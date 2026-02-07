HD 10/25-4 S/ S Plus

Водоструйката със студена вода HD 10/25-4 S осигурява първокласно качество, висока производителност и полезни системи за подпомагане. Проектирана за ергономична работа и максимална преносимост.

Водоструйката със студена вода HD 10/25-4 S издига ергономичната работа на следващото ниво. Практично проектираният спусък EASY!Force Advanced я прави лесна за използване без никаква сила на задържане. Въртящият се 1050-милиметров струйник от неръждаема стомана осигурява максимална ефективност. Серво контролът позволява на потребителя да контролира налягането и обема на водата. Системите за подпомагане и LED дисплеят за състоянието също подобряват удобния за потребителя дизайн. Можете да разчитате, че Kärcher използва най-добрите материали, за да гарантира най-високото и дълготрайно качество. Вътре в машината работи здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава. HD 10/25-4 S се задвижва от 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода. Интегрираните носачи на алуминиева рамка намаляват теглото и осигуряват леко, но издръжливо шаси, което прави товаренето с кран възможно. Изправената конструкция, при която модулът на двигателя и помпата са монтирани във вертикална позиция, предлага максимална преносимост. Компактният дизайн също така включва интелигентно съхранение на аксесоари като отделение за вещи и регулируеми куки.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 10/25-4 S/ S Plus: Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпата
Малък отпечатък и спестяващи място пропорции. Лесни за маневриране и транспортиране. Максималната стабилност осигурява стабилна опора на машината.
Водоструйка HD 10/25-4 S/ S Plus: 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. Висока производителност и висока ефективност. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Водоструйка HD 10/25-4 S/ S Plus: Интелигентно проектираната сервизна концепция улеснява бързите операции на място
Удобен дисплей за ниво на напълване с масло и отвор за източване на масло, интегрирани в шасито. Модулна конструкция, включваща помпа, двигател и контролен шкаф.
Асистиращи системи и LED дисплей за състоянието
  • Интегрирана електроника за наблюдение на уреда.
  • Изключване при понижаване/повишаване на напрежението.
  • Изключване при теч или изключване на фаза.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
  • EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
  • Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Всеобхватни аксесоари и модулни разширения
  • Отделение за аксесоари.
  • Регулируеми куки, например за съхранение на втори струйник или електрически кабел.
  • Място за съхранение на маркуч за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 376 / 424
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 1000
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар) 80 - 250
Максимално налягане (бар) 280
Мощност на свързване (кВт) 8,8
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 047
Подаване на вода 1″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 69,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 78,05
Размери (Д х Ш х В) (мм) 607 x 518 x 1063

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
  • 3-бутална аксиална помпа: С бутала от благородна стомана
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран воден филтър
  • Електроника за защита на двигателя с LED-дисплей
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Вход за вода от месинг
Сфера на приложение
  • Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
  • Почистващи машини и оборудване на строителната площадка, като миксери за цимент, скелета, челни товарачи, багери или бетон помпи
  • Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
  • Почистване на превозни средства в транспортния сектор, като тежкотоварни автомобили, кораби, самолети или автобуси
  • Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги
