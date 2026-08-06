HDS 12/18-4 SX
Оборудвана с вградена макара и маркуч за високо налягане 20 м, HDS 12 / 18-4 SX водоструйката с подгряване на водата предлага усъвършенствано оборудване и лесна работа.
Тази водоструйка с подгряване на водата в новия клас Super от Kärcher се характеризира с широката гама от оборудване, което предлага производителност и ефективност. HDS 12 / 18-4 SX например разполага с вградена макара и маркуч за високо налягане 20 м. Благодарение на голямия дебит, този водоструйка може да се използва и за спестяваща времето работа с два струйника. Разбира се изключителните резултати на почистване са гарантирани и при работа с един струйник. Патентованата технология на дюзите, керамичните бутала, турбо вентилаторът, повишената ефективност на помпата и оптимизираните аксесоари, наред с други функции, правят това възможно. Иновативният режим eco!efficiency и други характеристики на работа, като прецизното устройство за дозиране на почистващото средство и оптимизираната конструкция на горелката, гарантират максимална ефективност и екологична работа на машината, чиято лекота на използване и високо ниво на мобилност улесняват работата на оператора. Всички задачи по обслужването също могат да се изпълняват директно - благодарение на лесно извличащи се оперативни данни и лесно достъпни компоненти.
Характеристики и предимства
Висока икономичност
- На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата.
- Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.
Надеждност
- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
- Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата.
- Уредът е в състояние да покаже данни за продължителността на работа и необходимите интервали за поддръжка.
Максимална ефективност
- Доказана и високоефективна технология на горелката.
- 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа.
- Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг експлоатационен живот.
Съхранение
- Точният дозиращ вентил гарантира нисък разход.
Дозиращо устройство за почистващ препарат
- Лесно превключване между резервоарите за почистващи препарати 1 и 2.
- При нулева позиция автоматично се включва изплакване.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|600 - 1200
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|7,7
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|6,2
|Мощност на свързване (кВт)
|8,4
|Свързващ кабел (м)
|5
|Резервоар за гориво (л)
|25
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|184
|Тегло с опаковката (кг)
|196,033
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
- Тип маркуч за високо налягане: Дълъг експлоатационен срок
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Прекъсване на налягането
- Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
- Система за мека изолация (SDS)
- Сервизна електроника с LED-дисплей
- 2 резервоара за почистващи препарати
- Защита срещу сух ход
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство