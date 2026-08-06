HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Премахва дори изключително упоритите замърсявания: универсалният уред с ултра високо налягане HD 9/100-4 Cage Adv със пистолет UHP, работно налягане от 1000 бара и ниска консумация на вода от 900 л/час.
Снабден с удобен пистолет UHP, нашият HD 9/100-4 Cage Adv уред за ултра високо налягане от компактния клас UHP, впечатляващо почиства дори и най-упоритите замърсявания, като този в строителната индустрия или други индустриални обекти. В основата му е изключително мощна индустриална помпа за високо налягане от WOMA с висока обемна ефективност. Гарантира най-добрите резултати от почистването, като осигурява работно налягане от 1000 бара и консумира само 900 л. вода на час.
Характеристики и предимства
Мощна индустриална помпа за високо наляганеБутало, направено от карбид за дълъг експлоатационен живот. Подходящ за поддръжка дизайн, който прави лесната смяна на износващи се части като клапани, уплътнения и бутала. Централно разположени клапани за висока обемна ефективност.
Ергономичен пистолет за бластиранеОлекотено с ергономично проектирана дръжка за улесняване на работата. Намалени усилия на спусъка за безпроблемна работа.
Предпазен клапан.Клапанът за освобождаване на налягането намалява налягането в маркуча, така че той остава гъвкав, когато спусъка пистолета е затворен. Предотвратява внезапни удари за потребителя, тъй като налягането се повишава бавно при натискане на спусъка.
Висока мобилност.
- Големите колела, както и оптималният център на тежестта, осигуряват висока степен на подвижност на машината - въпреки размера й.
- Практичната кука за кран позволява лесно транспортиране, и при груб терен.
Спецификации
Технически данни
|Работно налягане (бар/МПа)
|1000 / 100
|Дебит (л/ч)
|978
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|45
|Гориво
|Електрическо
|Номинална мощност на двигателя (кВт)
|35
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|380 - 415
|Честота (Hz)
|50
|Модел на помпата
|Колянов вал
|Тегло без аксесоари (кг)
|385
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|376,5
|Тегло с опаковката (кг)
|380
|Размери (Д × Ш × В) ( )
|1385 x 790 x 1090
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: UHP пистолет (Dry Shut)
- Струйник от неръждаема стомана: 750 мм
- Дюза за плоска струя
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 20 м
- Предпазен клапан
- Брояч на изминалото време
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