HDS 8/18-4 C

Трифазната водоструйка с подгряване на водата HDS 8/18 C е най-мощната в клас Compact с 4-полюсен, двигател с водно охлаждане и eco!efficiency режим на работа.

HDS 8 / 18-4 C е най-мощната водоструйка с подгряване на водата в нашия клас HDS Compact. Трифазната машина с 4-полюсен електрически мотор с водно охлаждане предлага всичко, което бихте могли да очаквате, когато става въпрос за лекота на използване, ергономичност и ефективно използване на ресурсите. Потребителите ще бъдат впечатлени от функции като простата операция с един бутон и високото ниво на мобилност, осигурено от големите колела и завиващо колело. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Устойчивото на износване шаси осигурява оптимална безопасност, тъй като резервоарите за почистващи препарати и гориво са надеждно интегрирани. Удобните отделения за съхранение на аксесоари и инструменти допълват широката гама от функции, предлагани от HDS 8 / 18-4 C.

Характеристики и предимства
Водоструйка HDS 8/18-4 C: Икономичност.
Икономичност.
eco!efficiency-режим – икономично и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба. Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента. Прецизно дозиране на почистващи препарати с функция за изплакване.
Водоструйка HDS 8/18-4 C: С грижа към потребителя
С грижа към потребителя
Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции. Голям отвор на резервоара със система за пълнене. Компактно шише за поддръжка на система, сменя се отвън.
Водоструйка HDS 8/18-4 C: Съхранение
Съхранение
Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр. Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане. Интегрирани държачи за струйника при транспорт.
Надеждност
  • Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
  • Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
  • Система за омекотяване на водата за защита на серпентината от повреди в резултат на котлен камък.
Мобилност
  • Jogger-принцип с големи колела и управляващо колело.
  • Големи, интегрирани места за съхранение в рамката.
  • Интегрирана дръжка за накланяне за лесно преминаване над препятствия.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
  • Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 300 - 800
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подаване 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Мощност на свързване (кВт) 6
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 5
Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч) 4
Свързващ кабел (м) 5
Резервоар за гориво (л) 15
Тегло (с аксесоари) (кг) 119,4
Тегло с опаковката (кг) 128,091
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1060 x 650 x 920

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
  • Система за мека изолация (SDS)
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Водоструйка HDS 8/18-4 C
Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
Аксесоари
Почистващи препарати