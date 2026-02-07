HDS 10/21-4 M е една от най-мощните водоструйки с подгряване на водата в средния клас и впечатлява с развитата си ергономичност и високо ниво на удобство за потребителя. Нейният бавнооборотен, 4-полюсен и охлаждан с вода мотор, здравата 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала и икономичният режим eco!efficiency едновременно осигуряват максимална производителност и надеждна, икономична работа. Енергоспестяващият пистолет EASY!Force Advanced HP със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник с патентована технология на дюзите, както и бързите връзки EASY!Lock също са включени в стандартното оборудване за работа без умора и пестене на време. Впечатляващи са и много други детайли от оборудването и изпълнението, като например оптимизираната конструкция на горелката, двата резервоара за почистващ препарат, концепцията за удобна мобилност, обширната технология за безопасност, лесното управление само с един превключвател или интелигентните възможности за съхранение на аксесоари.