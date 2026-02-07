HD 20/15-4 Cage Plus

С огромен дебит на вода от 2000 l/h и работно налягане от 150 бара, нашата водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus с впечатляващи резултати при необходимост от много вода.

Проектиран за ефективно отстраняване на най-твърдите замърсявания в селското стопанство или строителния сектор, което е възможно само при големи количества вода: трифазната водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus с иновативна технология на помпата с колянов вал. Това дава възможност за измиване с до 2000 литра на час при работно налягане от 150 бара. Тази много здрава машина, която е и изключително подвижна благодарение на устойчивите на пробиване колела е впечатляваща, когато става дума за трудни задачи на труден терен. С нашите патентовани бързи връзки, монтирането и демонтирането на аксесоари меже да бъде извършено за нула време - пет пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните винтови връзки - въпреки че са също толкова издръжливи и здрави. HD 20/15-4 Cage Plus: специална машина за специални изисквания.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus: Cage-рамка
Cage-рамка
Издръжлива тръбна рамка по цялата дължина на уреда. С интегрирана система за транспорт с кран и място за съхранение на аксесоари. Защита на уреда срещу повреждане.
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus: Електронна система за контрол за по-голяма сигурност
Електронна система за контрол за по-голяма сигурност
Защита срещу течове и плавен старт. Защита срещу свръх или спад в напрежението. Защита срещу късо съединение на 2-фази
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus: Проектирана за най-тежки приложения
Проектирана за най-тежки приложения
Висока мобилност благодарение на сгъваемата ръкохватка и непробиваемите колела. Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
Издръжлив и здрав
  • Изключително големи колянови валове и свързващи елементи със здрави сачмени лагери.
  • Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 2000
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 150 / 3 - 15
Максимално налягане (бар/МПа) 190 / 19
Мощност на свързване (кВт) 11,5
Свързващ кабел (м) 5
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 118
Тегло вкл. Опаковка (кг) 127,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 957 x 686 x 1080

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза
  • Струйник за високо налягане
  • Серво контрол

Оборудване

  • Функция за почистващи препарати: Засмукване
  • Прекъсване на налягането
  • Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus
Сфера на приложение
  • Интензивно почистване с високо налягане при екстремни замърсявания в селското стопанство и строителния бранш.
Аксесоари
Почистващи препарати