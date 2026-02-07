HDC Classic е индустриална стационарна почистваща машина с високо налягане за тежки задачи за почистване. До трима оператора могат да работят едновременно в различни приложения (точки на използване), използвайки устройството и наличния воден обем от 2000 l/h. Необходимото работно налягане е регулируемо; устройствата могат да бъдат избрани за максимум 80 bar или максимум 160 bar. HDC Classic се доставя с резервоар и поплавък, защита от работа на сухо, мониторинг на температурата на водата на входа, откриване на течове, прекъсвач за защита на двигателя и защита на намотките за двигателя на помпата за високо налягане, брояч на работни часове и дисплей за съобщения за грешка като стандарт. Входната температура е 60 °C. Като опция може да се монтира помпа за предварително налягане за максимална входна температура от 85 °C. Областите на приложение включват промишлеността, селското стопанство и обществените услуги. Като опция се предлагат рамки и корпуси от неръждаема стомана и прахово боядисана стомана. Индустриалната помпа с колянов вал, месинговата глава на помпата и 4-полюсният бавно оборотен електромотор (1450 rpm) са изключително издръжливи и подходящи за големи натоварвания.