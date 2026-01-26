Пестене на ресурси, но изключително мощна: иновативната водоструйката с електрическо подгряване на водата HDS E 8 / 16-4 М предлага отоплителна мощност от 24 kW и висока работна температура от максимум 85 ° С. Освен това е изключително енергийно ефективна. Това се осигурява с новата висококачествена изолация на котела, която намалява консумацията на енергия в режим на готовност с 40%, и патентованият режим eco!efficiency, който позволява на машината да работи автоматично при икономична температура от 60 ° C , което е напълно достатъчно за повечето задачи по почистване. Ако обаче трябва да се отстранят много мазни замърсявания, си струва да се използва максималната възможна работна температура. С Servo Control е лесно да се поддържа температура до 70 ° C, дори при непрекъсната работа. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.