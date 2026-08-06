Подходяща за голямо разнообразие от приложения, изключително мобилна и компактна, гарантираща оптимални резултати при почистването: HD 18/50-4 Cage Classic разширява нашия UHP компактен клас, за да включи мощност от 30 кВт, което я прави най-мощната водостуйка с мобилен "cage" дизайн. Работно налягане от 500 бара и дебит на водата от 30 л./мин. гарантират бързи резултати дори при най-упоритите замърсявания, каквито се срещат в строителството, индустрията или транспортния сектор. Ротационен превключвател с интуитивно управление и съзнателното решение за намаляването на електронните компоненти означава, че уредът е много лесен за използване. Ергономичните детайли, ниското тегло на машината, четирите големи колела и куката за кран улесняват манипулирането и транспортирането на водоструйката, дори и на неравен терен. Където е необходимо, HD 18/50-4 Cage Classic може да се транспортира и с мотокар, което позволява максимална гъвкавост при транспортиране и работа с машината.