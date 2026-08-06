HD 9/20-4 S/ S Plus
Водоструйката със студена вода HD 9/20-4 S Classic осигурява висока мощност и качество от супер клас – ергономичният дизайн я прави идеален инструмент за ежедневна употреба.
Водоструйката със студена вода HD 9/20-4 S е идеална за ежедневна употреба при тежки условия. Най-добрите материали гарантират най-високо качество – можете да разчитате и на двете от Kärcher. Вътре в машината, издръжлива помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава осигурява мощна производителност, допълнена от 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода. Интегрираните носачи на алуминиева рамка намаляват теглото и осигуряват леко, но издръжливо шаси, подходящо за товарене с кран. За компактен дизайн и максимална преносимост моторът и помпа са монтирани вертикално в изправено положение. В допълнение към това разполага с място за съхранение на аксесоари под формата на отделение за вещи и регулируеми куки. HD 9/20-4 S извежда ергономичната работа на следващото ниво. Благодарение на пистолета EASY!Force Advanced, тя може да се управлява без усилие без сила на задържане, умело подпомагана от въртящ се 1050-милиметров струйник от неръждаема стомана. Контролерът Servo Control, разположен между спусъка на пистолета и струйника, може да се използва за регулиране на налягането и обема на водата.
Характеристики и предимства
Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпатаМалък отпечатък и спестяващи място пропорции. Лесни за маневриране и транспортиране. Максималната стабилност осигурява стабилна опора на машината.
4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова главаДълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. Висока производителност и висока ефективност. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Интелигентно проектираната сервизна концепция улеснява бързите операции на мястоВъртяща се глава на помпата. Удобен дисплей за ниво на напълване с масло и отвор за източване на масло, интегрирани в шасито. Модулна конструкция, включваща помпа, двигател и контролен шкаф.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
- Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
- EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
- Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
- Отделение за аксесоари.
- Регулируеми куки, например за съхранение на втори струйник или електрически кабел.
- Място за съхранение на маркуч за високо налягане.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|376 - 424
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 900
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар)
|50 - 200
|Максимално налягане (бар)
|250
|Мощност на свързване (кВт)
|7
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|047
|Подаване на вода
|1″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|62,4
|Тегло с опаковката (кг)
|70,65
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|607 x 518 x 1063
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Ръчен пистолет с вложка Softgrip
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
- 3-бутална аксиална помпа: С бутала от от неръждаема стомана
- Прекъсване на налягането
- Интегриран воден филтър
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Вход за вода от месинг
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
- Почистващи машини и оборудване на строителната площадка, като миксери за цимент, скелета, челни товарачи, багери или бетон помпи
- Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
- Почистване на превозни средства в транспортния сектор, като тежкотоварни автомобили, кораби, самолети или автобуси
- Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги