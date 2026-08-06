Проектирана за трудни приложения, стационарната водоструйка със студена вода HD 10/25-4 S St Classic от Kärcher впечатлява с оптимални резултати при почистване, лесна работа и отлично оборудване. Включени в комплекта: пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза – всичко това с нашите иновативни EASY!Lock бързо освобождаващи се връзки за скорост и лекота. Моторът с мощност 8,8 kW на машината произвежда до 250 бара работно налягане и осигурява дебит от 1000 литра на час. Отвътре мощната, лесна за регулиране помпа с коляновия вал, нейната висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане работят усилено, за да осигурят постоянна, дълготрайна и свръхнадеждна работа. Лесен за почистване воден филтър надеждно предпазва помпата от замърсяване. Рутинните задачи по обслужване и поддръжка на HD 10/25-4 S St Classic могат да бъдат изпълнени също толкова бързо, колкото монтирането на ултраздравата стоманена рамка към стената или пода.