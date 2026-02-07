Най-мощната 3-фазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас: HDS 8/18-4 C с eco!efficiency режим и степен за пара впечатлява със своята ергономичност и удобство за потребителя. Мощният 4-полюсен мотор е с водно охлаждане. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала създава високо налягане. Пистолетът за високо налягане EASY!Force Advanced със servo-control за лесно регулиране на налягането и водния поток, патентованата технология на дюзите и бързо освобождаващите се връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата Soft Damping System (SDS) намалява вибрациите. Технологията с гореща вода ефективно разгражда дори смазочни материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от 15,5-литров резервоар. Удобната за поддръжка HDS 8/18-4 C е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, водният филтър и предпазният клапан защитават компонентите. Здравото шаси предпазва от удари, а големите колела и направляващото колело предлагат висока маневреност. Има вградени възможности за съхранение на аксесоари.