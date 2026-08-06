Водоструйката със студена вода HD 10/21-4 S Plus е идеалната машина за ергономична работа без умора. Пистолетът Kärcher EASY!Force Advanced е удобен за използване без никаква сила на задържане. Контролерът Servo Control регулира налягането и обема на водата. Въртящата се дюза Vibrasoft намалява вибрациите с до 30%. Внимателно подбраните материали и първокласното качество са отличителните белези на HD 10/21-4 S Plus. Издръжлива помпа, бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава работят в партньорство с 4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода. Интегрираните рамкови носачи, изработени от алуминий, образуват леко, но здраво шаси, което прави товаренето с кран възможно. За максимална преносимост и компактни пропорции, моторът и помпата са монтирани вертикално в изправено положение. Машината предлага и съхранение на аксесоари под формата на отделение за вещи и регулируеми куки.