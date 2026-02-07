Надеждна и мощна, компактна и мобилна: Водоструйката HD 7/17 M с трифазен мотор съчетава дълъг живот, лесен сервиз, максимална гъвкавост и комфортна работа в едно високоефективно устройство, проектирано за изправена и хоризонтална работа. EASY! Force пистолетът използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула, а EASY! Lock бързите присъединителни връзки, позволяват до 5 пъти по-бърза работа в сравнение с конвенционалните винтови съединения без компромис в здравината и дълготрайността. Благодарение на новата иновативна помпа, енергийната ефективност и ефективността на почистване са увеличени с около 20%. Интегрирано е ефективно автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите за високо налягане. Многото възможности за съхранение на различни аксесоари са стандартни - от тръбна ниша за пистолета за високо налягане до отделение за въртящата се дюза и пеногенератора (като опция).