Мощната водоструйка с подгряване на водата HDS 1000 за натоварена и непрекъсната употреба, там където няма електрозахранване. Здравият бензинов двигател на Honda с удобен електрически старт и автоматично намаляване на скоростта по време на работните почивки гарантира максимална независимост, а здравата рамка, която защитава компонентите, е предназначена за товарене с кранове и мотокари. Всички компоненти са изработени от висококачествени материали. Помпата за високо налягане например е снабдена с месингова цилиндрова глава, клапани от неръждаема стомана и бутала от неръждаема стомана с покритие от хром-никел. Пионерските иновации увеличават значително удобството на работа: спусъка EASY! Force HD използва силата на откат на струята с високо налягане, като по този начин намалява задържащата сила за оператора до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.Интегрираното регулиране на налягането и дебита на водата чрез Servo Control директно върху пистолета за високо налягане позволява оптимално регулиране за различни задачи за почистване.