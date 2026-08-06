Водоструйката със студена вода HD 9/20-4 S е идеална за ежедневна употреба при тежки условия. Най-добрите материали гарантират най-високо качество – можете да разчитате и на двете от Kärcher. Вътре в машината, издръжлива помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава осигурява мощна производителност, допълнена от 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода. Интегрираните носачи на алуминиева рамка намаляват теглото и осигуряват леко, но издръжливо шаси, подходящо за товарене с кран. За компактен дизайн и максимална преносимост моторът и помпа са монтирани вертикално в изправено положение. В допълнение към това разполага с място за съхранение на аксесоари под формата на отделение за вещи и регулируеми куки. HD 9/20-4 S извежда ергономичната работа на следващото ниво. Благодарение на пистолета EASY!Force Advanced, тя може да се управлява без усилие без сила на задържане, умело подпомагана от въртящ се 1050-милиметров струйник от неръждаема стомана. Контролерът Servo Control, разположен между спусъка на пистолета и струйника, може да се използва за регулиране на налягането и обема на водата.