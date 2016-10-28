Без усилия. Пълна мощност. Новият пистолет EASY!Force.
Силата е на Ваша страна! Само едно нещо може да застане между Вас и Вашата задача: нашият пистолет EASY!Force. Той Ви дава силата да работите лесно под високо налягане. Революционната концепция на пистолета EASY!Force използва възвратната сила на дюзата под високо налягане и намалява силата на задържане на спусъка до нула. Абсолютна нула. Разработена за по-лека, ергономична и безпроблемна работа. Изпробвайте пистолета EASY!Force – няма да искате да го оставите.
EASY!Force: Контролирането на налягането никога не е било толкова лесно.
Изпробвайте новите измерения на ергономичността при почистването с водоструйка: с новия пистолет EASY!Force HD не прилагате никаква задържаща сила върху спусъка и почиствате без усилие.
Въпрос на ергономичност.
Почистването под високо налягане изисква физическа сила. Затова ергономичността е важна. Постоянното задържане на спусъка на конвенционалните пистолети за водоструйки скоро води до умора, болезнени ръце и неудобна работна поза на тялото. Почистването на големи площи е трудно без чести почивки и дори смяна на операторите. Нашата технология EASY!Force променя това веднъж завинаги. Почистването с водоструйка никога не е било толкова лесно.
Керамичен клапан за по-дълъг живот.
Проблемите при пистолетите за високо налягане обикновено се дължат на повреди в дюзата, предизвикани от попаднали в нея частици. Нашият EASY!Force слага край и на това: Затворът на клапана се състои от керамична топка и керамично легло, които са устойчиви на частици предизвикващи евентуални повреди. Това осигурява живот 5 пъти по-дълъг от пистолетите с конвенционална дюза.
Интуитивен за безопасна работа.
Системата за сигурност на новия пистолет EASY!Force предотвратява непреднамереното отваряне и предлага максимална сигурност при употреба – без компромис с лекотата на работа. Трябва да натиснете само веднъж спусъка, за да отворите дюзата – интуитивно и лесно. Пистолетът EASY!Force остава отворен докато спусъкът е натиснат. При отпускане пистолетът незабавно се изключва.
Комфорт във всяка ситуация
Ние се грижим за ергономичността, така че да се чувствате комфортно във всяка ситуация. Нашият пистолет EASY!Force предлага оптимална ергономичност за лесна употреба във всяка работна позиция. В определени ситуации, например при работа над нивото на главата и при различни работни ъгли, може да се използва допълнителна дръжка.
Допълнителна дръжка за Вашите задачи
Допълнителната дръжка на нашето ново поколение EASY!Lock улеснява работата като ви дава възможност да адаптирате позата си според конкретната задача. Когато често сменяте позата си, можете да работите по-дълго и с по-малко усилия.
Допълнителната дръжка може да се фиксира на разпръскващата пика. Може да се регулира според височината на оператора и идеалния работен ъгъл. Това става бързо и удобно с помощта на регулиращия винт. Ергономичният дизайн на дръжката предлага 2 допълнителни зони за захващане, според това, дали работите с лявата или дясната ръка. Благодарение на въртящата се на 360° пика допълнителната дръжка може да се завърти по време на работа за по-голяма гъвкавост.
EASY!Lock: бърза и лесна връзка
С нашите патентовани бързи връзки EASY!Lock свързването става мигновено и лесно. 5 пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки. Нашите бързи връзки EASY!Lock имат същата здравина и надеждност. Поне същата.
Бърза подготовка – по-бързо свършена работа.
Досега подготовката на водоструйката отнемаше значително време. Включваше свързването и откачането на различни интерфейси. Същото се отнасяше и за смяната на аксесоарите. Но това остава в миналото. Нашата система EASY!Lock комбинира предимствата на бързото свързване с тези на винтовите връзки. И това при икономия на време от 80 %. Време, необходимо за действителната работа. Или за други важни неща.
Уникална, бърза, сигурна и надеждна.
Нищо не по-сигурно, надеждно и дълготрайно от винтовите връзки. Нищо не пести повече време от бързите връзки. Но нищо не е по-добро от комбинацията между двете: нашата EASY!Lock е здрава като конвенционална винтова връзка и гъвкава като бърза връзка. Заключване чрез конична резба. Просто завъртане на 360° е всичко, което трябва да направите, за да свържете всички аксесоари – от машината до дюзата. Бързо и сигурно. Отново и отново.
Лесен прогрес.
Нашата система EASY!Lock е начало на по-доброто почистване, а не край на Вашите налични аксесоари. Специално разработените адаптери правят възможно използването на старите машини и аксесоари (M 22 × 1.5) с аксесоари с връзка EASY!Lock. Улеснили сме избора на адаптер със съответните връзки. Всеки адаптер има двуцветно пластмасово покритие с гравиран номер. Антрацитно сивата връзка е новата EASY!Lock, а черната е за конвенцонална винтова глава.
Как изглеждат перфектните връзки
За да се покрият различните интерфейси от водоструйката до дюзата, както и за да се осигури обратна съвместимост, на разположение са 8 различни адаптера. По този начин всички налични към момента машини и аксесоари могат да се използват с новите машини и аксесоари с конектори EASY!Lock. Нашата търсачка представя всички адаптери и тяхното приложение. Така например, всяка водоструйка с конектор M 22 × 1.5 бързо може да се преобразува към новата система EASY!Lock с помощта на адаптер 2.