Предназначена е за почистващи препарати с високо налягане с дебит на водата от 1100 до 1300 l / h. iSolar 800 има голяма работна ширина от 800 мм. Главата на четката за задвижване с вода е снабдена с две срещуположно движещи се дискови четки. Те балансират напречните сили и улесняват почистването. Гъвкавата ъглова фуга на връзката на главата на четката също улеснява почистването и гарантира, че четините винаги имат пълен контакт с повърхността. Това означава, че фотоволтаичните системи могат да бъдат почистени до съвършенство с постоянно равномерни резултати. Дори много големи системи като тези, които често се срещат на покривите на плевнята, могат да бъдат почистени за нула време благодарение на високата производителност.