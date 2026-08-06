HD 10/21-4 S/ S Plus

Водоструйката със студена вода HD 10/21-4 S Classic осигурява висока мощност и качество от супер клас – нейният ергономичен дизайн я прави идеален инструмент за ежедневна употреба.

Водоструйката със студена вода HD 10/21-4 S е идеална за ежедневна употреба при тежки условия. Най-добрите материали гарантират най-високо качество – можете да разчитате и на двете от Kärcher. Вътре в машината, издръжлива помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава осигурява мощна производителност, допълнена от 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода. Интегрираните носачи на алуминиевата рамка намаляват теглото и осигуряват леко, но издръжливо шаси, подходящо за товарене с кран. За компактен дизайн и максимална преносимост моторът и помпа са монтирани вертикално в изправено положение. В допълнение към това разполага с място за съхранение на аксесоари под формата на отделение за вещи и регулируеми куки. HD 10/21-4 S извежда ергономичната работа на следващото ниво. Благодарение на спусъка EASY!Force Advanced, тя може да се управлява без усилие без никаква сила на задържане, умело подпомагана от въртящия се 1050-милиметров струйник от неръждаема стомана. Контролерът за серво управление, разположен между спусъка на пистолета и струйника, може да се използва за регулиране на налягането и обема на водата.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus: Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпата
Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпата
Малък отпечатък и спестяващи място пропорции. Лесни за маневриране и транспортиране. Максималната стабилност осигурява стабилна опора на машината.
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus: 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. Висока производителност и висока ефективност. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus: Интелигентно проектираната сервизна концепция улеснява бързите операции на място
Интелигентно проектираната сервизна концепция улеснява бързите операции на място
Въртяща се глава на помпата. Удобен дисплей за ниво на напълване с масло и отвор за източване на масло, интегрирани в шасито. Модулна конструкция, включваща помпа, двигател и контролен шкаф.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
  • EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
  • Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
  • Отделение за аксесоари.
  • Регулируеми куки, например за съхранение на втори струйник или електрически кабел.
  • Място за съхранение на маркуч за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 376 - 424
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 1000
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар) 50 - 210
Максимално налягане (бар) 250
Мощност на свързване (кВт) 8
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 050
Подаване на вода 1″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 63,4
Тегло с опаковката (кг) 71,65
Размери (Д × Ш × В) (мм) 607 x 518 x 1063

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Ръчен пистолет с вложка Softgrip
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
  • 3-бутална аксиална помпа: С бутала от от неръждаема стомана
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран воден филтър
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Вход за вода от месинг
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus
Водоструйка HD 10/21-4 S/ S Plus

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
  • Почистващи машини и оборудване на строителната площадка, като миксери за цимент, скелета, челни товарачи, багери или бетон помпи
  • Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
  • Почистване на превозни средства в транспортния сектор, като тежкотоварни автомобили, кораби, самолети или автобуси
  • Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги
Аксесоари
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