Нашата мощна водоструйка HD 8/18-4 M St със здрава три-бутална аксиална помпа и месингова глава, 4-полюсен бавнооборотен, трифазен двигател и електрически превключвател за контрол на налягането впечатлява с до 20% по-висока енергийна ефективност и почистване. Стационарната машина от среден клас е предназначена както за вертикална, така и за хоризонтална употреба. 3-точковата опора на гърба на машината позволява вертикален и хоризонтален монтаж на стена. Лесният достъп до помпата за високо налягане, която е защитена с голям воден филтър и към електронните компоненти, е доказателство за изключително лесна за поддръжка машина. С помощта на функцията Серво управление обемът на водата и работното налягане лесно могат да се променят. Всички компоненти под високо налягане са защитени от претоварване в режим на готовност чрез надеждната автоматична функция за освобождаване на налягането.