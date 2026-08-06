Идеален за универсална употреба в строителната индустрия и други индустриални приложения: Нашият универсален HD 9/100-4 Cage Classic уред за ултра високо налягане от UHP компактния клас. В основата на машината е изключително мощна индустриална помпа за високо налягане от WOMA с висока обемна ефективност. Оборудван с байпасен пистолет, HD 9/100-4 има работно налягане от 1000 бара и дебит от 900 л. вода на час, като по този начин премахва и най-упоритите замърсявания бързо и надеждно.