HD 7/17 M мобилна водоструйка с здрава три-бутална аксиална помпа със закалено бутало от неръждаема стомана, автоматично освобождаване на налягането и надежден трифазен двигател.

Надеждна и мощна, компактна и мобилна: Водоструйката HD 7/17 M с трифазен мотор съчетава дълъг живот, лесен сервиз, максимална гъвкавост и комфортна работа в едно високоефективно устройство, проектирано за изправена и хоризонтална работа. EASY! Force пистолетът използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула, а EASY! Lock бързите присъединителни връзки, позволяват до 5 пъти по-бърза работа в сравнение с конвенционалните винтови съединения без компромис в здравината и дълготрайността. Благодарение на новата иновативна помпа, енергийната ефективност и ефективността на почистване са увеличени с около 20%. Интегрирано е ефективно автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите за високо налягане. Многото възможности за съхранение на различни аксесоари са стандартни - от тръбна ниша за пистолета за високо налягане до отделение за въртящата се дюза и пеногенератора (като опция).

Характеристики и предимства
Висококачествено оборудване.
  • Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
  • Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане.
  • Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Гъвкава работа.
  • Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
  • Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Висока мобилност.
  • Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
  • Лесно съхранение в превозни средства.
  • Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
  • Скоба за фиксиране на пеногенератор.
  • EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
  • Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
  • Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 700
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 170 / 17
Максимално налягане (бар/МПа) 255 / 25,5
Мощност на свързване (кВт) 4,2
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 31,671
Тегло вкл. Опаковка (кг) 35,1
  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Струйник: 840 мм
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
  • Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.
Аксесоари
