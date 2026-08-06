Здрава, мощна, ултра лесна за работа и подходяща за най-тежките стационарни приложения: HD 17/15-4 S St. Classic водоструйка със студена вода от Kärcher. Моторът с мощност от 9 kW на машината произвежда до 150 бара работно налягане и осигурява дебит от 1700 литра на час. Здравата, лесна за регулиране помпа с колянов вал, висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане образуват туптящото сърце на машината, осигурявайки постоянна и дълготрайна работа . В допълнение към това помпата е ефективно защитена от замърсяване чрез лесен за почистване воден филтър. Пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза са стандартно в комплекта – всички те с нашите иновативни връзки за бързо освобождаване EASY!Lock за бързина и лекота. Рутинните задачи по обслужване и поддръжка на HD 17/15-4 S St Classic могат да бъдат изпълнени също толкова бързо, колкото монтирането на ултраздравата стоманена рамка към стената или пода.