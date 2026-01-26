HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Водоструйката с електрическо подгряване на водата HDS E 8 / 16-4 М впечатлява с отоплителна мощност от 24 kW и висока енергийна ефективност.За всяко място където отработените газове са нежелателни или не са разрешени.

Пестене на ресурси, но изключително мощна: иновативната водоструйката с електрическо подгряване на водата HDS E 8 / 16-4 М предлага отоплителна мощност от 24 kW и висока работна температура от максимум 85 ° С. Освен това е изключително енергийно ефективна. Това се осигурява с новата висококачествена изолация на котела, която намалява консумацията на енергия в режим на готовност с 40%, и патентованият режим eco!efficiency, който позволява на машината да работи автоматично при икономична температура от 60 ° C , което е напълно достатъчно за повечето задачи по почистване. Ако обаче трябва да се отстранят много мазни замърсявания, си струва да се използва максималната възможна работна температура. С Servo Control е лесно да се поддържа температура до 70 ° C, дори при непрекъсната работа. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.

Характеристики и предимства
Особено енергийно ефективни, за значително намаляване на разходите.
  • Високо ефективният изолационен материал спестява до 40% енергия в режим на готовност.
  • Уникален режим eco!efficiency.
Особено висока температура на работа.
  • Голям резервоар за вода (максимум 85°C).
  • До 45 ° C при непрекъсната работа при пълно натоварване или до 70 ° C със Servo Control.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
  • Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Серво контрол
  • За доставяне на значително по-висока температура на водата към аксесоарите.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 300 - 760
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 45 - макс. 85
Мощност на свързване (кВт) 29,5
Свързващ кабел (м) 5
Консумирана мощност (кВт) 24
Тегло (с аксесоари) (кг) 122,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 133,796
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза

Оборудване

  • Електрически нагревател без вредни емисии
  • Табло за управление със сигнални лампи
  • Прекъсване на налягането
  • 2 резервоара за почистващи препарати
  • Серво контрол
Сфера на приложение
  • Пароструйка с електрическо нагряване за работа без отработени газове в затворени пространства.
