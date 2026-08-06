Стационарната водоструйка със студена вода HD 10/21-4 S St. Classic осигурява перфектната комбинация от високоефективно почистване с изключително лесна работа, поддръжка и монтаж на стоманената рамка към стената или пода. Моторът с мощност от 8 kW на машината произвежда до 210 бара работно налягане и осигурява дебит от 1000 литра на час. Защитени под ултраздравата стоманена рамка са здравата, лесна за регулиране помпа с колянов вал с висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане. Това гарантира последователна, дълготрайна и надеждна работа. Лесен за почистване воден филтър надеждно предпазва помпата от замърсяване. С широка гама от аксесоари, включени стандартно в комплекта – пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза, всички с иновативните EASY!Lock бързо освобождаващи се връзки за скорост и удобство – HD 10/21-4 S Classic е идеалният избор за тежки условия на работа.