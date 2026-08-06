Снабден с удобен пистолет UHP, нашият HD 9/100-4 Cage Adv уред за ултра високо налягане от компактния клас UHP, впечатляващо почиства дори и най-упоритите замърсявания, като този в строителната индустрия или други индустриални обекти. В основата му е изключително мощна индустриална помпа за високо налягане от WOMA с висока обемна ефективност. Гарантира най-добрите резултати от почистването, като осигурява работно налягане от 1000 бара и консумира само 900 л. вода на час.