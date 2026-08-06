HD 9/100-4 Cage Classic

Уредът за почистване с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic се отличава благодарение на работно налягане от 1000 бара, дебит от 900 л. и байпасен пистолет. Премахва дори изключително упоритите замърсявания.

Идеален за универсална употреба в строителната индустрия и други индустриални приложения: Нашият универсален HD 9/100-4 Cage Classic уред за ултра високо налягане от UHP компактния клас. В основата на машината е изключително мощна индустриална помпа за високо налягане от WOMA с висока обемна ефективност. Оборудван с байпасен пистолет, HD 9/100-4 има работно налягане от 1000 бара и дебит от 900 л. вода на час, като по този начин премахва и най-упоритите замърсявания бързо и надеждно.

Характеристики и предимства
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic: Мощна индустриална помпа за високо налягане
Мощна индустриална помпа за високо налягане
Бутало, направено от карбид за дълъг експлоатационен живот. Подходящ за поддръжка дизайн, който прави лесната смяна на износващи се части като клапани, уплътнения и бутала. Централно разположени клапани за висока обемна ефективност.
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic: Удобен за употреба пистолет WOMA
Удобен за употреба пистолет WOMA
Олекотено с ергономично проектирана дръжка за улесняване на работата. Намалени усилия на спусъка за безпроблемна работа.
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic: Издръжлив и здрав
Издръжлив и здрав
Ниски разходи за експлоатация и обслужване. Предотвратява внезапни удари за потребителя, тъй като налягането се повишава бавно при натискане на спусъка.
Висока мобилност.
  • Големите колела, както и оптималният център на тежестта, осигуряват висока степен на подвижност на машината - въпреки размера й.
  • Практичната кука за кран позволява лесно транспортиране, и при груб терен.
Спецификации

Технически данни

Работно налягане (бар/МПа) 1000 / 100
Дебит (л/ч) 980
Максимална температура на входящата вода (°C) 45
Гориво Електрическо
Номинална мощност на двигателя (кВт) 35
Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 380 - 415
Честота (Hz) 50
Модел на помпата Колянов вал
Тегло без аксесоари (кг) 378
Тегло (с аксесоари) (кг) 392
Тегло с опаковката (кг) 395,5
Размери (Д × Ш × В) ( ) 1395 x 789 x 1088

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: UHP пистолет (Dump Gun)
  • Струйник от неръждаема стомана: 750 мм
  • Дюза за плоска струя

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
  • Предпазен клапан
  • Брояч на изминалото време
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Classic

Видео

Сфера на приложение
  • Строителство
  • Промишленост
  • Транспорт
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