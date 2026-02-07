HDS 13/35 De Tr1
Ремаркето HDS 13/35 може да се използва напълно самостоятелно и достига налягане от 350 бара. Перфектното решение за почистване с гореща вода в комуналната сфера, на строежи или в индустрията.
Истинският коз на HDS 13/35 е неговата мобилност. Водоструйката с подгряване на водата създава налягане от 350 бара, работи изцяло независимо от всеки източник на енергия и следователно е напълно гъвкава по отношение на приложението си - например на строителни обекти, в промишлеността и в общинския сектор. Свободно конфигурируемата машина за почистване е абсолютно всеобхватна благодарение на своята надеждност, ефективност, лекота на обслужване и комфорт при работа.
Характеристики и предимства
Максимална ефективностДоказана и високоефективна технология на горелката. Икономия чрез използване на отдадената от двигателя топлина. Екологично съобразна работа и по-ниски разходи благодарение на режима eco!efficiency на Kärcher.
Лесно управлениеУдобно управление от централен панел. Бърза подготовка за работа благодарение на 2 допълнителни барабана за маркучи в зоната на експлоатация. Сигурно съхранение на защитното оборудване, аксесоарите и почистващите препарати.
НезависимостГолям 500-литров резервоар, осигуряващ работа до 30 минути. 100-литров дизелов резервоар за продължителна работа. Мощните дизелови двигатели Yanmar позволяват самостоятелна работа без източник на захранване.
Гъвкавост
- Благодарение на възможността за конфигуриране всяко ремарке може да бъде оборудвано според нуждите на клиента.
- Вариантите Skid или Cab дават възможност за мобилно или стационарно приложение.
Много лесна поддръжка
- Улеснен достъп на обслужващия персонал до техниката.
- Сервизно софтуерно приложение за бърза диагностика на проблемите.
- Доказаните в практиката качествени компоненти от Kärcher гарантират дълъг живот.
Надеждност
- Включва система за омекотяване на водата за защита от повреди, причинени от калцификация.
- Многобройни функции за сигурност защитават HDS срещу повреда.
- Вграденият модул срещу замръзване защитава при ниски външни температури.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Дизел
|Производител на двигателя
|Yanmar
|Мощност на двигателя (кВт/к.с.)
|19 / 26
|Дебит (л/ч)
|650 - 1300
|Налягане (бар/МПа)
|100 - 350 / 10 - 35
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|9,3
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: Индустрия
- Маркуч за високо налягане: 30 м
- Струйник: 700 мм
- Power дюза
Оборудване
- Регулиране на налягането чрез регулиране на оборотите.
Сфера на приложение
- Комунални обекти (почистване на обществени места, отстраняване на графити и остатъци от дъвки)
- Строителни обекти (почистване на строителна техника, скелета, кофражи и друго оборудване)
- Индустриални обекти (отстраняване на бои и лакове, специални покрития, почистване на машини, детайли и оборудване)
Configurable components
Макарата за маркуч за ниско налягане има капацитет за маркуч до 30 метра и включва 30-метров маркуч за ниско налягане. Други предимства: Удобна манивела, голяма гъвкавост при пълнене на ремарке и опция за защита на маркуча срещу замръзване - лесно и удобно.
Със значително разширен работен радиус за максимална гъвкавост при почистване с високо налягане: Удобен за използване, комплектът за закрепване на макара за маркуч за високо налягане за ремарке HDS може да побере до 50 метра маркуч за високо налягане, което позволява извършването на задачи за почистване на големи разстояния от ремаркето и защита на маркуча по време на съхранение и транспортиране.
Основната машина в skid версия е с рама, без предпазен капак и резервоар за вода. Машината е изключително пестяща място, включително 20-литров резервоар за вода.
Версията cab включва резервоар за вода и голям резервоар за гориво и може да се използва във фиксирана позиция или като комплект на превозно средство, като пикап, платформа или ван. Капаците предпазват техническите компоненти и контролния панел надеждно от външни влияния. Основната машина с капак и резервоар за вода се предлага без шаси с теглич.
Версията с ремарке е не само мобилна и компактна, но също така впечатлява с висока степен на гъвкавост и е напълно самодостатъчна благодарение на водата и горивото на борда. Базовата машина е оборудвана с капак, резервоар за вода, шаси и теглич.
Амортисьорите за версията с ремарке повишават стабилността при движение и са предпоставка за одобрение на ремаркето за по-високи скорости на движение.
По-висока безопасност при работа: Предпазният клапан намалява налягането между помпата и клапана, когато спусъкът на пистолета е затворен. Това повишава безопасността при работа, тъй като се избягват отскоци и също така позволява ергономично използване чрез бавно натрупване на налягане. Компонентите за високо налягане също са защитени.