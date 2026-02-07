HDS 13/20-4 S

За максимална производителност при най-тежки условия: суперклас водоструйка с подгряване на водата с 4-полюсен мотор с водно охлаждане и здрава 3-бутална аксиална помпа.

Като една от най-мощните машини в суперкласа на Kärcher, водоструйката с подгряване на водата HDS 13/20-4 S впечатлява с най-добрите резултати при най-тежките условия на работа. Висококачествените компоненти, като бавнооборотен 4-полюсен мотор с водно охлаждане и здрава 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала, осигуряват максимално качество, а икономичният режим eco!efficiency гарантира максимална ефективност. Много лесна за работа и поддръжка, с ергономичен дизайн и лесна за транспортиране, HDS 13/20-4 S получава високи оценки и по отношение на удобството за потребителя. Това е подкрепено не на последно място от енергоспестяващия EASY!Force Advanced HP пистолет със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник с патентована технология на дюзите. Оптимизираната конструкция на горелката, два резервоара за почистващ препарат, обширната технология за безопасност, спестяващите време бързи връзки EASY!Lock и усъвършенстваните възможности за съхранение на аксесоари допълват богатия пакет от оборудване на машината.

Характеристики и предимства
Висока икономичност
Висока икономичност
На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата. Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.
Максимална ефективност
Максимална ефективност
Високо ефективна, изпитана в практиката технология на горелка "Made in Germany". 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа. Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг живот.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
Всичките аксесоари могат да се съхраняват върху уреда. За маркуча за изсмукване и за захранващия кабел има две куки. Просторно отделение за съхранение, напр. за почистващи препарати, ръкавици или инструменти.
Безопасност на работа
  • Лесният за достъп воден филтър предпазва помпата от частици във водата.
  • Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
  • Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
  • Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Дозиране на почистващ препарат
  • Лесно превключване между резервоарите за почистващи препарати 1 и 2.
  • Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
Концепция за мобилност
  • Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
  • Интегрирана дръжка за накланяне за пестене на сили при преминаване над препятствия.
  • Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
  • Един бутон за всички функции на уреда
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 600 - 1300
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 9,5
Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч) 7,6
Мощност на свързване (кВт) 9,5
Свързващ кабел (м) 5
Резервоар за гориво (л) 25
Тегло (с аксесоари) (кг) 206
Тегло вкл. Опаковка (кг) 215,854
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Дълъг експлоатационен срок
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 400 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
  • Опция за работа с 2 струйни тръби
  • Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
  • Система за мека изолация (SDS)
  • 2 резервоара за почистващи препарати
  • Защита срещу сух ход
Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати