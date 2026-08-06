HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further е ограничена черна серия водоструйки с подгряване на водата, изработени от 15% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари: дюза eco!Booster.
Ограничената серия черни HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, произведени от почти 15 % рециклирана пластмаса¹⁾ и оборудвани с ексклузивни аксесоари като eco!Booster и LED осветление на дюзата, са екологични и мощни устройства от входно ниво в супер класа на водоструйките с подгряване на водата. Режимът eco!efficiency, прецизно дозиране на препарат, сервизен превключвател за регулиране на твърдостта на водата и оптимизирана конструкция на горелката позволяват икономична работа, като същевременно осигуряват отлични резултати при почистването. Това се дължи по-специално на изключителната ефективност на помпата, патентованата технология на дюзите, керамичните бутала и мотора. Интуитивната концепция за работа с LED дисплеи улеснява употребата, а двете направляващи колела, големите колела с гумени гуми и ергономичните дръжки за бутане осигуряват лесно транспортиране. Поддръжката и сервизното обслужване също са безпроблемни: всички важни компоненти са лесно достъпни, а важните данни за работата могат да бъдат удобно извлечени.
Характеристики и предимства
Икономичност.На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата. Чрез оптимално регулиране на циклите на горелката разходът на гориво се намалява в сравнение с работата на максимална мощност с 20 процента.
НадеждностСистемата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане. Голям, леснодостъпен фин воден филтър за защита на помпата от частици мръсотия във водата. Уредът е в състояние да покаже данни за продължителността на работа и необходимите интервали за поддръжка.
Устойчиви характеристики
Максимална ефективност
- Доказана и високоефективна технология на горелката.
- 4-полюсен електродвигател с 3-бутална аксиална помпа.
- Двигател с водно охлаждане за висока производителност и дълъг експлоатационен живот.
Устойчиви характеристики
- Дълбоко почистване дори при лоши условия на осветление благодарение на мощната LED светлина на дюзата.
- По-висока ефективност на почистване при едновременно спестяване на вода и енергия благодарение на eco!Booster.
- Изработени от 15% рециклирана пластмаса¹⁾.
- Дълбоко почистване дори при лоши условия на осветление благодарение на мощната LED светлина на дюзата.
- По-висока ефективност на почистване при едновременно спестяване на вода и енергия благодарение на eco!Booster.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|550 - 1100
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|макс. 80
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|5,9
|Мощност на свързване (кВт)
|8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Резервоар за гориво (л)
|25
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|160,5
|Тегло с опаковката (кг)
|170,354
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Дълъг експлоатационен срок
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- eco!Booster
- Струйник за високо налягане
Оборудване
- Прекъсване на налягането
- Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
- Система за мека изолация (SDS)
- Сервизна електроника с LED-дисплей
- 2 резервоара за почистващи препарати
- Защита срещу сух ход
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство