HD 9/100 CageAdv (DryShut)

Премахва дори изключително упоритите замърсявания: универсалният уред с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Adv със пистолет UHP, работно налягане от 1000 бара и ниска консумация на вода от 900 л/час.

Снабден с удобен пистолет UHP, нашият HD 9/100-4 Cage Adv уред за ултра високо налягане от компактния клас UHP, впечатляващо почиства дори и най-упоритите замърсявания, като този в строителната индустрия или други индустриални обекти. В основата му е изключително мощна индустриална помпа за високо налягане от WOMA с висока обемна ефективност. Гарантира най-добрите резултати от почистването, като осигурява работно налягане от 1000 бара и консумира само 900 л. вода на час.

Характеристики и предимства
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100 CageAdv (DryShut): Мощна индустриална помпа за високо налягане
Мощна индустриална помпа за високо налягане
Бутало, направено от карбид за дълъг експлоатационен живот. Подходящ за поддръжка дизайн, който прави лесната смяна на износващи се части като клапани, уплътнения и бутала. Централно разположени клапани за висока обемна ефективност.
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100 CageAdv (DryShut): Ергономичен пистолет за бластиране
Ергономичен пистолет за бластиране
Олекотено с ергономично проектирана дръжка за улесняване на работата. Намалени усилия на спусъка за безпроблемна работа.
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100 CageAdv (DryShut): Предпазен клапан.
Предпазен клапан.
Клапанът за освобождаване на налягането намалява налягането в маркуча, така че той остава гъвкав, когато спусъка пистолета е затворен. Предотвратява внезапни удари за потребителя, тъй като налягането се повишава бавно при натискане на спусъка.
Висока мобилност.
  • Големите колела, както и оптималният център на тежестта, осигуряват висока степен на подвижност на машината - въпреки размера й.
  • Практичната кука за кран позволява лесно транспортиране, и при груб терен.
Спецификации

Технически данни

Работно налягане (бар/МПа) 1000 / 100
Дебит (л/ч) 978
Максимална температура на входящата вода (°C) 45
Гориво Електрическо
Номинална мощност на двигателя (кВт) 35
Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 380 - 415
Честота (Hz) 50
Модел на помпата Колянов вал
Тегло без аксесоари (кг) 385
Тегло (с аксесоари) (кг) 376,5
Тегло с опаковката (кг) 380
Размери (Д × Ш × В) ( ) 1385 x 790 x 1090

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: UHP пистолет (Dry Shut)
  • Струйник от неръждаема стомана: 750 мм
  • Дюза за плоска струя

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
  • Предпазен клапан
  • Брояч на изминалото време
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/100 CageAdv (DryShut)

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