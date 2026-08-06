HDS 18/18-4 Classic
Мобилната водоструйка с подгряване на водата предлага много висок дебит на водата от 1800 л/ч и позволява едновременното използване на два струйника при налягане 180 бара.
Благодарение на огромния си дебит от 1800 литра на час, мобилната водоструйка с подгряване на водата HDS 18/18-4 S Classic се отличава с максимална ефективност при отстраняване на най-упоритите замърсявания. Здравата помпа с колянов вал, защитена с фин филтър за вода, позволява също така работно налягане до 180 бара и паралелна употреба на два струйника. Пистолетът EASY!Force Advanced HP със серво контрол за регулиране на дебита и налягането на водата директно от пистолета осигурява работа без умора. Устойчиви на пробиване колела, две насочващи колела и куката за повдигане с кран също допринасят за лесната работа и позволяват лесно транспортиране на машината. HDS 18/18-4 S Classic разполага също с въздушно охлаждан, четириполюсен, бавнооборотен електродвигател с плавен старт, контрол на пламъка за стационарна работа, дозиране на препарат за поддръжка на системата за защита от варовикови отлагания и екологичен режим eco!efficiency на Kärcher за икономична работа. В допълнение към това, здравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Десетметров маркуч за високо налягане е включен в комплекта.
Характеристики и предимства
Здрава и надеждна за тежки условия на работаЗдрава помпа с колянов вал с доказано качество на Керхер Здравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Добър достъп за лесно обслужване и поддръжка.
Ефективна технология на горелкатаВисока степен на ефективност с ниски емисии и дълъг експлоатационен живот. Дълги работни цикли благодарение на 30-литров резервоар за гориво. На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Надеждност
- Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
- Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор
- Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
Висока мобилност.
- Устойчиви на пробиване, големи колела за безопасно маневриране по неравни повърхности.
- С кука за кран за лесно транспортиране.
- Здравите метални колела и големите гуми правят машината напълно подходяща за използване на строителни обекти.
Резервоар с поплавък за дозиране на препарат за поддръжка на системата
- Системата за омекотяване на водата предотвратява образуването на варовикови отлагания върху серпентината и по този начин удължава нейния експлоатационен живот.
Подготвена за стационарна употреба.
- Стандартно с вграден мониторинг на пламъка за стационарна работа.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|870 - 1730
|Работно налягане (бар/МПа)
|50 - 180 / 5 - 18
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|макс. 80
|Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч)
|6,5
|Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч)
|5,2
|Мощност на свързване (кВт)
|11
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|025
|Подаване на вода
|1″
|Резервоар за гориво (л)
|30
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|210
|Тегло с опаковката (кг)
|222,197
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Струйник: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Прекъсване на налягането
- Опция за работа с 2 струйни тръби
- Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
- Система за мека изолация (SDS)
- Защита срещу сух ход
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на автомобили
- Почистване на уреди и машини
- Почистване на работилници
- Почистване на външни зони
- Почистване на сервизни помещения
- Почистване на фасади
- Почистване на басейни
- Почистване на спортни салони
- Почистване в производствения процес
- Почистване на съоръжения за производство