Независима от външно захранване: водоструйката с подгряване на водата HDS 1000 Be с бензинов двигател и електро старт. Проектирана за натоварена непрекъсната употреба и подходяща за товарене с кранове.

Мощната водоструйка с подгряване на водата HDS 1000 за натоварена и непрекъсната употреба, там където няма електрозахранване. Здравият бензинов двигател на Honda с удобен електрически старт и автоматично намаляване на скоростта по време на работните почивки гарантира максимална независимост, а здравата рамка, която защитава компонентите, е предназначена за товарене с кранове и мотокари. Всички компоненти са изработени от висококачествени материали. Помпата за високо налягане например е снабдена с месингова цилиндрова глава, клапани от неръждаема стомана и бутала от неръждаема стомана с покритие от хром-никел. Пионерските иновации увеличават значително удобството на работа: спусъка EASY! Force HD използва силата на откат на струята с високо налягане, като по този начин намалява задържащата сила за оператора до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.Интегрираното регулиране на налягането и дебита на водата чрез Servo Control директно върху пистолета за високо налягане позволява оптимално регулиране за различни задачи за почистване.

Характеристики и предимства
Водоструйка HDS 1000 Be: Отличен комфорт на употреба
Отличен комфорт на употреба
Автоматично изключване на горелката при липса на вода и прегряване. Ергономичният пистолет намалява необходимата сила за придържане и натискане на спусъка.
Водоструйка HDS 1000 Be: Максимална продуктивност
Максимална продуктивност
Мощна горелка със изправена серпентина и постоянно горене. За отстраняване на упорити замърсявания. Два интегрирани резервоара за дизел и бензин позволяват дълго време на работа.
Водоструйка HDS 1000 Be: Мощен бензинов двигател
Мощен бензинов двигател
Съответства на изискванията на стандарта за вредни емисии EU STAGE V. Електронен стартер за лесно включване.
Лесно за оператора управление
  • Оборотите се намаляват автоматично в Stand-by-режим. Това предпазва двигателя и едновременно с това пести енергия.
  • Възможно е товарене с кран благодарение на здравата тръбна стоманена рамка.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 450 - 900
Работно налягане (бар/МПа) 40 - 210 / 4 - 21
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 98
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 5,6
Резервоар за гориво (л) 34
Горива Бензин / Дизел
Вид на задвижването Бензин
Производител на двигателя Honda
Вид на двигателя GX 390
Брой едновременни потребители 1
Мобилност Стационарен
Тегло (с аксесоари) (кг) 175,7
Тегло вкл. Опаковка (кг) 181,541
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1100 x 750 x 785

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Cage-защитна рамка
  • Електростратер
  • Стабилна стоманена рамка за товарене с кран
