HDS 13/20-4 SXA
Водоструйка с подгряване на водата от суперклас: стандартно с автоматична макара за маркуч, вкл. 20 м маркуч Ultra Guard HP с тефлоново покритие и 2 резервоара за почистващ препарат.
Изключително мощна, изключително добре оборудвана, изключително удобна за употреба - HDS 13/20-4 SXA водоструйка с подгряване на водата с автоматична макара за маркуч и интегриран маркуч Ultra Guard HP. Макарата за маркуч позволява навиването и развиването на 20-метровия маркуч с тефлоново покритие под ъгъл до 45°, а също така намалява обичайното време за настройка наполовина. Висококачествените компоненти, като например 4-полюсният мотор с водно охлаждане, здравата 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала, оптимизираната конструкция на горелката и икономичният режим eco!efficiency, осигуряват максимална издръжливост и икономичност. Благодарение на енергоспестяващия пистолет EASY!Force Advanced HP със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник с патентована технология на дюзите, машината впечатлява и с удобната си ергономичност за работа без умора. Освен това HDS 13/20-4 SXA може да се управлява интуитивно само с един бутон, много е лесна за поддръжка и е оборудвана с усъвършенствани компоненти за безопасност, както и с полезни възможности за съхранение на аксесоари.
Характеристики и предимства
Автоматична макара за маркуч
- Позволява съкращаване на времето за подготовка с над 50%.
- Позволява навиване и развиване на маркуча под ъгъл до 45°, дори под налягане.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
- EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
- Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
- Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Висока икономичност
- На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата.
- Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.
Максимална ефективност
- Високоефективна, доказана и изпитана технология на горелката „Made in Germany“.
- 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа.
- Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг експлоатационен живот.
Безопасност на работа
- Леснодостъпният воден филтър предпазва помпата от частици мръсотия във водата.
- Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
- Всичките аксесоари могат да се съхраняват върху уреда. За маркуча за изсмукване и за захранващия кабел има две куки.
- Просторно отделение за съхранение, напр. за почистващи препарати, ръкавици или инструменти.
Дозиращо устройство за почистващ препарат
- Лесно превключване между резервоарите за почистващи препарати 1 и 2.
- Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
- Точният дозиращ вентил гарантира нисък разход.
Концепция за мобилност
- Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
- Интегрирана дръжка за накланяне за пестене на сили при преминаване над препятствия.
- Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
- Режим за пара може да се избере чрез безстепенно регулиране на налягането/дебита на вода от помпата.
- Лесна и интуитивна работа с 1 бутон.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|600 - 1300
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|9,5
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|7,6
|Мощност на свързване (кВт)
|9,5
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|1″
|Резервоар за гориво (л)
|25
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|198
|Тегло с опаковката (кг)
|210,234
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1210
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Интегрирана автоматична макара
- Прекъсване на налягането
- Опция за работа с 2 струйни тръби
- Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
- Система за мека изолация (SDS)
- 2 резервоара за почистващи препарати
- Защита срещу сух ход
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство