iSolar 400 Advanced
iSolar 400 четка за дебит на водата от 700-1000 l / h. Водно задвижванаите дискови четки с ширина 400 мм почиства малки до средни фотоволтаични системи. Освен това е идеална за използване при повдигнати системи.
iSolar 400 дискова четка с водено задвижване е предназначена за водоструйки с дебит от 700 до 1000 l / h. Четката има работна ширина 400 мм и е много подходяща за почистване на по-малки до средни фотоволтаични системи. Благодарение на лекото си тегло и лесна работа, дори системите нависоко могат да се почистват удобно.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|700 / 1000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Свързваща резба
|M 18
|Диаметър (мм)
|400
|Тегло с опаковката (кг)
|2,55
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Почистване на фотоволтаични инсталации