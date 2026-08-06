Мощната трифазна водоструйка с подгрване на водата HDS 7/16 C от компактния клас HDS има лесно управление с едни бутон, както и големи колела и завиващо колело, които правят работата и транспортирането много лесни за потребителя. Превъзходното оборудване и изключително ефективната и екологична работа благодарение на режима eco!efficiency допълват тази машина. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Резервоарите за почистващ препарат и гориво са защитени в твърдо шаси, което също позволява по-тежки приложения. Аксесоарите, дюзите и инструментите могат лесно да се съхраняват в практичните отделения за съхранение позволявйки по-удобна употреба.