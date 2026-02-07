HD 10/25-4 SXA Plus

Водоструйката със студена вода HD 10/25-4 SXA Plus е направена от най-качествените материали за максимална производителност. С асистиращи системи, автоматична макара за маркуч и ротационна дюза Vibrasoft.

Водоструйката със студена вода 10/25-4 SXA Plus е проектирана с мисъл за най-доброто качество и ергономичност. Пистолетът за високо налягане EASY!Force Advanced премахва всякакви задържащи сили. Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера Servo Control, разположен между струйника и спусъка на пистолета. Това означава, че налягането може да се регулира, за да отговаря на деликатни повърхности – без да се налага да сменяте дюзата или да правите настройки на самата машина. Ротационният накрайник Vibrasoft намалява шума и вибрациите. Системите за подпомагане и LED дисплеят за състоянието предоставят ясна информация. Машината от Super Class се отличава от останалите с изящната си изработка и най-добрите материали. В сърцето и се крие издръжлива помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава. 4-полюсният нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода е мощен и създаден да издържи. Интегрираните носачи на алуминиевата рамка образуват леко шаси, подходящо за товарене с кран. Изправеният стил на конструкция с вертикален двигател и помпа поддържа машината компактна и преносима. Тя също така разполага с маркуч за високо налягане Ultra Guard с Teflon® покритие и достатъчно вградено място за съхранение на аксесоари, както и автоматична макара за маркуч за навиване и развиване на до 45 ° – дори под налягане.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 10/25-4 SXA Plus: Автоматична макара за маркуч
Автоматична макара за маркуч
Автоматично навиване и развиване до ъгъл от 45°, дори и под налягане. Устойчив на надраскване и гладък маркуч Ultra Guard HD с покритие Teflon®. Времето за настройка е до два пъти по-бързо.
Водоструйка HD 10/25-4 SXA Plus: Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпата
Концепция с компактен изправен дизайн, базирана на вертикално разположение на двигателя и помпата
Малък отпечатък и спестяващи място пропорции. Лесни за маневриране и транспортиране. Максималната стабилност осигурява стабилна опора на машината.
Водоструйка HD 10/25-4 SXA Plus: 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. Висока производителност и висока ефективност. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Ергономична ротационна дюза Vibrasoft
  • Намаляване на вибрациите с до 30%.
  • Намалява силата на звука и нивото на шума.
  • Въртящата се дюза облекчава тежката работа при сложни задачи за почистване.
Интелигентно проектираната сервизна концепция улеснява бързите операции на място
  • Въртяща се глава на помпата.
  • Удобен дисплей за ниво на напълване с масло и отвор за източване на масло, интегрирани в шасито.
  • Модулна конструкция, включваща помпа, двигател и контролен шкаф.
Асистиращи системи и LED дисплей за състоянието
  • Интегрирана електроника за наблюдение на уреда.
  • Автоматично изключване в случай на ниско напрежение или пренапрежение.
  • Изключване при теч или изключване на фаза.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
  • EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
  • Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
  • Отделение за аксесоари.
  • Регулируеми куки, например за съхранение на втори струйник или електрически кабел.
  • Място за съхранение на маркуч за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 376 / 424
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 1000
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар) 80 - 250
Максимално налягане (бар) 280
Мощност на свързване (кВт) 8,8
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 047
Подаване на вода 1″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 81,9
Тегло вкл. Опаковка (кг) 90,15
Размери (Д х Ш х В) (мм) 607 x 518 x 1063

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Ultra Guard
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
  • 3-бутална аксиална помпа: С бутала от благородна стомана
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран воден филтър
  • Електроника за защита на двигателя с LED-дисплей
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Вход за вода от месинг
Сфера на приложение
  • Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
  • Почистващи машини и оборудване на строителната площадка, като миксери за цимент, скелета, челни товарачи, багери или бетон помпи
  • Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
  • Почистване на превозни средства в транспортния сектор, като тежкотоварни автомобили, кораби, самолети или автобуси
  • Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги
Аксесоари
