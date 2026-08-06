HD 9/20-4 SXA Plus

Водоструйка със студена вода HD 9/20-4 SXA Plus. Изработена от висококачествени материали и включваща автоматична макара за маркуч и въртяща се дюза Vibrasoft за ефективност и комфорт.

Водоструйката със студена вода HD 9/20-4 SXA Plus осигурява впечатляваща ергономичност и първокласно качество. Работа без усилие благодарение на пистолет за високо налягане EASY!Force Advanced без сила на задържане. Налягането и обемът на водата се регулират чрез контролера Servo Control. Ротационният накрайник Vibrasoft намалява вибрациите и шума с до 30 процента. Системите за подпомагане и LED дисплеят за състоянието предоставят ясна информация. Отличната изработка и най-добрите материали правят тази машина от Super Class да се отличава от останалите. Вертикално монтираният модул от двигател и помпа, включващ издръжлива помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова глава на цилиндъра, поддържа конструкцията компактна за максимална преносимост. В комплект с мощен 4-полюсен нискооборотен мотор с въздушно-водна охладителна система. Носачите на алуминиевата рамка образуват леко, но здраво шаси, подходящо за товарене с кран. Включва свръхзащитен маркуч за високо налягане със здраво Teflon® покритие и автоматична макара за маркуч , способна да се навива и развива дори под налягане и под ъгъл до 45°, за до 50 процента по-бързо време за настройка.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus: Автоматична макара за маркуч
Автоматична макара за маркуч
Автоматично навиване и развиване до ъгъл от 45°, дори и под налягане. Устойчив на надраскване и гладък маркуч Ultra Guard HD с покритие Teflon®.
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus: Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпата
Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпата
Малък отпечатък и спестяващи място пропорции. Лесни за маневриране и транспортиране. Максималната стабилност осигурява стабилна опора на машината.
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus: 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Ергономична ротационна дюза Vibrasoft
  • Намаляване на вибрациите с до 30%.
  • Намалява силата на звука и нивото на шума.
  • Въртящата се дюза облекчава тежката работа при сложни задачи за почистване.
Интелигентно проектираната сервизна концепция улеснява бързите операции на място
  • Въртяща се глава на помпата.
  • Удобен дисплей за ниво на напълване с масло и отвор за източване на масло, интегрирани в шасито.
  • Модулна конструкция, включваща помпа, двигател и контролен шкаф.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
  • EASY!Force Advanced пистолет за високо налягане за работа без умора и без усилие за задържане.
  • Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
  • Отделение за аксесоари.
  • Регулируеми куки, например за съхранение на втори струйник или електрически кабел.
  • Място за съхранение на маркуч за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 376 - 424
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 900
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар) 50 - 200
Максимално налягане (бар) 250
Мощност на свързване (кВт) 7
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 047
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 74,5
Тегло с опаковката (кг) 82,75
Размери (Д × Ш × В) (мм) 607 x 518 x 1063

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Ръчен пистолет с вложка Softgrip
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Ultra Guard
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
  • 3-бутална аксиална помпа: С бутала от от неръждаема стомана
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран воден филтър
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Вход за вода от месинг
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus
Водоструйка HD 9/20-4 SXA Plus

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
  • Почистващи машини и оборудване на строителната площадка, като миксери за цимент, скелета, челни товарачи, багери или бетон помпи
  • Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
  • Почистване на превозни средства в транспортния сектор, като тежкотоварни автомобили, кораби, самолети или автобуси
  • Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги
Аксесоари
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