HD 10/21-4 S ST Classic
Лесна за използване по всякакъв начин, ултрамощна и здрава: HD 10/21-4 S St. Classic водоструйка със студена вода за трудна продължителна употреба при стационарна работа.
Стационарната водоструйка със студена вода HD 10/21-4 S St. Classic осигурява перфектната комбинация от високоефективно почистване с изключително лесна работа, поддръжка и монтаж на стоманената рамка към стената или пода. Моторът с мощност от 8 kW на машината произвежда до 210 бара работно налягане и осигурява дебит от 1000 литра на час. Защитени под ултраздравата стоманена рамка са здравата, лесна за регулиране помпа с колянов вал с висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане. Това гарантира последователна, дълготрайна и надеждна работа. Лесен за почистване воден филтър надеждно предпазва помпата от замърсяване. С широка гама от аксесоари, включени стандартно в комплекта – пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза, всички с иновативните EASY!Lock бързо освобождаващи се връзки за скорост и удобство – HD 10/21-4 S Classic е идеалният избор за тежки условия на работа.
Характеристики и предимства
Мощна и здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулкиВисока производителност и висока ефективност. Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Здрава, стационарна рамкаЗдравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Издръжлива рамка от стоманени тръби, която предпазва всички компоненти. Интегрирано място за съхранение на аксесоари.
Класически аксесоари с връзки EASY!LockБърза настройка и опаковане плюс лесна смяна на аксесоари. Здрави и издръжливи аксесоари. Лесна за обслужване
Ясен дизайн на машината
- Голям воден филтър за защита на помпата.
- Налягането и обемът на водата могат да се регулират на самата помпа.
- Нивото на пълнене и качеството на маслото могат да се проверят лесно през контролното стъкло и пръчката за измерване.
4-полюсен бавнооборотен мотор със система за охлаждане въздух-вода
- Доказаните в практиката качествени компоненти от Kärcher гарантират дълъг живот.
- За висока производителност и ниски разходи за поддръжка.
- За дълга продължителност на експлоатационния живот, надеждност.
Интуитивна работа и лесна поддръжка
- Вграденият воден филтър може да се сваля и почиства без никакви инструменти.
- Добър достъп за лесно обслужване и поддръжка.
- Лесна работа.
Висока гъвкавост
- Всеобхватните аксесоари дават възможност за ергономични и икономически решения за почистване в най-различни сфери.
- Широка гама от аксесоари за широк спектър от приложения.
- Минимални усилия за монтаж.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|376 - 424
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 1000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар)
|50 - 210
|Максимално налягане (бар)
|270
|Мощност на свързване (кВт)
|8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|050
|Подаване на вода
|1″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|50,2
|Тегло с опаковката (кг)
|55,911
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 522 x 418
Обхват на доставката
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
- Прекъсване на налягането
- Интегриран воден филтър
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Вход за вода от месинг
Сфера на приложение
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
- Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- Идеална за разнообразни приложения в сектора на транспорта и логистиката
- Промишленост
- Селско стопанство