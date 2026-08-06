HDS 18/18-4 Classic

Мобилната водоструйка с подгряване на водата предлага много висок дебит на водата от 1800 л/ч и позволява едновременното използване на два струйника при налягане 180 бара.

Благодарение на огромния си дебит от 1800 литра на час, мобилната водоструйка с подгряване на водата HDS 18/18-4 S Classic се отличава с максимална ефективност при отстраняване на най-упоритите замърсявания. Здравата помпа с колянов вал, защитена с фин филтър за вода, позволява също така работно налягане до 180 бара и паралелна употреба на два струйника. Пистолетът EASY!Force Advanced HP със серво контрол за регулиране на дебита и налягането на водата директно от пистолета осигурява работа без умора. Устойчиви на пробиване колела, две насочващи колела и куката за повдигане с кран също допринасят за лесната работа и позволяват лесно транспортиране на машината. HDS 18/18-4 S Classic разполага също с въздушно охлаждан, четириполюсен, бавнооборотен електродвигател с плавен старт, контрол на пламъка за стационарна работа, дозиране на препарат за поддръжка на системата за защита от варовикови отлагания и екологичен режим eco!efficiency на Kärcher за икономична работа. В допълнение към това, здравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Десетметров маркуч за високо налягане е включен в комплекта.

Характеристики и предимства
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic: Здрава и надеждна за тежки условия на работа
Здрава и надеждна за тежки условия на работа
Здрава помпа с колянов вал с доказано качество на Керхер Здравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Добър достъп за лесно обслужване и поддръжка.
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic: Ефективна технология на горелката
Ефективна технология на горелката
Висока степен на ефективност с ниски емисии и дълъг експлоатационен живот. Дълги работни цикли благодарение на 30-литров резервоар за гориво. На eco!efficiency режим уредът работи в най-икономичната температурна стойност (60°C) – и това при пълен дебит на водата.
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic: Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Надеждност
  • Голям филтър за вода за оптимална защита на помпата.
  • Мощен 4-полюсен бавнооборотен електромотор
  • Предпазните клапани, защитата от недостиг на вода и гориво гарантират работоспособността на машината.
Висока мобилност.
  • Устойчиви на пробиване, големи колела за безопасно маневриране по неравни повърхности.
  • С кука за кран за лесно транспортиране.
  • Здравите метални колела и големите гуми правят машината напълно подходяща за използване на строителни обекти.
Резервоар с поплавък за дозиране на препарат за поддръжка на системата
  • Системата за омекотяване на водата предотвратява образуването на варовикови отлагания върху серпентината и по този начин удължава нейния експлоатационен живот.
Подготвена за стационарна употреба.
  • Стандартно с вграден мониторинг на пламъка за стационарна работа.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 870 - 1730
Работно налягане (бар/МПа) 50 - 180 / 5 - 18
Температура (при подаване 12°C) (°C) макс. 80
Разход на гориво, пълно натоварване (кг/ч) 6,5
Консумация гориво eco!efficiency (кг/ч) 5,2
Мощност на свързване (кВт) 11
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 025
Подаване на вода 1″
Резервоар за гориво (л) 30
Тегло (с аксесоари) (кг) 210
Тегло с опаковката (кг) 222,197

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Струйник: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
  • Опция за работа с 2 струйни тръби
  • Контакт с обръщане на фазите (3 фазен)
  • Система за мека изолация (SDS)
  • Защита срещу сух ход
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic
Водоструйка HDS 18/18-4 Classic

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на автомобили
  • Почистване на уреди и машини
  • Почистване на работилници
  • Почистване на външни зони
  • Почистване на сервизни помещения
  • Почистване на фасади
  • Почистване на басейни
  • Почистване на спортни салони
  • Почистване в производствения процес
  • Почистване на съоръжения за производство
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