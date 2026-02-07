HDC Classic
Идеалното решение за редовно или често почистване с висока производителност в различни области на бизнеса. За едновременно използване от 2 до 3 точки на употреба.
HDC Classic е индустриална стационарна почистваща машина с високо налягане за тежки задачи за почистване. До трима оператора могат да работят едновременно в различни приложения (точки на използване), използвайки устройството и наличния воден обем от 2000 l/h. Необходимото работно налягане е регулируемо; устройствата могат да бъдат избрани за максимум 80 bar или максимум 160 bar. HDC Classic се доставя с резервоар и поплавък, защита от работа на сухо, мониторинг на температурата на водата на входа, откриване на течове, прекъсвач за защита на двигателя и защита на намотките за двигателя на помпата за високо налягане, брояч на работни часове и дисплей за съобщения за грешка като стандарт. Входната температура е 60 °C. Като опция може да се монтира помпа за предварително налягане за максимална входна температура от 85 °C. Областите на приложение включват промишлеността, селското стопанство и обществените услуги. Като опция се предлагат рамки и корпуси от неръждаема стомана и прахово боядисана стомана. Индустриалната помпа с колянов вал, месинговата глава на помпата и 4-полюсният бавно оборотен електромотор (1450 rpm) са изключително издръжливи и подходящи за големи натоварвания.
Характеристики и предимства
Издръжлив и здрав
- Здрава машина, която е подходяща и за тежки задачи
- Здравата помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали гарантират дълъг експлоатационен живот.
- 4-полюсен, бавнооборотен електромотор (с въздушно охлаждане).
Висока безопасност на машината
- Резервоар с поплавък и защита от сух ход.
- Практичното показване на грешки информира потребителите незабавно и спестява време.
Постоянен монтаж без опасности: Без замърсяване или разхлабени маркучи.
- Със защита от недостиг на вода и мониторинг на температурата на мотора и водата.
- Защита срещу течове и плавен старт.
- Автоматично изключване, ако минималното количество не е достигнато по време на отстраняването на водата.
Възможност за индивидуално конфигуриране
- Рамка и/или корпус от неръждаема стомана се предлагат като опция.
Гъвкавост
- Помпа за предварително налягане за температура на подаване до 85 °C (стандартно 60 °C) и налягане 80/160 bar.
- Рамка и корпус от неръждаема стомана (стандартно прахово боядисана стомана).
- 60-Hz устройства (напр. 380–480 V, 690 V/60 Hz) по заявка.
Готов за употреба бързо, по всяко време
- Могат да бъдат прикрепени допълнителни аксесоари или оборудване
- Регулиране в зависимост от индивидуалните нужди при почистване.
- Употреба на уреда от двама оператори едновременно.
- Налично с натискане на бутон, без време за настройка и транспорт на мобилни машини.
- След задействане на пистолета, се включва помпата. Това дава възможност за удобна работа на всяка точка на захранване.
- За бързо почистване на различни места.
Здрав дизайн за тежки работни условия
- Проектирана за ежедневна употреба.
- Може да се използва при тежки работни условия.
- По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеален за индустриална употреба.
Спецификации
Технически данни
|Налягане (бар/МПа)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Дебит (л/ч)
|700 / 2000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 85
|Задвижване на двигателя
|Soft start
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|860 x 595 x 580
Оборудване
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Люк за проверка на нивото на маслото
- 4-полюсен двигател (бавнооборотен)
- Мотор с въздушно охлаждане
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- Защита срещу сух ход
- Резервоар с поплавък
- Брояч за работни часове
- Серво контрол
- Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
- Идеален за приложения за почистване в хранително-вкусовата промишленост.
- Селско стопанство
- Основно почистване
- Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.
- Почистване на автомобили и машини в областта на автомобилостроенето, индустрията и селското стопанство
- Общински и комунални дейности.
- За почистване на контейнери/утайки в хранителната, козметичната и химическата промишленост.