HDS 8 / 18-4 C е най-мощната водоструйка с подгряване на водата в нашия клас HDS Compact. Трифазната машина с 4-полюсен електрически мотор с водно охлаждане предлага всичко, което бихте могли да очаквате, когато става въпрос за лекота на използване, ергономичност и ефективно използване на ресурсите. Потребителите ще бъдат впечатлени от функции като простата операция с един бутон и високото ниво на мобилност, осигурено от големите колела и завиващо колело. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Устойчивото на износване шаси осигурява оптимална безопасност, тъй като резервоарите за почистващи препарати и гориво са надеждно интегрирани. Удобните отделения за съхранение на аксесоари и инструменти допълват широката гама от функции, предлагани от HDS 8 / 18-4 C.