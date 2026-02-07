HDS 10/21-4 M
Удобна за употреба, мощна водоструйка с подгряване на водата с 4-полюсен електрически мотор с водно охлаждане, икономичен режим eco!efficiency и 2 резервоара за почистващ препарат.
HDS 10/21-4 M е една от най-мощните водоструйки с подгряване на водата в средния клас и впечатлява с развитата си ергономичност и високо ниво на удобство за потребителя. Нейният бавнооборотен, 4-полюсен и охлаждан с вода мотор, здравата 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала и икономичният режим eco!efficiency едновременно осигуряват максимална производителност и надеждна, икономична работа. Енергоспестяващият пистолет EASY!Force Advanced HP със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник с патентована технология на дюзите, както и бързите връзки EASY!Lock също са включени в стандартното оборудване за работа без умора и пестене на време. Впечатляващи са и много други детайли от оборудването и изпълнението, като например оптимизираната конструкция на горелката, двата резервоара за почистващ препарат, концепцията за удобна мобилност, обширната технология за безопасност, лесното управление само с един превключвател или интелигентните възможности за съхранение на аксесоари.
Характеристики и предимства
Висока икономичностНа eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата. Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.
Разнообразни аксесоари с EASY!LockEASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане. Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета. Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Максимална ефективностВисоко ефективна, изпитана в практиката технология на горелка "Made in Germany". 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа. Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг живот.
Безопасност на работа
- Лесният за достъп воден филтър предпазва помпата от частици във водата.
- Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
- Всичките аксесоари могат да се съхраняват върху уреда. За маркуча за изсмукване и за захранващия кабел има две куки.
- Просторно отделение за съхранение, напр. за почистващи препарати, ръкавици или инструменти.
Дозиране на почистващ препарат
- Лесно превключване между резервоарите за почистващи препарати 1 и 2.
- Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
Концепция за мобилност
- Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
- Интегрирана дръжка за накланяне за пестене на сили при преминаване над препятствия.
- Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
- Един бутон за всички функции на уреда
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 1000
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 210 / 3 - 21
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Мощност на свързване (кВт)
|8
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|7,3
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|5,8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Резервоар за гориво (л)
|25
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|160,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|170,054
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Дълъг експлоатационен срок
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 400 bar
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Функция за почистващи препарати: 20 + 10 L резервоар
- ANTI!Twist
- Резервоари за почистващи препарати, за защита срещу варовик и за гориво с външно пълнене
- Табло за управление със сигнални лампи
- Прекъсване на налягането
- Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
- 2 резервоара за почистващи препарати
- Защита срещу сух ход
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство