23 G е защитна рамка с халки за товарене и разтоварване с кран, както и монтажен комплект за макара с маркуч..
Характеристики и предимства
Максимална независимостОборудвани с надеждни двигатели Honda и Yanmar, за приложения без външно електрозахранване. Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.
Отличен комфорт на употребаЕргономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности. Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда. Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.
Голяма гъвкавостОпционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда. Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция. Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).
Проектирана за най-тежки приложения
- Много здрава основна рама за ежедневна употреба при сурови условия.
- Голям воден филтър за защита на помпата.
- Термо вентил за защита на помпата от прегряване в режим на рециркулация.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|400 - 930
|Работно налягане (бар/МПа)
|40 - до 230 / 4 - до 23
|Максимално налягане (бар/МПа)
|270 / 27
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Подаване на вода
|1″
|Вид на задвижването
|Бензин
|Производител на двигателя
|Honda
|Вид на двигателя
|GX 390
|Брой едновременни потребители
|1
|Мобилност
|Количка
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|75,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|82,761
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|866 x 722 x 1146
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
Видео
Сфера на приложение
- Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
- Селско стопанство (почистване на превозни средства и оборудване или използване в лесовъдството)
- Индустрия (почистване на оборудване)
- Услуги (почистване на външни области, напр. на площади и паркинги)