Водоструйката със студена вода HD 9/20-4 SXA Plus осигурява впечатляваща ергономичност и първокласно качество. Работа без усилие благодарение на пистолет за високо налягане EASY!Force Advanced без сила на задържане. Налягането и обемът на водата се регулират чрез контролера Servo Control. Ротационният накрайник Vibrasoft намалява вибрациите и шума с до 30 процента. Системите за подпомагане и LED дисплеят за състоянието предоставят ясна информация. Отличната изработка и най-добрите материали правят тази машина от Super Class да се отличава от останалите. Вертикално монтираният модул от двигател и помпа, включващ издръжлива помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова глава на цилиндъра, поддържа конструкцията компактна за максимална преносимост. В комплект с мощен 4-полюсен нискооборотен мотор с въздушно-водна охладителна система. Носачите на алуминиевата рамка образуват леко, но здраво шаси, подходящо за товарене с кран. Включва свръхзащитен маркуч за високо налягане със здраво Teflon® покритие и автоматична макара за маркуч , способна да се навива и развива дори под налягане и под ъгъл до 45°, за до 50 процента по-бързо време за настройка.