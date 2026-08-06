HD 10/25-4 S ST Classic
Лесен монтаж, работа, поддръжка и оптимални резултати от почистването: здравата стационарна водоструйка със студена вода HD 10/25-4 S St Classic.
Проектирана за трудни приложения, стационарната водоструйка със студена вода HD 10/25-4 S St Classic от Kärcher впечатлява с оптимални резултати при почистване, лесна работа и отлично оборудване. Включени в комплекта: пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза – всичко това с нашите иновативни EASY!Lock бързо освобождаващи се връзки за скорост и лекота. Моторът с мощност 8,8 kW на машината произвежда до 250 бара работно налягане и осигурява дебит от 1000 литра на час. Отвътре мощната, лесна за регулиране помпа с коляновия вал, нейната висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане работят усилено, за да осигурят постоянна, дълготрайна и свръхнадеждна работа. Лесен за почистване воден филтър надеждно предпазва помпата от замърсяване. Рутинните задачи по обслужване и поддръжка на HD 10/25-4 S St Classic могат да бъдат изпълнени също толкова бързо, колкото монтирането на ултраздравата стоманена рамка към стената или пода.
Характеристики и предимства
Мощна и здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулкиВисока производителност и висока ефективност. Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Здрава, стационарна рамкаЗдравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Издръжлива рамка от стоманени тръби, която предпазва всички компоненти. Интегрирано място за съхранение на аксесоари.
Класически аксесоари с връзки EASY!LockБърза настройка и опаковане плюс лесна смяна на аксесоари. Здрави и издръжливи аксесоари. Лесна за обслужване
4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
- Доказаните в практиката качествени компоненти от Kärcher гарантират дълъг живот.
- За дълга продължителност на експлоатационния живот, надеждност.
- За висока производителност и ниски разходи за поддръжка.
Ясен дизайн на машината
- Голям воден филтър за защита на помпата.
- Налягането и обемът на водата могат да се регулират на самата помпа.
- Нивото на пълнене и качеството на маслото могат да се проверят лесно през контролното стъкло и пръчката за измерване.
Интуитивна работа и лесна поддръжка
- Вграденият воден филтър може да се сваля и почиства без никакви инструменти.
- Добър достъп за лесно обслужване и поддръжка.
- Лесна работа.
Висока гъвкавост
- Широка гама от аксесоари за широк спектър от приложения.
- Всеобхватните аксесоари дават възможност за ергономични и икономически решения за почистване в най-различни сфери.
- Минимални усилия за монтаж.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|376 - 424
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 1000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар)
|60 - 250
|Максимално налягане (бар)
|310
|Мощност на свързване (кВт)
|8,8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|045
|Подаване на вода
|1″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|48,4
|Тегло с опаковката (кг)
|54,111
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 522 x 418
Обхват на доставката
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
- Прекъсване на налягането
- Интегриран воден филтър
- Вход за вода от месинг
Сфера на приложение
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
- Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- Идеална за разнообразни приложения в сектора на транспорта и логистиката
- Промишленост
- Селско стопанство