HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Водоструйката с електрическо подгряване на водата HDS E 8 / 16-4 М впечатлява с отоплителна мощност от 24 kW и висока енергийна ефективност.За всяко място където отработените газове са нежелателни или не са разрешени.
Пестене на ресурси, но изключително мощна: иновативната водоструйката с електрическо подгряване на водата HDS E 8 / 16-4 М предлага отоплителна мощност от 24 kW и висока работна температура от максимум 85 ° С. Освен това е изключително енергийно ефективна. Това се осигурява с новата висококачествена изолация на котела, която намалява консумацията на енергия в режим на готовност с 40%, и патентованият режим eco!efficiency, който позволява на машината да работи автоматично при икономична температура от 60 ° C , което е напълно достатъчно за повечето задачи по почистване. Ако обаче трябва да се отстранят много мазни замърсявания, си струва да се използва максималната възможна работна температура. С Servo Control е лесно да се поддържа температура до 70 ° C, дори при непрекъсната работа. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.
Характеристики и предимства
Особено енергийно ефективни, за значително намаляване на разходите.
- Високо ефективният изолационен материал спестява до 40% енергия в режим на готовност.
- Уникален режим eco!efficiency.
Особено висока температура на работа.
- Голям резервоар за вода (максимум 85°C).
- До 45 ° C при непрекъсната работа при пълно натоварване или до 70 ° C със Servo Control.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Серво контрол
- За доставяне на значително по-висока температура на водата към аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|300 - 760
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|мин. 45 - макс. 85
|Мощност на свързване (кВт)
|29,5
|Свързващ кабел (м)
|5
|Консумирана мощност (кВт)
|24
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|122,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|133,796
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
Оборудване
- Електрически нагревател без вредни емисии
- Табло за управление със сигнални лампи
- Прекъсване на налягането
- 2 резервоара за почистващи препарати
- Серво контрол
Сфера на приложение
- Пароструйка с електрическо нагряване за работа без отработени газове в затворени пространства.