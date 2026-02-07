Проектиран за ефективно отстраняване на най-твърдите замърсявания в селското стопанство или строителния сектор, което е възможно само при големи количества вода: трифазната водоструйка HD 20/15-4 Cage Plus с иновативна технология на помпата с колянов вал. Това дава възможност за измиване с до 2000 литра на час при работно налягане от 150 бара. Тази много здрава машина, която е и изключително подвижна благодарение на устойчивите на пробиване колела е впечатляваща, когато става дума за трудни задачи на труден терен. С нашите патентовани бързи връзки, монтирането и демонтирането на аксесоари меже да бъде извършено за нула време - пет пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните винтови връзки - въпреки че са също толкова издръжливи и здрави. HD 20/15-4 Cage Plus: специална машина за специални изисквания.