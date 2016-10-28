Без усилия. Пълна мощност. Новият пистолет EASY!Force.

EASY!Force : Контролирането на налягането никога не е било толкова лесно.

Изпробвайте новите измерения на ергономичността при почистването с водоструйка: с новия пистолет EASY!Force HD не прилагате никаква задържаща сила върху спусъка и почиствате без усилие.

Въпрос на ергономичност.

Почистването под високо налягане изисква физическа сила. Затова ергономичността е важна. Постоянното задържане на спусъка на конвенционалните пистолети за водоструйки скоро води до умора, болезнени ръце и неудобна работна поза на тялото. Почистването на големи площи е трудно без чести почивки и дори смяна на операторите. Нашата технология EASY!Force променя това веднъж завинаги. Почистването с водоструйка никога не е било толкова лесно.

Керамичен клапан за по-дълъг живот.

Проблемите при пистолетите за високо налягане обикновено се дължат на повреди в дюзата, предизвикани от попаднали в нея частици. Нашият EASY!Force слага край и на това: Затворът на клапана се състои от керамична топка и керамично легло, които са устойчиви на частици предизвикващи евентуални повреди. Това осигурява живот 5 пъти по-дълъг от пистолетите с конвенционална дюза.

Интуитивен за безопасна работа.

Системата за сигурност на новия пистолет EASY!Force предотвратява непреднамереното отваряне и предлага максимална сигурност при употреба – без компромис с лекотата на работа. Трябва да натиснете само веднъж спусъка, за да отворите дюзата – интуитивно и лесно. Пистолетът EASY!Force остава отворен докато спусъкът е натиснат. При отпускане пистолетът незабавно се изключва.