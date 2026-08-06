iSolar 400 Advanced

iSolar 400 четка за дебит на водата от 700-1000 l / h. Водно задвижванаите дискови четки с ширина 400 мм почиства малки до средни фотоволтаични системи. Освен това е идеална за използване при повдигнати системи.

iSolar 400 дискова четка с водено задвижване е предназначена за водоструйки с дебит от 700 до 1000 l / h. Четката има работна ширина 400 мм и е много подходяща за почистване на по-малки до средни фотоволтаични системи. Благодарение на лекото си тегло и лесна работа, дори системите нависоко могат да се почистват удобно.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 700 / 1000
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Свързваща резба M 18
Диаметър (мм) 400
Тегло с опаковката (кг) 2,55
Сфера на приложение
  • Почистване на фотоволтаични инсталации
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