Като една от най-мощните машини в суперкласа на Kärcher, водоструйката с подгряване на водата HDS 13/20-4 S впечатлява с най-добрите резултати при най-тежките условия на работа. Висококачествените компоненти, като бавнооборотен 4-полюсен мотор с водно охлаждане и здрава 3-бутална аксиална помпа с керамични бутала, осигуряват максимално качество, а икономичният режим eco!efficiency гарантира максимална ефективност. Много лесна за работа и поддръжка, с ергономичен дизайн и лесна за транспортиране, HDS 13/20-4 S получава високи оценки и по отношение на удобството за потребителя. Това е подкрепено не на последно място от енергоспестяващия EASY!Force Advanced HP пистолет със сервоконтрол и 1050-милиметров струйник с патентована технология на дюзите. Оптимизираната конструкция на горелката, два резервоара за почистващ препарат, обширната технология за безопасност, спестяващите време бързи връзки EASY!Lock и усъвършенстваните възможности за съхранение на аксесоари допълват богатия пакет от оборудване на машината.