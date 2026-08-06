HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic: Ултра високо налягане от компактен клас UHP с мобилен "cage" дизайн и мощност от 30 кВт, работно налягане 500 бара и дебит на вода 30л./мин.

Подходяща за голямо разнообразие от приложения, изключително мобилна и компактна, гарантираща оптимални резултати при почистването: HD 18/50-4 Cage Classic разширява нашия UHP компактен клас, за да включи мощност от 30 кВт, което я прави най-мощната водостуйка с мобилен "cage" дизайн. Работно налягане от 500 бара и дебит на водата от 30 л./мин. гарантират бързи резултати дори при най-упоритите замърсявания, каквито се срещат в строителството, индустрията или транспортния сектор. Ротационен превключвател с интуитивно управление и съзнателното решение за намаляването на електронните компоненти означава, че уредът е много лесен за използване. Ергономичните детайли, ниското тегло на машината, четирите големи колела и куката за кран улесняват манипулирането и транспортирането на водоструйката, дори и на неравен терен. Където е необходимо, HD 18/50-4 Cage Classic може да се транспортира и с мотокар, което позволява максимална гъвкавост при транспортиране и работа с машината.

Характеристики и предимства
Голям вграден воден филтър
  • Намалява разходите за поддръжка и обслужване
  • Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
Висока мобилност.
  • Големите колела, както и оптималният център на тежестта, осигуряват висока степен на подвижност на машината - въпреки размера й.
  • Практичната кука за кран позволява лесно транспортиране, и при груб терен.
Спецификации

Технически данни

Работно налягане (бар/МПа) макс. 500 / макс. 50
Дебит (л/ч) 1800
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Гориво Електрическо
Номинална мощност на двигателя (кВт) 30
Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 380 - 415
Честота (Hz) 50
Модел на помпата Колянов вал
Тегло без аксесоари (кг) 307
Тегло (с аксесоари) (кг) 321
Тегло с опаковката (кг) 331,532
Размери (Д × Ш × В) (мм) 747 x 1317 x 1093

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: Индустиален пистолет
  • Струйник от неръждаема стомана: 700 мм
  • Дюза за плоска струя

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
  • Тип маркуч за високо налягане: За тежки натоварвания
  • Предпазен клапан
  • Брояч на изминалото време
Водоструйка с ултра високо налягане HD 18/50-4 Cage Classic
Водоструйка с ултра високо налягане HD 18/50-4 Cage Classic
Водоструйка с ултра високо налягане HD 18/50-4 Cage Classic

Видео

Сфера на приложение
  • За отстраняване на боя и ръжда от метални повърхности.
  • За премахване на водорасли, миди, натрупвания и варовик на кораби.
  • За почистване на палуби, трюмове и товарни контейнери.
  • За отстраняване на остатъците от гума по пистите на летищата.
  • За почистване на тръби, резервоари и други контейнери на петролни платформи.
  • За общо почистване на резервоара, както и за почистване на топлообменни тръби.
  • За почистване на товарни / цистерни, превозни средства и оборудване.
  • За почистване на боксове, решетки, машинни части.
  • За почистване на строителни машини и техните части, като вериги, смесителни валове или резервоари.
  • За почистване на строителни съоръжения, като кофраж и скеле, както и превозни средства.
Аксесоари