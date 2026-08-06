Изключително лесна за работа, проектирана за издръжливост и идеална за трудна, стационарна продължителна употреба: HD 13/18-4 S St. Classic водоструйка със студена вода от Kärcher. Моторът с мощност 8,8 kW на машината произвежда до 180 бара работно налягане и осигурява дебит от 1300 литра на час. Пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза са включени стандартно в комплекта – всички те разполагат с новаторските EASY!Lock бързо освобождаващ се връзки за скорост и лекота. Здравата, лесна за регулиране помпа с колянов вал, висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане осигуряват максимална надеждност за постоянна и дълготрайна работа. Лесен за почистване воден филтър осигурява ефективна защита срещу навлизане на мръсотия в помпата. Рутинните задачи по обслужване и поддръжка на HD 13/18-4 S St Classic могат да бъдат изпълнени също толкова бързо, колкото и монтирането на ултраздравата стоманена рамка към стената или пода.