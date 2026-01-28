HDS 6/14-4 C

HDS 6 / 14-4 C е монофазна водоструйка с подгряване на водата в клас Compact с 4-полюсен, мотор с водно охлаждане, работа с един бутон и eco!efficiency режим на работа.

Икономична, мощна и удобна: HDS 6 / 14-4 C е монофазна водоструйка с подгряване на водата в клас HDS Compact с 4-полюсен, мотор с водно охлаждане и предлага широка гама от впечатляващи функции. Уникалният режим eco!efficiency гарантира ефективна и икономична работа. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. С Servo Control можете да регулирате дебита на водата и налягането директно от пистолета без да е необходимо да го настройвате. Практичната работа с един бутон и удобните отделения за съхранение на дюзи и други аксесоари и инструменти допълват усъвършенстваната концепция за работа. Машината е оборудвана и с големи задни колела и завиващо предно колело, които осигуряват високо ниво на мобилност и разполага със здраво шаси с интегрирани резервоари за гориво и почистващи препарати.

Характеристики и предимства
Икономичност.
eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба. Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента. Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
С грижа към потребителя
Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции. Голям отвор на резервоара със система за пълнене. Компактно шише за поддръжка на система, сменя се отвън.
Съхранение
Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр. Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане. Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Надеждност
  • Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
  • Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
  • Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
Мобилност
  • Jogger-принцип с големи колела и управляващо колело.
  • Големи, интегрирани места за съхранение в рамката.
  • Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
  • Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 240 - 560
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 140 / 3 - 14
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Мощност на свързване (кВт) 3,6
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 3,5
Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч) 2,8
Свързващ кабел (м) 5
Резервоар за гориво (л) 15
Тегло (с аксесоари) (кг) 111
Тегло вкл. Опаковка (кг) 119,691
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1060 x 650 x 920

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
  • Система за мека изолация (SDS)
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
