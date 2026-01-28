HDS 6/14-4 C
HDS 6 / 14-4 C е монофазна водоструйка с подгряване на водата в клас Compact с 4-полюсен, мотор с водно охлаждане, работа с един бутон и eco!efficiency режим на работа.
Икономична, мощна и удобна: HDS 6 / 14-4 C е монофазна водоструйка с подгряване на водата в клас HDS Compact с 4-полюсен, мотор с водно охлаждане и предлага широка гама от впечатляващи функции. Уникалният режим eco!efficiency гарантира ефективна и икономична работа. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. С Servo Control можете да регулирате дебита на водата и налягането директно от пистолета без да е необходимо да го настройвате. Практичната работа с един бутон и удобните отделения за съхранение на дюзи и други аксесоари и инструменти допълват усъвършенстваната концепция за работа. Машината е оборудвана и с големи задни колела и завиващо предно колело, които осигуряват високо ниво на мобилност и разполага със здраво шаси с интегрирани резервоари за гориво и почистващи препарати.
Характеристики и предимства
Икономичност.eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба. Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента. Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
С грижа към потребителяИнтуитивно управление чрез големия бутон с много позиции. Голям отвор на резервоара със система за пълнене. Компактно шише за поддръжка на система, сменя се отвън.
СъхранениеЗатварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр. Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане. Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Надеждност
- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
- Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
- Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
Мобилност
- Jogger-принцип с големи колела и управляващо колело.
- Големи, интегрирани места за съхранение в рамката.
- Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|240 - 560
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 140 / 3 - 14
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Мощност на свързване (кВт)
|3,6
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|3,5
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|2,8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Резервоар за гориво (л)
|15
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|111
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|119,691
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1060 x 650 x 920
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
- Система за мека изолация (SDS)
- Прекъсване на налягането
- Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство