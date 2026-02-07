HD 8/18-4 M St

HD 8/18-4 M St водоструйка от среден клас със здрава три-бутална аксиална помпа с месингова глава и 4-полюсен бавнооборотен, трифазен двигател. Подходящ за хоризонтална и вертикална работа.

Нашата мощна водоструйка HD 8/18-4 M St със здрава три-бутална аксиална помпа и месингова глава, 4-полюсен бавнооборотен, трифазен двигател и електрически превключвател за контрол на налягането впечатлява с до 20% по-висока енергийна ефективност и почистване. Стационарната машина от среден клас е предназначена както за вертикална, така и за хоризонтална употреба. 3-точковата опора на гърба на машината позволява вертикален и хоризонтален монтаж на стена. Лесният достъп до помпата за високо налягане, която е защитена с голям воден филтър и към електронните компоненти, е доказателство за изключително лесна за поддръжка машина. С помощта на функцията Серво управление обемът на водата и работното налягане лесно могат да се променят. Всички компоненти под високо налягане са защитени от претоварване в режим на готовност чрез надеждната автоматична функция за освобождаване на налягането.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 8/18-4 M St: Висококачествено оборудване.
Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот. Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор Висококачествена месингова цилиндрова глава.
Водоструйка HD 8/18-4 M St: Гъвкава работа.
Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.
Водоструйка HD 8/18-4 M St: Подготвена за стационарна употреба.
Лесна и зрава 3-токова система за закрепване на стена на гърба на машината. Пестящ място компактен дизайн. Здравото пластмасово шаси предпазва помпата от повреда и замърсявания.
Лесно сервизиране.
  • Лесен достъп до цилиндровата глава, когато дъното на машината се отвори.
  • Лесен достъп до електрическа кутия чрез просто сваляне на капака.
  • Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.
Повишена енергийна ефективност.
  • Новоразработена три-бутална аксиална помпа със значително намалени загуби на дебит и налягане.
  • 20 процента увеличение на ефективността на почистването и енергийната ефективност.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 760
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Максимално налягане (бар/МПа) 270 / 27
Мощност на свързване (кВт) 4,6
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 31,577
Тегло вкл. Опаковка (кг) 34
Размери (Д х Ш х В) (мм) 290 x 300 x 565

Обхват на доставката

  • Серво контрол

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
  • Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.
