HD 8/20 G

HD 8/20 G е водоструйка с бензинов двигател на Хонда с налягане от 200 бара за независимо и мобилно приложение в най-трудни условия.

Максималната независимост, гъвкавост и мобилност са гарантирани от нашата водострука HD 8/20 G с налягане от 200 бара и бензинов двигател на Хонда. Дори и без електрическо захранване, устройството позволява самостоятелна работа при най-трудни условия. Дори връзка с вода не е необходима, тъй като водоструйката е от серията HD бензин Advanced и може при спешни случаи да засмуква вода от водни източници. Изключително здравата му основна рамка също издържа на големи натоварвания. В същото време дизайна на рамката е толкова ергономично проектиран, че транспортирането е лесно дори по неравни повърхности. Устойчивите на разбиване колела вършат останалото. Голям воден филтър и термостатен вентил защитават помпата, а рамката с халки, за товарене и разтоварване с кран дава допълнителна сигурност на устройството. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, използва обратната тяга на струята с високо налягане, за да намали до нула силата за задържане на оператора. Така също бързозакрепващите конектори EASY! Lock, улесняват 5 пъти монтажа и демонтажа в сравнение с обикновените винтови връзки.

Характеристики и предимства
Максимална независимост
Максимална независимост
Оборудвани с надеждни двигатели Honda и Yanmar, за приложения без външно електрозахранване. Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.
Отличен комфорт на употреба
Отличен комфорт на употреба
Ергономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности. Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда. Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.
Голяма гъвкавост
Голяма гъвкавост
Опционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда. Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция. Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).
Проектирана за най-тежки приложения
  • Много здрава основна рама за ежедневна употреба при сурови условия.
  • Голям воден филтър за защита на помпата.
  • Термо вентил за защита на помпата от прегряване в режим на рециркулация.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 200 - 750
Работно налягане (бар/МПа) 10 - до 200 / 1 - 20
Максимално налягане (бар/МПа) 270 / 27
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Подаване на вода 1″
Вид на задвижването Бензин
Производител на двигателя Honda
Вид на двигателя GX 270
Брой едновременни потребители 1
Мобилност Мобилна
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 57,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 64,7
Размери (Д х Ш х В) (мм) 790 x 608 x 1104

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
  • Power дюза

Оборудване

  • Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
Видео

Сфера на приложение
  • Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
  • Селско стопанство (почистване на превозни средства и оборудване или използване в лесовъдството)
  • Индустрия (почистване на оборудване)
  • Услуги (почистване на външни области, напр. на площади и паркинги)
Аксесоари
