iSolar 800 Advanced

iSolar 800 с четкова глава задвижвана с вода, ширина 800 mm, за дебит от 700-1000 l / h. С две срещуположно въртящи се дискови четки и гъвкава ъглова връзка. За фотоволтаични системи.

Слънчеви перспективи! Четковата глава задвижвана с вода iSolar 800 с работна ширина 800 мм е подходяща за водоструйки с дебит от 700 до 1000 л / час. iSolar 800 разполага с две срещуположно-въртящи се четки за дискове и се използва за почистване на фотоволтаични системи.Срещуположно въртящите се четки балансират всякакви напречни сили, осигурявайки оптимално управление. А гъвкавата ъглова връзка на главата на четката улеснява работата. Тя гарантира, че четките лягат изцяло на повърхността, което позволява постоянно еднакви резултати при почистване. Главата на четката е предназначена за изключително висока производителност - идеална за почистване на големи системи, например на покриви.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 700 / 1000
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Свързваща резба M 18
Диаметър (мм) 800
Тегло с опаковката (кг) 5,5
Сфера на приложение
  • Почистване на фотоволтаични инсталации
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