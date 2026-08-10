iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)
За дебит на вода 1100-100 l / h: 800-милиметровата iSolar четковата глава задвижвана с вода с две дискови четки и гъвкава ъглова връзка гарантира, че фотоволтаичните системи ще бъдат равномерно почиствани.
Предназначена е за почистващи препарати с високо налягане с дебит на водата от 1100 до 1300 l / h. iSolar 800 има голяма работна ширина от 800 мм. Главата на четката за задвижване с вода е снабдена с две срещуположно движещи се дискови четки. Те балансират напречните сили и улесняват почистването. Гъвкавата ъглова фуга на връзката на главата на четката също улеснява почистването и гарантира, че четините винаги имат пълен контакт с повърхността. Това означава, че фотоволтаичните системи могат да бъдат почистени до съвършенство с постоянно равномерни резултати. Дори много големи системи като тези, които често се срещат на покривите на плевнята, могат да бъдат почистени за нула време благодарение на високата производителност.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|1100 / 1300
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Свързваща резба
|M 18
|Диаметър (мм)
|800
|Тегло с опаковката (кг)
|5,7
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Сфера на приложение
- Почистване на фотоволтаични инсталации