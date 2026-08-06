HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further е ограничена черна серия водоструйки с подгряване на водата, изработени от 15% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари: дюза eco!Booster.

Ограничената серия черни HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, произведени от почти 15 % рециклирана пластмаса¹⁾ и оборудвани с ексклузивни аксесоари като eco!Booster и LED осветление на дюзата, са екологични и мощни устройства от входно ниво в супер класа на водоструйките с подгряване на водата. Режимът eco!efficiency, прецизно дозиране на препарат, сервизен превключвател за регулиране на твърдостта на водата и оптимизирана конструкция на горелката позволяват икономична работа, като същевременно осигуряват отлични резултати при почистването. Това се дължи по-специално на изключителната ефективност на помпата, патентованата технология на дюзите, керамичните бутала и мотора. Интуитивната концепция за работа с LED дисплеи улеснява употребата, а двете направляващи колела, големите колела с гумени гуми и ергономичните дръжки за бутане осигуряват лесно транспортиране. Поддръжката и сервизното обслужване също са безпроблемни: всички важни компоненти са лесно достъпни, а важните данни за работата могат да бъдат удобно извлечени.

Характеристики и предимства
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Икономичност.
Икономичност.
На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата. Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Надеждност
Надеждност
Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане. Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата. Уредът е в състояние да покаже данни за продължителността на работа и необходимите интервали за поддръжка.
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Устойчиви характеристики
Устойчиви характеристики
Максимална ефективност
  • Доказана и високоефективна технология на горелката.
  • 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа.
  • Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг експлоатационен живот.
Устойчиви характеристики
  • Дълбоко почистване дори при лоши условия на осветление благодарение на мощната LED светлина на дюзата.
  • По-висока ефективност на почистване при едновременно спестяване на вода и енергия благодарение на eco!Booster.
  • Изработени от 15% рециклирана пластмаса¹⁾.
  • Дълбоко почистване дори при лоши условия на осветление благодарение на мощната LED светлина на дюзата.
  • По-висока ефективност на почистване при едновременно спестяване на вода и енергия благодарение на eco!Booster.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
  • Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 550 - 1100
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подаване 12°C) (°C) макс. 80
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 5,9
Мощност на свързване (кВт) 8
Свързващ кабел (м) 5
Резервоар за гориво (л) 25
Тегло (с аксесоари) (кг) 160,5
Тегло с опаковката (кг) 170,354
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1060

¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Дълъг експлоатационен срок
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • eco!Booster
  • Струйник за високо налягане

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
  • Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
  • Система за мека изолация (SDS)
  • Сервизна електроника с LED-дисплей
  • 2 резервоара за почистващи препарати
  • Защита срещу сух ход
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Водоструйка HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати