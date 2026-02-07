HD 10/25-4 SXA Plus
Водоструйката със студена вода HD 10/25-4 SXA Plus е направена от най-качествените материали за максимална производителност. С асистиращи системи, автоматична макара за маркуч и ротационна дюза Vibrasoft.
Водоструйката със студена вода 10/25-4 SXA Plus е проектирана с мисъл за най-доброто качество и ергономичност. Пистолетът за високо налягане EASY!Force Advanced премахва всякакви задържащи сили. Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера Servo Control, разположен между струйника и спусъка на пистолета. Това означава, че налягането може да се регулира, за да отговаря на деликатни повърхности – без да се налага да сменяте дюзата или да правите настройки на самата машина. Ротационният накрайник Vibrasoft намалява шума и вибрациите. Системите за подпомагане и LED дисплеят за състоянието предоставят ясна информация. Машината от Super Class се отличава от останалите с изящната си изработка и най-добрите материали. В сърцето и се крие издръжлива помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава. 4-полюсният нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода е мощен и създаден да издържи. Интегрираните носачи на алуминиевата рамка образуват леко шаси, подходящо за товарене с кран. Изправеният стил на конструкция с вертикален двигател и помпа поддържа машината компактна и преносима. Тя също така разполага с маркуч за високо налягане Ultra Guard с Teflon® покритие и достатъчно вградено място за съхранение на аксесоари, както и автоматична макара за маркуч за навиване и развиване на до 45 ° – дори под налягане.
Характеристики и предимства
Автоматична макара за маркучАвтоматично навиване и развиване до ъгъл от 45°, дори и под налягане. Устойчив на надраскване и гладък маркуч Ultra Guard HD с покритие Teflon®. Времето за настройка е до два пъти по-бързо.
Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпатаМалък отпечатък и спестяващи място пропорции. Лесни за маневриране и транспортиране. Максималната стабилност осигурява стабилна опора на машината.
4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова главаДълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. Висока производителност и висока ефективност. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Ергономична ротационна дюза Vibrasoft
- Намаляване на вибрациите с до 30%.
- Намалява силата на звука и нивото на шума.
- Въртящата се дюза облекчава тежката работа при сложни задачи за почистване.
Интелигентно проектираната сервизна концепция улеснява бързите операции на място
- Въртяща се глава на помпата.
- Удобен дисплей за ниво на напълване с масло и отвор за източване на масло, интегрирани в шасито.
- Модулна конструкция, включваща помпа, двигател и контролен шкаф.
Асистиращи системи и LED дисплей за състоянието
- Интегрирана електроника за наблюдение на уреда.
- Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или пренапрежение.
- Изключване при теч или изключване на фаза.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
- Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
- EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
- Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
- Отделение за аксесоари.
- Регулируеми куки, например за съхранение на втори струйник или електрически кабел.
- Място за съхранение на маркуч за високо налягане.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|376 / 424
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 1000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар)
|80 - 250
|Максимално налягане (бар)
|280
|Мощност на свързване (кВт)
|8,8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|047
|Подаване на вода
|1″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|81,9
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|90,15
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|607 x 518 x 1063
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
- Тип маркуч за високо налягане: Ultra Guard
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Ротационна дюза
- Серво контрол
Оборудване
- 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
- 3-бутална аксиална помпа: С бутала от благородна стомана
- Прекъсване на налягането
- Интегриран воден филтър
- Електроника за защита на двигателя с LED-дисплей
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Вход за вода от месинг
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
- Почистващи машини и оборудване на строителната площадка, като миксери за цимент, скелета, челни товарачи, багери или бетон помпи
- Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
- Почистване на превозни средства в транспортния сектор, като тежкотоварни автомобили, кораби, самолети или автобуси
- Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги