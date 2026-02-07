Максималната независимост, гъвкавост и мобилност са гарантирани от нашата водострука HD 8/20 G с налягане от 200 бара и бензинов двигател на Хонда. Дори и без електрическо захранване, устройството позволява самостоятелна работа при най-трудни условия. Дори връзка с вода не е необходима, тъй като водоструйката е от серията HD бензин Advanced и може при спешни случаи да засмуква вода от водни източници. Изключително здравата му основна рамка също издържа на големи натоварвания. В същото време дизайна на рамката е толкова ергономично проектиран, че транспортирането е лесно дори по неравни повърхности. Устойчивите на разбиване колела вършат останалото. Голям воден филтър и термостатен вентил защитават помпата, а рамката с халки, за товарене и разтоварване с кран дава допълнителна сигурност на устройството. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, използва обратната тяга на струята с високо налягане, за да намали до нула силата за задържане на оператора. Така също бързозакрепващите конектори EASY! Lock, улесняват 5 пъти монтажа и демонтажа в сравнение с обикновените винтови връзки.