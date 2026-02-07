HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C, най-мощната 3-фазна водоструйка с подгряване на водата в компактенклас с режим eco!efficiency и режим пара, 3-бутална аксиална помпа и пистолет EASY!Force Advanced.

Най-мощната 3-фазна водоструйка с подгряване на водата в компактния клас: HDS 8/18-4 C с eco!efficiency режим и степен за пара впечатлява със своята ергономичност и удобство за потребителя. Мощният 4-полюсен мотор е с водно охлаждане. Здравата аксиална помпа с три керамични бутала създава високо налягане. Пистолетът за високо налягане EASY!Force Advanced със servo-control за лесно регулиране на налягането и водния поток, патентованата технология на дюзите и бързо освобождаващите се връзки EASY!Lock осигуряват ергономична работа. Системата Soft Damping System (SDS) намалява вибрациите. Технологията с гореща вода ефективно разгражда дори смазочни материали и намалява употребата на почистващи препарати, които се дозират прецизно от 15,5-литров резервоар. Удобната за поддръжка HDS 8/18-4 C е предназначена за ежедневна употреба при тежки условия. Опцията за отстраняване на котлен камък, водният филтър и предпазният клапан защитават компонентите. Здравото шаси предпазва от удари, а големите колела и направляващото колело предлагат висока маневреност. Има вградени възможности за съхранение на аксесоари.

Характеристики и предимства
Висока икономичност
  • eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
  • Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента.
Разнообразни аксесоари с EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced за работа без умора без сила на задържане.
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират от контролера за серво управление, разположен между струйника и спусъка на пистолета.
  • Въртящ се струйник от неръждаема стомана 1050 mm.
Безопасност на работа
  • Лесният за достъп воден филтър предпазва помпата от частици във водата.
  • Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
Надеждност
  • Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
  • Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
Множество места за съхранение на аксесоари, интегрирани в машината
  • Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане.
  • Интегрирано съхранение на дюзи.
  • Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Дозиране на почистващ препарат
  • Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
  • Голям отвор на резервоара със система за пълнене.
Концепция за мобилност
  • Jogger-принцип с големи, колела с гуми и завиващо колело.
  • Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
  • Дръжки за лесно транспортиране и маневриране.
Лесни за разбиране елементи за управление
  • Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 300 - 800
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Максимално налягане (бар) 220
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Мощност на свързване (кВт) 6
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 5,2
Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч) 4,2
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 025
Резервоар за гориво (л) 15
Тегло (с аксесоари) (кг) 119,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 131,187
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1066 x 650 x 920

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Система за мека изолация (SDS)
  • Прекъсване на налягането
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати