HDS 7/16 C
Мощна 3-фазна водоструйка с подгряване на водата HDS 7/16 C в компактен клас с режим eco!efficiency, интуитивно управление с един превключвател и пистолет EASY!Force Advanced.
Мощна 3-фазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас: HDS 7/16 C с мощен въздушно охлаждан мотор с екологичен режим eco!efficiency. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала създава високо налягане. Пистолетът за високо налягане EASY!Force Advanced с патентована технология на дюзите и бързите връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата за леко изправяне (SDS) намалява вибрациите. Технологията с гореща вода ефективно разгражда дори смазочните материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от резервоар с обем 15,5 литра. Налягането и дебитът на водата могат да се регулират в зависимост от задачата. Лесната за поддръжка HDS 7/16 C е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, воден филтър и предпазен клапан предпазват компонентите. Здравото шаси предпазва от удари, а големите задни колела и направляващите предни колела осигуряват висока маневреност. Има вградени възможности за съхранение на аксесоари.
Характеристики и предимства
Висока икономичност
- eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
- EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
- Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
- Патентованата дюза Kärcher предлага до 40% по-голяма ударна сила в сравнение с конвенционалните дюзи.
Безопасност на работа
- Лесният за достъп воден филтър предпазва помпата от частици във водата.
- Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
Надеждност
- Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
- Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане.
- Интегрирано съхранение на дюзи.
- Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Дозиране на почистващ препарат
- Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.
Концепция за мобилност
- Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
- Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
- Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|310 - 660
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Максимално налягане (бар)
|220
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|макс. 80
|Мощност на свързване (кВт)
|4,4
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|3,6
|Консумация гориво eco!efficiency (г/ч)
|2,9
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|025
|Резервоар за гориво (л)
|15
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|111,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|120,037
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1066 x 650 x 920
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Система за мека изолация (SDS)
- Прекъсване на налягането
- Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство