Тази водоструйка с подгряване на водата в новия клас Super от Kärcher се характеризира с широката гама от оборудване, което предлага производителност и ефективност. HDS 12 / 18-4 SX например разполага с вградена макара и маркуч за високо налягане 20 м. Благодарение на голямия дебит, този водоструйка може да се използва и за спестяваща времето работа с два струйника. Разбира се изключителните резултати на почистване са гарантирани и при работа с един струйник. Патентованата технология на дюзите, керамичните бутала, турбо вентилаторът, повишената ефективност на помпата и оптимизираните аксесоари, наред с други функции, правят това възможно. Иновативният режим eco!efficiency и други характеристики на работа, като прецизното устройство за дозиране на почистващото средство и оптимизираната конструкция на горелката, гарантират максимална ефективност и екологична работа на машината, чиято лекота на използване и високо ниво на мобилност улесняват работата на оператора. Всички задачи по обслужването също могат да се изпълняват директно - благодарение на лесно извличащи се оперативни данни и лесно достъпни компоненти.