Ограничената серия черни HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, произведени от почти 15 % рециклирана пластмаса¹⁾ и оборудвани с ексклузивни аксесоари като eco!Booster и LED осветление на дюзата, са екологични и мощни устройства от входно ниво в супер класа на водоструйките с подгряване на водата. Режимът eco!efficiency, прецизно дозиране на препарат, сервизен превключвател за регулиране на твърдостта на водата и оптимизирана конструкция на горелката позволяват икономична работа, като същевременно осигуряват отлични резултати при почистването. Това се дължи по-специално на изключителната ефективност на помпата, патентованата технология на дюзите, керамичните бутала и мотора. Интуитивната концепция за работа с LED дисплеи улеснява употребата, а двете направляващи колела, големите колела с гумени гуми и ергономичните дръжки за бутане осигуряват лесно транспортиране. Поддръжката и сервизното обслужване също са безпроблемни: всички важни компоненти са лесно достъпни, а важните данни за работата могат да бъдат удобно извлечени.