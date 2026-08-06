HD 9/100-4 Cage Classic
Уредът за почистване с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic се отличава благодарение на работно налягане от 1000 бара, дебит от 900 л. и байпасен пистолет. Премахва дори изключително упоритите замърсявания.
Идеален за универсална употреба в строителната индустрия и други индустриални приложения: Нашият универсален HD 9/100-4 Cage Classic уред за ултра високо налягане от UHP компактния клас. В основата на машината е изключително мощна индустриална помпа за високо налягане от WOMA с висока обемна ефективност. Оборудван с байпасен пистолет, HD 9/100-4 има работно налягане от 1000 бара и дебит от 900 л. вода на час, като по този начин премахва и най-упоритите замърсявания бързо и надеждно.
Характеристики и предимства
Мощна индустриална помпа за високо наляганеБутало, направено от карбид за дълъг експлоатационен живот. Подходящ за поддръжка дизайн, който прави лесната смяна на износващи се части като клапани, уплътнения и бутала. Централно разположени клапани за висока обемна ефективност.
Удобен за употреба пистолет WOMAОлекотено с ергономично проектирана дръжка за улесняване на работата. Намалени усилия на спусъка за безпроблемна работа.
Издръжлив и здравНиски разходи за експлоатация и обслужване. Предотвратява внезапни удари за потребителя, тъй като налягането се повишава бавно при натискане на спусъка.
Висока мобилност.
- Големите колела, както и оптималният център на тежестта, осигуряват висока степен на подвижност на машината - въпреки размера й.
- Практичната кука за кран позволява лесно транспортиране, и при груб терен.
Спецификации
Технически данни
|Работно налягане (бар/МПа)
|1000 / 100
|Дебит (л/ч)
|980
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|45
|Гориво
|Електрическо
|Номинална мощност на двигателя (кВт)
|35
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|380 - 415
|Честота (Hz)
|50
|Модел на помпата
|Колянов вал
|Тегло без аксесоари (кг)
|378
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|392
|Тегло с опаковката (кг)
|395,5
|Размери (Д × Ш × В) ( )
|1395 x 789 x 1088
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: UHP пистолет (Dump Gun)
- Струйник от неръждаема стомана: 750 мм
- Дюза за плоска струя
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
- Предпазен клапан
- Брояч на изминалото време
Видео
Сфера на приложение
- Строителство
- Промишленост
- Транспорт