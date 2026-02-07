HDC Standard
За приложения с тежки натоварвания, свръхмощно представяне: Стационарната машина с високо налягане е подходяща за макс. 8 потребители. Може да се регулира за 4000, 6000 или 8000 l/h и работно налягане от 80 или 160 bar.
Стационарна машина за почистване с високо налягане HDC Standard се предлага за следните класове на производителност: 4000 l/h (2 x 2000 l/h помпени агрегати), 6000 l/h (3 x 2000 l/h помпени агрегати) и 8000 l/ h (4 x 2000 l/h помпени агрегати). Възможни са и работни налягания между 80 и 160 бара. Други характеристики включват температура на входа на водата до 85 °C (до 60 °C стандартно), стоманена рамка или опционална рамка от неръждаема стомана, въздушно охлаждане, 4-полюсни бавно оборотни двигатели, здрави помпи с колянов вал с месингова глава и резервоар с интегриран поплавък и филтър на входа за вода, брояч на работните часове, дисплей за съобщение за грешка и работни параметри. Системата, помпите и двигателите също се включват и изключват автоматично. Други функции за безопасност са защитата от работа на сухо, мониторинг на температурата на входящата вода, двигатели със защита на намотката и превключвател за защита на двигателя, преливник и сензор за налягане, предпазен клапан и резервоар за налягане на всяка помпа и откриване на течове. Устройствата се предлагат и за 60 херца при заявка.
Характеристики и предимства
Помпи с колянов вал с месингови цилиндрови глави и първокласни материали.
- Независимо какво количество вода е необходимо: системата за управление включва при нужда допълнителни помпи и съответно ги изключва.
- Автоматичната помпа стартира с всяко отстраняване на водата, без допълнително отключване.
- Постоянна работа на всички помпени агрегати благодарение на последващ обмен.
Устройството може да се използва от до осем души едновременно.
- Налично с натискане на бутон, без време за настройка и транспорт на мобилни машини.
- След задействане на пистолета, се включва помпата. Това дава възможност за удобна работа на всяка точка на захранване.
- За бързо почистване на различни места.
Гъвкавост
- Наличното количество вода може да се използва както и когато е необходимо.
- Подходящ и за почистване в средни до големи контейнери.
- Налично с натискане на бутон, без време за настройка и транспорт на мобилни машини.
Със защита от недостиг на вода и мониторинг на температурата на двигателя и водата.
Висока безопасност на машината
- Броячът на работните часове и дисплеят показват кога е необходима поддръжка на помпата.
- Защита срещу течове и плавен старт.
Готов за употреба бързо, по всяко време
- 4-полюсни бавнооборотни електродвигатели с плавен старт гарантират дълъг експлоатационен живот.
Рамка и/или корпус от неръждаема стомана се предлагат като опция.
- Постоянен монтаж без опасности: Без замърсяване или разхлабени маркучи.
Помпа за предварително налягане за температура на подаване до 85 °C (стандартно 60 °C) и налягане 80/160 bar.
Интелигентно управление на помпата.
- Опция за рамка/корпус от неръждаема стомана (стандартно прахово боядисана стомана).
- 60-Hz устройства (напр. 380–480 V, 690 V/60 Hz) налично по заявка.
Спецификации
Технически данни
|Налягане (бар/МПа)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Дебит (л/ч)
|700 / 8000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 85
|Задвижване на двигателя
|Soft start
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1150 x 750 x 1840
Оборудване
- Пръчка за измерване на нивото на маслото
- Люк за проверка на нивото на маслото
- 4-полюсен двигател (бавнооборотен)
- Мотор с въздушно охлаждане
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- Защита срещу сух ход
- Резервоар с поплавък
- Брояч за работни часове
- Серво контрол
- Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
- Идеален за приложения за почистване в хранително-вкусовата промишленост.
- Селско стопанство
- Основно почистване
- Идеална за употреба при почистване на автомобили, в строителният и транспортният сектор както и в индустрията.
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилната, промишлената и селскостопанската област.
- Общински и комунални дейности.
- За почистване на контейнери/утайки в хранителната, козметичната и химическата промишленост.