Благодарение на огромния си дебит от 1800 литра на час, мобилната водоструйка с подгряване на водата HDS 18/18-4 S Classic се отличава с максимална ефективност при отстраняване на най-упоритите замърсявания. Здравата помпа с колянов вал, защитена с фин филтър за вода, позволява също така работно налягане до 180 бара и паралелна употреба на два струйника. Пистолетът EASY!Force Advanced HP със серво контрол за регулиране на дебита и налягането на водата директно от пистолета осигурява работа без умора. Устойчиви на пробиване колела, две насочващи колела и куката за повдигане с кран също допринасят за лесната работа и позволяват лесно транспортиране на машината. HDS 18/18-4 S Classic разполага също с въздушно охлаждан, четириполюсен, бавнооборотен електродвигател с плавен старт, контрол на пламъка за стационарна работа, дозиране на препарат за поддръжка на системата за защита от варовикови отлагания и екологичен режим eco!efficiency на Kärcher за икономична работа. В допълнение към това, здравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Десетметров маркуч за високо налягане е включен в комплекта.