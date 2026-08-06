Изключително мощна, изключително добре оборудвана, изключително удобна за употреба - HDS 13/20-4 SXA водоструйка с подгряване на водата с автоматична макара за маркуч и интегриран маркуч Ultra Guard HP. Макарата за маркуч позволява навиването и развиването на 20-метровия маркуч с тефлоново покритие под ъгъл до 45°, а също така намалява обичайното време за настройка наполовина. Висококачествените компоненти, като например 4-полюсният мотор с водно охлаждане, здравата 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала, оптимизираната конструкция на горелката и икономичният режим eco!efficiency, осигуряват максимална издръжливост и икономичност. Благодарение на енергоспестяващия пистолет EASY!Force Advanced HP със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник с патентована технология на дюзите, машината впечатлява и с удобната си ергономичност за работа без умора. Освен това HDS 13/20-4 SXA може да се управлява интуитивно само с един бутон, много е лесна за поддръжка и е оборудвана с усъвършенствани компоненти за безопасност, както и с полезни възможности за съхранение на аксесоари.