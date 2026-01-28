Икономична, мощна и удобна: HDS 6 / 14-4 C е монофазна водоструйка с подгряване на водата в клас HDS Compact с 4-полюсен, мотор с водно охлаждане и предлага широка гама от впечатляващи функции. Уникалният режим eco!efficiency гарантира ефективна и икономична работа. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. С Servo Control можете да регулирате дебита на водата и налягането директно от пистолета без да е необходимо да го настройвате. Практичната работа с един бутон и удобните отделения за съхранение на дюзи и други аксесоари и инструменти допълват усъвършенстваната концепция за работа. Машината е оборудвана и с големи задни колела и завиващо предно колело, които осигуряват високо ниво на мобилност и разполага със здраво шаси с интегрирани резервоари за гориво и почистващи препарати.