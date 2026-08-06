Водоструйката без подгряване на водата HD 10/21-4 S Classic е проектирана за ежедневна употреба в тежки условия и не спира да впечатлява с изключителната си мощност. Тя се отличава от останалите със солидната си конструкция и здравата си стоманена рамка. Тя се настройва лесно и интуитивно, а работата с нея е бърза и безпроблемна. Достъпът до всички важни части е удобен и бърз. Водоструйката Super Class е оборудвана с пистолет за високо налягане Classic за машините от гамата HD Classic и EASY!Lock система бързи връзки. Това я прави пет пъти по-бърза за инсталиране и прибиране, спестявайки ви време и усилия. Вграденият воден филтър надеждно предпазва помпата за високо налягане от частици мръсотия и замърсители, като по този начин удължава експлоатационния живот на машината. Мощна помпа с колянов вал и износоустойчиви материали са гръбнакът на водоструйката: с цилиндрова глава, изработена от месинг, и бутала с керамични втулки. Налягането може да се регулира според необходимостта от помпата. Четириполюсният бавнооборотен мотор е със система с комбинирано въздушно-водно охлаждане за дълготрайна и надеждна работа.