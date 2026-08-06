HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic: Ултра високо налягане от компактен клас UHP с мобилен "cage" дизайн и мощност от 30 кВт, работно налягане 500 бара и дебит на вода 30л./мин.
Подходяща за голямо разнообразие от приложения, изключително мобилна и компактна, гарантираща оптимални резултати при почистването: HD 18/50-4 Cage Classic разширява нашия UHP компактен клас, за да включи мощност от 30 кВт, което я прави най-мощната водостуйка с мобилен "cage" дизайн. Работно налягане от 500 бара и дебит на водата от 30 л./мин. гарантират бързи резултати дори при най-упоритите замърсявания, каквито се срещат в строителството, индустрията или транспортния сектор. Ротационен превключвател с интуитивно управление и съзнателното решение за намаляването на електронните компоненти означава, че уредът е много лесен за използване. Ергономичните детайли, ниското тегло на машината, четирите големи колела и куката за кран улесняват манипулирането и транспортирането на водоструйката, дори и на неравен терен. Където е необходимо, HD 18/50-4 Cage Classic може да се транспортира и с мотокар, което позволява максимална гъвкавост при транспортиране и работа с машината.
Характеристики и предимства
Голям вграден воден филтър
- Намалява разходите за поддръжка и обслужване
- Осигурява дълъг експлоатационен живот на всички компоненти под високо налягане.
Висока мобилност.
- Големите колела, както и оптималният център на тежестта, осигуряват висока степен на подвижност на машината - въпреки размера й.
- Практичната кука за кран позволява лесно транспортиране, и при груб терен.
Спецификации
Технически данни
|Работно налягане (бар/МПа)
|макс. 500 / макс. 50
|Дебит (л/ч)
|1800
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 60
|Гориво
|Електрическо
|Номинална мощност на двигателя (кВт)
|30
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|380 - 415
|Честота (Hz)
|50
|Модел на помпата
|Колянов вал
|Тегло без аксесоари (кг)
|307
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|321
|Тегло с опаковката (кг)
|331,532
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|747 x 1317 x 1093
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: Индустиален пистолет
- Струйник от неръждаема стомана: 700 мм
- Дюза за плоска струя
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
- Тип маркуч за високо налягане: За тежки натоварвания
- Предпазен клапан
- Брояч на изминалото време
Видео
Сфера на приложение
- За отстраняване на боя и ръжда от метални повърхности.
- За премахване на водорасли, миди, натрупвания и варовик на кораби.
- За почистване на палуби, трюмове и товарни контейнери.
- За отстраняване на остатъците от гума по пистите на летищата.
- За почистване на тръби, резервоари и други контейнери на петролни платформи.
- За общо почистване на резервоара, както и за почистване на топлообменни тръби.
- За почистване на товарни / цистерни, превозни средства и оборудване.
- За почистване на боксове, решетки, машинни части.
- За почистване на строителни машини и техните части, като вериги, смесителни валове или резервоари.
- За почистване на строителни съоръжения, като кофраж и скеле, както и превозни средства.