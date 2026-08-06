HD 13/18-4 S ST Classic
Разработена специално за тежка, стационарна продължителна употреба и оптимални резултати от почистване: HD 13/18-4 S St Classic водоструйка със студена вода. Много лесен монтаж и поддръжка.
Изключително лесна за работа, проектирана за издръжливост и идеална за трудна, стационарна продължителна употреба: HD 13/18-4 S St. Classic водоструйка със студена вода от Kärcher. Моторът с мощност 8,8 kW на машината произвежда до 180 бара работно налягане и осигурява дебит от 1300 литра на час. Пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза са включени стандартно в комплекта – всички те разполагат с новаторските EASY!Lock бързо освобождаващ се връзки за скорост и лекота. Здравата, лесна за регулиране помпа с колянов вал, висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане осигуряват максимална надеждност за постоянна и дълготрайна работа. Лесен за почистване воден филтър осигурява ефективна защита срещу навлизане на мръсотия в помпата. Рутинните задачи по обслужване и поддръжка на HD 13/18-4 S St Classic могат да бъдат изпълнени също толкова бързо, колкото и монтирането на ултраздравата стоманена рамка към стената или пода.
Характеристики и предимства
Мощна и здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулкиВисока производителност и висока ефективност. Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Здрава, стационарна рамкаЗдравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Издръжлива рамка от стоманени тръби, която предпазва всички компоненти. Интегрирано място за съхранение на аксесоари.
Класически аксесоари с връзки EASY!LockБърза настройка и опаковане плюс лесна смяна на аксесоари. Здрави и издръжливи аксесоари. Лесна за обслужване
4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
- Доказаните в практиката качествени компоненти от Kärcher гарантират дълъг живот.
- За дълга продължителност на експлоатационния живот, надеждност.
- За висока производителност и ниски разходи за поддръжка.
Ясен дизайн на машината
- Голям воден филтър за защита на помпата.
- Налягането и обемът на водата могат да се регулират на самата помпа.
- Нивото на пълнене и качеството на маслото могат да се проверят лесно през контролното стъкло и пръчката за измерване.
Интуитивна работа и лесна поддръжка
- Вграденият воден филтър може да се сваля и почиства без никакви инструменти.
- Добър достъп за лесно обслужване и поддръжка.
- Лесна работа.
Висока гъвкавост
- Широка гама от аксесоари за широк спектър от приложения.
- Всеобхватните аксесоари дават възможност за ергономични и икономически решения за почистване в най-различни сфери.
- Минимални усилия за монтаж.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|376 - 424
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|700 - 1300
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар)
|50 - 180
|Максимално налягане (бар)
|240
|Мощност на свързване (кВт)
|8,8
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|072
|Подаване на вода
|1″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|48,4
|Тегло с опаковката (кг)
|54,111
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 522 x 418
Обхват на доставката
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
- Прекъсване на налягането
- Интегриран воден филтър
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Вход за вода от месинг
Сфера на приложение
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- Идеален за автокъщи, компании за коли под наем и малки сервизи.
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
- Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- Идеална за разнообразни приложения в сектора на транспорта и логистиката
- Промишленост
- Селско стопанство