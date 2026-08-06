iSolar 800 Advanced
iSolar 800 с четкова глава задвижвана с вода, ширина 800 mm, за дебит от 700-1000 l / h. С две срещуположно въртящи се дискови четки и гъвкава ъглова връзка. За фотоволтаични системи.
Слънчеви перспективи! Четковата глава задвижвана с вода iSolar 800 с работна ширина 800 мм е подходяща за водоструйки с дебит от 700 до 1000 л / час. iSolar 800 разполага с две срещуположно-въртящи се четки за дискове и се използва за почистване на фотоволтаични системи.Срещуположно въртящите се четки балансират всякакви напречни сили, осигурявайки оптимално управление. А гъвкавата ъглова връзка на главата на четката улеснява работата. Тя гарантира, че четките лягат изцяло на повърхността, което позволява постоянно еднакви резултати при почистване. Главата на четката е предназначена за изключително висока производителност - идеална за почистване на големи системи, например на покриви.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|700 / 1000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Свързваща резба
|M 18
|Диаметър (мм)
|800
|Тегло с опаковката (кг)
|5,5
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Сфера на приложение
- Почистване на фотоволтаични инсталации