Водоструйката със студена вода HD 10/25-4 S издига ергономичната работа на следващото ниво. Практично проектираният спусък EASY!Force Advanced я прави лесна за използване без никаква сила на задържане. Въртящият се 1050-милиметров струйник от неръждаема стомана осигурява максимална ефективност. Серво контролът позволява на потребителя да контролира налягането и обема на водата. Системите за подпомагане и LED дисплеят за състоянието също подобряват удобния за потребителя дизайн. Можете да разчитате, че Kärcher използва най-добрите материали, за да гарантира най-високото и дълготрайно качество. Вътре в машината работи здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава. HD 10/25-4 S се задвижва от 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода. Интегрираните носачи на алуминиева рамка намаляват теглото и осигуряват леко, но издръжливо шаси, което прави товаренето с кран възможно. Изправената конструкция, при която модулът на двигателя и помпата са монтирани във вертикална позиция, предлага максимална преносимост. Компактният дизайн също така включва интелигентно съхранение на аксесоари като отделение за вещи и регулируеми куки.