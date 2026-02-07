Водоструйката със студена вода 10/25-4 SXA Plus е проектирана с мисъл за най-доброто качество и ергономичност. Пистолетът за високо налягане EASY!Force Advanced премахва всякакви задържащи сили. Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера Servo Control, разположен между струйника и спусъка на пистолета. Това означава, че налягането може да се регулира, за да отговаря на деликатни повърхности – без да се налага да сменяте дюзата или да правите настройки на самата машина. Ротационният накрайник Vibrasoft намалява шума и вибрациите. Системите за подпомагане и LED дисплеят за състоянието предоставят ясна информация. Машината от Super Class се отличава от останалите с изящната си изработка и най-добрите материали. В сърцето и се крие издръжлива помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава. 4-полюсният нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода е мощен и създаден да издържи. Интегрираните носачи на алуминиевата рамка образуват леко шаси, подходящо за товарене с кран. Изправеният стил на конструкция с вертикален двигател и помпа поддържа машината компактна и преносима. Тя също така разполага с маркуч за високо налягане Ultra Guard с Teflon® покритие и достатъчно вградено място за съхранение на аксесоари, както и автоматична макара за маркуч за навиване и развиване на до 45 ° – дори под налягане.