HD 8/20 G
HD 8/20 G е водоструйка с бензинов двигател на Хонда с налягане от 200 бара за независимо и мобилно приложение в най-трудни условия.
Максималната независимост, гъвкавост и мобилност са гарантирани от нашата водострука HD 8/20 G с налягане от 200 бара и бензинов двигател на Хонда. Дори и без електрическо захранване, устройството позволява самостоятелна работа при най-трудни условия. Дори връзка с вода не е необходима, тъй като водоструйката е от серията HD бензин Advanced и може при спешни случаи да засмуква вода от водни източници. Изключително здравата му основна рамка също издържа на големи натоварвания. В същото време дизайна на рамката е толкова ергономично проектиран, че транспортирането е лесно дори по неравни повърхности. Устойчивите на разбиване колела вършат останалото. Голям воден филтър и термостатен вентил защитават помпата, а рамката с халки, за товарене и разтоварване с кран дава допълнителна сигурност на устройството. Пистолетът за високо налягане EASY! Force, използва обратната тяга на струята с високо налягане, за да намали до нула силата за задържане на оператора. Така също бързозакрепващите конектори EASY! Lock, улесняват 5 пъти монтажа и демонтажа в сравнение с обикновените винтови връзки.
Характеристики и предимства
Максимална независимостОборудвани с надеждни двигатели Honda и Yanmar, за приложения без външно електрозахранване. Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.
Отличен комфорт на употребаЕргономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности. Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда. Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.
Голяма гъвкавостОпционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда. Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция. Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).
Проектирана за най-тежки приложения
- Много здрава основна рама за ежедневна употреба при сурови условия.
- Голям воден филтър за защита на помпата.
- Термо вентил за защита на помпата от прегряване в режим на рециркулация.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|200 - 750
|Работно налягане (бар/МПа)
|10 - до 200 / 1 - 20
|Максимално налягане (бар/МПа)
|270 / 27
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Подаване на вода
|1″
|Вид на задвижването
|Бензин
|Производител на двигателя
|Honda
|Вид на двигателя
|GX 270
|Брой едновременни потребители
|1
|Мобилност
|Мобилна
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|57,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|64,7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|790 x 608 x 1104
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
- Power дюза
Оборудване
- Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
Видео
Сфера на приложение
- Строителен бранш (почистване на фасади, почистване на строителни превозни средства и устройства)
- Селско стопанство (почистване на превозни средства и оборудване или използване в лесовъдството)
- Индустрия (почистване на оборудване)
- Услуги (почистване на външни области, напр. на площади и паркинги)