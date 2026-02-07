HD 20/15-4 Cage Plus
С огромен дебит на вода от 2000 l/h и работно налягане от 150 бара, нашата водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus с впечатляващи резултати при необходимост от много вода.
Проектиран за ефективно отстраняване на най-твърдите замърсявания в селското стопанство или строителния сектор, което е възможно само при големи количества вода: трифазната водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus с иновативна технология на помпата с колянов вал. Това дава възможност за измиване с до 2000 литра на час при работно налягане от 150 бара. Тази много здрава машина, която е и изключително подвижна благодарение на устойчивите на пробиване колела е впечатляваща, когато става дума за трудни задачи на труден терен. С нашите патентовани бързи връзки, монтирането и демонтирането на аксесоари меже да бъде извършено за нула време - пет пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните винтови връзки - въпреки че са също толкова издръжливи и здрави. HD 20/15-4 Cage Plus: специална машина за специални изисквания.
Характеристики и предимства
Cage-рамкаИздръжлива тръбна рамка по цялата дължина на уреда. С интегрирана система за транспорт с кран и място за съхранение на аксесоари. Защита на уреда срещу повреждане.
Електронна система за контрол за по-голяма сигурностЗащита срещу течове и плавен старт. Защита срещу свръх или спад в напрежението. Защита срещу късо съединение на 2-фази
Проектирана за най-тежки приложенияВисока мобилност благодарение на сгъваемата ръкохватка и непробиваемите колела. Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
Издръжлив и здрав
- Изключително големи колянови валове и свързващи елементи със здрави сачмени лагери.
- Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 2000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 150 / 3 - 15
|Максимално налягане (бар/МПа)
|190 / 19
|Мощност на свързване (кВт)
|11,5
|Свързващ кабел (м)
|5
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|118
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|127,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|957 x 686 x 1080
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
- Power дюза
- Ротационна дюза
- Струйник за високо налягане
- Серво контрол
Оборудване
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
- Прекъсване на налягането
- Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
Сфера на приложение
- Интензивно почистване с високо налягане при екстремни замърсявания в селското стопанство и строителния бранш.