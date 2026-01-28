Снабдена с бензинов двигател от Honda, водоструйката със студена вода HD 9/23 G работи напълно автономно от електрическото захранване. Разработена за най-добри резултати при почистване - благодарение на налягане от 230 бара - и защитена от много стабилна основна рамка, машината убеждава дори при екстремни условия. Ергономичната концепция на рамката предлага максимална мобилност, дори и при неравномерни подове. Устойчиви на разбиване колела, успешната концепция за работа и различни опции за съхранение на аксесоари повишават комфорта точно толкова, колкото пистолетът за високо налягане EASY! Force. Той използва обратната тяга на струята за високо налягане, за да намали да нула задържащата сила за оператора, и бързите конекторните елементи EASY!Lock с който монтажа и демонтажа в сравнение с конвенционалните винтови е 5 пъти по-бърз. Мощната помпа позволява засмукване на вода от езера или водоеми при спешни случаи. Тя е защитена от голям воден филтър и термостатен вентил, който предотвратява прегряване в режим на циркулация. Допълнително на разположение на HD 9/23 G е защитна рамка с халки за товарене и разтоварване с кран, както и монтажен комплект за макара с маркуч..