Висока икономичност На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата. Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.

Максимална ефективност Високо ефективна, изпитана в практиката технология на горелка "Made in Germany". 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа. Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг живот.