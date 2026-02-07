Стационарна машина за почистване с високо налягане HDC Standard се предлага за следните класове на производителност: 4000 l/h (2 x 2000 l/h помпени агрегати), 6000 l/h (3 x 2000 l/h помпени агрегати) и 8000 l/ h (4 x 2000 l/h помпени агрегати). Възможни са и работни налягания между 80 и 160 бара. Други характеристики включват температура на входа на водата до 85 °C (до 60 °C стандартно), стоманена рамка или опционална рамка от неръждаема стомана, въздушно охлаждане, 4-полюсни бавно оборотни двигатели, здрави помпи с колянов вал с месингова глава и резервоар с интегриран поплавък и филтър на входа за вода, брояч на работните часове, дисплей за съобщение за грешка и работни параметри. Системата, помпите и двигателите също се включват и изключват автоматично. Други функции за безопасност са защитата от работа на сухо, мониторинг на температурата на входящата вода, двигатели със защита на намотката и превключвател за защита на двигателя, преливник и сензор за налягане, предпазен клапан и резервоар за налягане на всяка помпа и откриване на течове. Устройствата се предлагат и за 60 херца при заявка.