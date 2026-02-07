HD 13/18-4 S Classic
Здравата водоструйка със студена вода HD 13/18-4 S Classic е създадена да се справя с тежки задачи всеки ден. Супер клас във всяко отношение: изключителна мощност за надеждни резултати при почистване.
Водоструйката със студена вода HD 13/18-4 S Classic е проектирана за ежедневна употреба при тежки условия и никога не пропуска да впечатли с изключителната си мощност. Тя се отличава от останалите със своята надеждна конструкция и здрава стоманена рамка. Тя е лесна и интуитивна за настройка и бърза и безпроблемна за работа. Всички важни части са достъпни бързо и лесно. Водоструйката от Super Class е снабдена с пистолет за високо налягане Classic за машини от гамата HD Classic. Освен това има първокласна закопчалка за бързо освобождаване EASY!Lock. Това я прави пет пъти по-бърза за настройка и прибиране, спестявайки ви време и проблеми. Интегриран филтър за вода надеждно защитава помпата за високо налягане от частици мръсотия и замърсители, като по този начин удължава експлоатационния живот на машината. Мощна помпа с колянов вал и устойчиви на износване материали са гръбнакът на водоструйката: с цилиндрова глава от месинг и бутала с керамични втулки. Налягането на помпата може да се регулира според нуждите. С 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода за дълготрайна и надеждна работа.
Характеристики и предимства
Мощна и здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулкиВисока производителност и висока ефективност. Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Здрава стоманена рамка с големи колела за максимална преносимостЗащитава машината дори при неблагоприятни условия. Лесно и удобно транспортиране. Интегрирано място за съхранение на аксесоари.
Класически аксесоари с връзки EASY!LockБърза настройка и опаковане плюс лесна смяна на аксесоари. Здрави и издръжливи аксесоари. Лесна и интуитивна работа.
Ясен дизайн на машината
- Интегрираният филтър за вода може да се отстранява и почиства без инструменти.
- Налягането и обемът на водата могат да се регулират на самата помпа.
- Нивото на пълнене и качеството на маслото могат да се проверят лесно през контролното стъкло и пръчката за измерване.
4-полюсен бавнооборотен мотор със система за охлаждане въздух-вода
- Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка.
- Комбинира ефективно водно охлаждане с надеждна система за въздушно охлаждане за максимална охлаждаща мощност дори при колебания на околната температура и температурата на водата.
- Компактен дизайн за максимална преносимост.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|376 / 424
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|700 - 1300
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар)
|50 - 180
|Максимално налягане (бар/МПа)
|240 / 2,4
|Мощност на свързване (кВт)
|8,8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|075
|Подаване на вода
|1″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|60
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|67,903
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|720 x 637 x 1060
Обхват на доставката
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
- Прекъсване на налягането
- Интегриран воден филтър
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Вход за вода от месинг
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на боксове за животни в селското стопанство
- Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
- Почистване на облицовки и формоване на бетон в строителния сектор
- Почистващи машини и оборудване на строителната площадка, като миксери за цимент, скелета, челни товарачи, багери или бетон помпи
- Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
- Почистване на превозни средства в транспортния сектор, като тежкотоварни автомобили, кораби, самолети или автобуси
- Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги