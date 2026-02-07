Водоструйката със студена вода HD 13/18-4 S Classic е проектирана за ежедневна употреба при тежки условия и никога не пропуска да впечатли с изключителната си мощност. Тя се отличава от останалите със своята надеждна конструкция и здрава стоманена рамка. Тя е лесна и интуитивна за настройка и бърза и безпроблемна за работа. Всички важни части са достъпни бързо и лесно. Водоструйката от Super Class е снабдена с пистолет за високо налягане Classic за машини от гамата HD Classic. Освен това има първокласна закопчалка за бързо освобождаване EASY!Lock. Това я прави пет пъти по-бърза за настройка и прибиране, спестявайки ви време и проблеми. Интегриран филтър за вода надеждно защитава помпата за високо налягане от частици мръсотия и замърсители, като по този начин удължава експлоатационния живот на машината. Мощна помпа с колянов вал и устойчиви на износване материали са гръбнакът на водоструйката: с цилиндрова глава от месинг и бутала с керамични втулки. Налягането на помпата може да се регулира според нуждите. С 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода за дълготрайна и надеждна работа.