HD 7/17 M
HD 7/17 M мобилна водоструйка с здрава три-бутална аксиална помпа със закалено бутало от неръждаема стомана, автоматично освобождаване на налягането и надежден трифазен двигател.
Надеждна и мощна, компактна и мобилна: Водоструйката HD 7/17 M с трифазен мотор съчетава дълъг живот, лесен сервиз, максимална гъвкавост и комфортна работа в едно високоефективно устройство, проектирано за изправена и хоризонтална работа. EASY! Force пистолетът използва силата на високото налягане, за да намали натиска на спусъка до нула, а EASY! Lock бързите присъединителни връзки, позволяват до 5 пъти по-бърза работа в сравнение с конвенционалните винтови съединения без компромис в здравината и дълготрайността. Благодарение на новата иновативна помпа, енергийната ефективност и ефективността на почистване са увеличени с около 20%. Интегрирано е ефективно автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите за високо налягане. Многото възможности за съхранение на различни аксесоари са стандартни - от тръбна ниша за пистолета за високо налягане до отделение за въртящата се дюза и пеногенератора (като опция).
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудване.
- Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
- Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане.
- Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Гъвкава работа.
- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
- Максимална стабилност при работа в хоризонтално положение, защото колелата не докосват земята.
Висока мобилност.
- Изтеглящата се дръжка може да бъде прибрана с натискане на бутон , като по този начин се увеличава компактността на машината и се намалява необходимото пространство.
- Лесно съхранение в превозни средства.
- Интегрираното място за съхранение намалява времето за подготовка.
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
- Скоба за фиксиране на пеногенератор.
- EASY!Lock TR20 позволява дюзата или устройството за почистване на площи да се съхраняват директно върху машината.
- Практично отделение за дюзи за съхранение на въртящата се дюза.
Лесно сервизиране.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Ефективни и спестяващи време решения.
- Работа без усилие - EASY!Force пистолет за високо налягане.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|700
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|170 / 17
|Максимално налягане (бар/МПа)
|255 / 25,5
|Мощност на свързване (кВт)
|4,2
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|31,671
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|35,1
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|400 x 455 x 700
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.