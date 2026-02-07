HDC Classic

Идеалното решение за редовно или често почистване с висока производителност в различни области на бизнеса. За едновременно използване от 2 до 3 точки на употреба.

HDC Classic е индустриална стационарна почистваща машина с високо налягане за тежки задачи за почистване. До трима оператора могат да работят едновременно в различни приложения (точки на използване), използвайки устройството и наличния воден обем от 2000 l/h. Необходимото работно налягане е регулируемо; устройствата могат да бъдат избрани за максимум 80 bar или максимум 160 bar. HDC Classic се доставя с резервоар и поплавък, защита от работа на сухо, мониторинг на температурата на водата на входа, откриване на течове, прекъсвач за защита на двигателя и защита на намотките за двигателя на помпата за високо налягане, брояч на работни часове и дисплей за съобщения за грешка като стандарт. Входната температура е 60 °C. Като опция може да се монтира помпа за предварително налягане за максимална входна температура от 85 °C. Областите на приложение включват промишлеността, селското стопанство и обществените услуги. Като опция се предлагат рамки и корпуси от неръждаема стомана и прахово боядисана стомана. Индустриалната помпа с колянов вал, месинговата глава на помпата и 4-полюсният бавно оборотен електромотор (1450 rpm) са изключително издръжливи и подходящи за големи натоварвания.

Характеристики и предимства
Издръжлив и здрав
  • Здрава машина, която е подходяща и за тежки задачи
  • Здравата помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и висококачествени материали гарантират дълъг експлоатационен живот.
  • 4-полюсен, бавнооборотен електромотор (с въздушно охлаждане).
Висока безопасност на машината
  • Резервоар с поплавък и защита от сух ход.
  • Практичното показване на грешки информира потребителите незабавно и спестява време.
Постоянен монтаж без опасности: Без замърсяване или разхлабени маркучи.
  • Със защита от недостиг на вода и мониторинг на температурата на мотора и водата.
  • Защита срещу течове и плавен старт.
  • Автоматично изключване, ако минималното количество не е достигнато по време на отстраняването на водата.
Възможност за индивидуално конфигуриране
  • Рамка и/или корпус от неръждаема стомана се предлагат като опция.
Гъвкавост
  • Помпа за предварително налягане за температура на подаване до 85 °C (стандартно 60 °C) и налягане 80/160 bar.
  • Рамка и корпус от неръждаема стомана (стандартно прахово боядисана стомана).
  • 60-Hz устройства (напр. 380–480 V, 690 V/60 Hz) по заявка.
Готов за употреба бързо, по всяко време
  • Могат да бъдат прикрепени допълнителни аксесоари или оборудване
  • Регулиране в зависимост от индивидуалните нужди при почистване.
  • Употреба на уреда от двама оператори едновременно.
  • Налично с натискане на бутон, без време за настройка и транспорт на мобилни машини.
  • След задействане на пистолета, се включва помпата. Това дава възможност за удобна работа на всяка точка на захранване.
  • За бързо почистване на различни места.
Здрав дизайн за тежки работни условия
  • Проектирана за ежедневна употреба.
  • Може да се използва при тежки работни условия.
  • По-дълъг експлоатационен живот, по-малко усилия за поддръжка и по-ниски разходи. Идеален за индустриална употреба.
Спецификации

Технически данни

Налягане (бар/МПа) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Дебит (л/ч) 700 / 2000
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 85
Задвижване на двигателя Soft start
Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Размери (Д х Ш х В) (мм) 860 x 595 x 580

Оборудване

  • Пръчка за измерване на нивото на маслото
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • 4-полюсен двигател (бавнооборотен)
  • Мотор с въздушно охлаждане
  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
  • Защита срещу сух ход
  • Резервоар с поплавък
  • Брояч за работни часове
  • Серво контрол
  • Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
  • Идеален за приложения за почистване в хранително-вкусовата промишленост.
  • Селско стопанство
  • Основно почистване
  • Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.
  • Почистване на автомобили и машини в областта на автомобилостроенето, индустрията и селското стопанство
  • Общински и комунални дейности.
  • За почистване на контейнери/утайки в хранителната, козметичната и химическата промишленост.
