HD 10/25-4 S Classic

Здравата водоструйка със студена вода HD 10/25-4 S Classic е създадена да се справя с тежки задачи всеки ден. Супер клас във всяко отношение: изключителна мощност за надеждни резултати при почистване.

Водоструйката със студена вода HD 10/25-4 S Classic е проектирана за ежедневна употреба при тежки условия и никога не пропуска да впечатли с изключителната си мощност. Тя се отличава от останалите със своята надеждна конструкция и здрава стоманена рамка. Тя е лесна и интуитивна за настройка и бърза и безпроблемна за работа. Всички важни части са достъпни бързо и лесно. Водоструйката от Super Class е снабдена с пистолет за високо налягане Classic за машини от гамата HD Classic. Освен това има първокласни връзки за бързо освобождаване EASY!Lock. Това я прави пет пъти по-бърза за настройка и прибиране, спестявайки ви време и проблеми. Интегриран филтър за вода надеждно защитава помпата за високо налягане от частици мръсотия и замърсители, като по този начин удължава експлоатационния живот на машината. Мощната помпа с колянов вал и устойчивите на износване материали са гръбнакът на водоструйката: с цилиндрова глава от месинг и бутала с керамични втулки. Налягането на помпата може да се регулира според нуждите. 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода за дълготрайна и надеждна работа.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 10/25-4 S Classic: Мощна и здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулки
Висока производителност и висока ефективност. Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Водоструйка HD 10/25-4 S Classic: Здрава стоманена рамка с големи колела за максимална преносимост
Защитава машината дори при неблагоприятни условия. Лесно и удобно транспортиране. Интегрирано място за съхранение на аксесоари.
Водоструйка HD 10/25-4 S Classic: Класически аксесоари с връзки EASY!Lock
Бърза настройка и опаковане плюс лесна смяна на аксесоари. Здрави и издръжливи аксесоари. Лесна и интуитивна работа.
Ясен дизайн на машината
  • Интегрираният филтър за вода може да се отстранява и почиства без инструменти.
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират на самата помпа.
  • Нивото на пълнене и качеството на маслото могат да се проверят лесно през контролното стъкло и пръчката за измерване.
4-полюсен бавнооборотен мотор със система за охлаждане въздух-вода
  • Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка.
  • Комбинира ефективно водно охлаждане с надеждна система за въздушно охлаждане за максимална охлаждаща мощност дори при колебания на околната температура и температурата на водата.
  • Компактен дизайн за максимална преносимост.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 376 / 424
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 1000
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар) 60 - 250
Максимално налягане (бар/МПа) 310 / 3,1
Мощност на свързване (кВт) 8,8
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 045
Подаване на вода 1″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 60
Тегло вкл. Опаковка (кг) 67,903
Размери (Д х Ш х В) (мм) 720 x 637 x 1060

Обхват на доставката

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза

Оборудване

  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
  • 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран воден филтър
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Вход за вода от месинг
Сфера на приложение
  • Почистване на боксове за животни в селското стопанство
  • Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
  • Почистване на облицовки и формоване на бетон в строителния сектор
  • Почистващи машини и оборудване на строителната площадка, като миксери за цимент, скелета, челни товарачи, багери или бетон помпи
  • Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
  • Почистване на превозни средства в транспортния сектор, като тежкотоварни автомобили, кораби, самолети или автобуси
  • Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги
