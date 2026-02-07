HD 8/18-4 M St
HD 8/18-4 M St водоструйка от среден клас със здрава три-бутална аксиална помпа с месингова глава и 4-полюсен бавнооборотен, трифазен двигател. Подходящ за хоризонтална и вертикална работа.
Нашата мощна водоструйка HD 8/18-4 M St със здрава три-бутална аксиална помпа и месингова глава, 4-полюсен бавнооборотен, трифазен двигател и електрически превключвател за контрол на налягането впечатлява с до 20% по-висока енергийна ефективност и почистване. Стационарната машина от среден клас е предназначена както за вертикална, така и за хоризонтална употреба. 3-точковата опора на гърба на машината позволява вертикален и хоризонтален монтаж на стена. Лесният достъп до помпата за високо налягане, която е защитена с голям воден филтър и към електронните компоненти, е доказателство за изключително лесна за поддръжка машина. С помощта на функцията Серво управление обемът на водата и работното налягане лесно могат да се променят. Всички компоненти под високо налягане са защитени от претоварване в режим на готовност чрез надеждната автоматична функция за освобождаване на налягането.
Характеристики и предимства
Висококачествено оборудване.Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Гъвкава работа.Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
Подготвена за стационарна употреба.Лесна и зрава 3-токова система за закрепване на стена на гърба на машината. Пестящ място компактен дизайн. Здравото пластмасово шаси предпазва помпата от повреда и замърсявания.
Лесно сервизиране.
- Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
- Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
- Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Повишена енергийна ефективност.
- Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
- 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|760
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Максимално налягане (бар/МПа)
|270 / 27
|Мощност на свързване (кВт)
|4,6
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|31,577
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|34
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|290 x 300 x 565
Обхват на доставката
- Серво контрол
Оборудване
- Прекъсване на налягането
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.