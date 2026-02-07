Със значително разширен работен радиус за максимална гъвкавост при почистване с високо налягане: Удобен за използване, комплектът за закрепване на макара за маркуч за високо налягане за ремарке HDS може да побере до 50 метра маркуч за високо налягане, което позволява извършването на задачи за почистване на големи разстояния от ремаркето и защита на маркуча по време на съхранение и транспортиране.