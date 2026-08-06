Слънчеви перспективи! Четковата глава задвижвана с вода iSolar 800 с работна ширина 800 мм е подходяща за водоструйки с дебит от 700 до 1000 л / час. iSolar 800 разполага с две срещуположно-въртящи се четки за дискове и се използва за почистване на фотоволтаични системи.Срещуположно въртящите се четки балансират всякакви напречни сили, осигурявайки оптимално управление. А гъвкавата ъглова връзка на главата на четката улеснява работата. Тя гарантира, че четките лягат изцяло на повърхността, което позволява постоянно еднакви резултати при почистване. Главата на четката е предназначена за изключително висока производителност - идеална за почистване на големи системи, например на покриви.