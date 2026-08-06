HDS 12/18-4 SX

Оборудвана с вградена макара и маркуч за високо налягане 20 м, HDS 12 / 18-4 SX водоструйката с подгряване на водата предлага усъвършенствано оборудване и лесна работа.

Тази водоструйка с подгряване на водата в новия клас Super от Kärcher се характеризира с широката гама от оборудване, което предлага производителност и ефективност. HDS 12 / 18-4 SX например разполага с вградена макара и маркуч за високо налягане 20 м. Благодарение на голямия дебит, този водоструйка може да се използва и за спестяваща времето работа с два струйника. Разбира се изключителните резултати на почистване са гарантирани и при работа с един струйник. Патентованата технология на дюзите, керамичните бутала, турбо вентилаторът, повишената ефективност на помпата и оптимизираните аксесоари, наред с други функции, правят това възможно. Иновативният режим eco!efficiency и други характеристики на работа, като прецизното устройство за дозиране на почистващото средство и оптимизираната конструкция на горелката, гарантират максимална ефективност и екологична работа на машината, чиято лекота на използване и високо ниво на мобилност улесняват работата на оператора. Всички задачи по обслужването също могат да се изпълняват директно - благодарение на лесно извличащи се оперативни данни и лесно достъпни компоненти.

Характеристики и предимства
Висока икономичност
  • На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата.
  • Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.
Надеждност
  • Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
  • Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
  • Уредът е в състояние да покаже данни за продължителността на работа и необходимите интервали за поддръжка.
Максимална ефективност
  • Доказана и високоефективна технология на горелката.
  • 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа.
  • Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг експлоатационен живот.
Съхранение
  • Точният дозиращ вентил гарантира нисък разход.
Дозиращо устройство за почистващ препарат
  • Лесно превключване между резервоарите за почистващи препарати 1 и 2.
  • При нулева позиция автоматично се включва изплакване.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 600 - 1200
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 7,7
Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч) 6,2
Мощност на свързване (кВт) 8,4
Свързващ кабел (м) 5
Резервоар за гориво (л) 25
Тегло (с аксесоари) (кг) 184
Тегло с опаковката (кг) 196,033
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Дълъг експлоатационен срок
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
  • Прекъсване на налягането
  • Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
  • Система за мека изолация (SDS)
  • Сервизна електроника с LED-дисплей
  • 2 резервоара за почистващи препарати
  • Защита срещу сух ход
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX
Водоструйка HDS 12/18-4 SX

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати