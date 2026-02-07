Мощна 3-фазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас: HDS 7/16 C с мощен въздушно охлаждан мотор с екологичен режим eco!efficiency. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала създава високо налягане. Пистолетът за високо налягане EASY!Force Advanced с патентована технология на дюзите и бързите връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата за леко изправяне (SDS) намалява вибрациите. Технологията с гореща вода ефективно разгражда дори смазочните материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от резервоар с обем 15,5 литра. Налягането и дебитът на водата могат да се регулират в зависимост от задачата. Лесната за поддръжка HDS 7/16 C е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, воден филтър и предпазен клапан предпазват компонентите. Здравото шаси предпазва от удари, а големите задни колела и направляващите предни колела осигуряват висока маневреност. Има вградени възможности за съхранение на аксесоари.