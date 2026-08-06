HD 9/20-4 S ST Classic

Колкото здрава, толкова и мощна: HD 9/20-4 S St Classic стационарна водоструйка със студена вода за трудни приложения за почистване. Монтаж, експлоатация и поддръжка лесни като детска игра.

Водоструйката със студена вода HD 9/20-4 S St Classic, проектирана за последователна, дълготрайна и изключително надеждна работа дори при най-тежките работни условия. За да изпълни мисията си, стабилната стационарна машина е снабдена със здрава, лесна за регулиране помпа с колянов вал с висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане. Докато помпата е добре защитена от вграден и лесен за почистване воден филтър, другото стандартно оборудване говори само за себе си – пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза, всички включени в комплекта. За допълнителна скорост и удобство всички машини идват с нашите иновативни EASY!Lock бързо освобождаващи се връзки. За най-добра производителност на почистване, моторът с мощност от 7 kW на машината произвежда до 200 бара работно налягане, което от своя страна осигурява дебит от 900 литра на час. И това не свършва дотук; Задачите по обслужването и поддръжката на HD 9/20-4 S St Classic могат да бъдат изпълнени също толкова бързо, колкото монтирането на ултра-здравата стоманена рамка към стената или пода.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 9/20-4 S ST Classic: Мощна и здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулки
Мощна и здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулки
Висока производителност и висока ефективност. Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Водоструйка HD 9/20-4 S ST Classic: Здрава, стационарна рамка
Здрава, стационарна рамка
Здравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина. Здравата тръбна рамка осигурява защита при продължителна тежка работа.
Водоструйка HD 9/20-4 S ST Classic: Класически аксесоари с връзки EASY!Lock
Класически аксесоари с връзки EASY!Lock
Здрави и издръжливи аксесоари. Бърза настройка и опаковане плюс лесна смяна на аксесоари. Лесна за обслужване
Ясен дизайн на машината
  • Голям воден филтър за защита на помпата.
  • Налягането и обемът на водата могат да се регулират на самата помпа.
  • Нивото на пълнене и качеството на маслото могат да се проверят лесно през контролното стъкло и пръчката за измерване.
4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
  • Комбинира ефективно водно охлаждане с надеждна система за въздушно охлаждане за максимална охлаждаща мощност дори при колебания на околната температура и температурата на водата.
  • За дълга продължителност на експлоатационния живот, надеждност.
  • Доказаните в практиката качествени компоненти от Kärcher гарантират дълъг живот.
Интуитивна работа и лесна поддръжка
  • Вграденият воден филтър може да се сваля и почиства без никакви инструменти.
  • Лесна работа.
  • Добър достъп за лесно обслужване и поддръжка.
Висока гъвкавост
  • Всеобхватните аксесоари дават възможност за ергономични и икономически решения за почистване в най-различни сфери.
  • Широка гама от аксесоари за широк спектър от приложения.
  • Минимални усилия за монтаж.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 376 - 424
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 450 - 900
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар) 50 - 200
Максимално налягане (бар) 260
Мощност на свързване (кВт) 7
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 047
Подаване на вода 1″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 49,689
Тегло с опаковката (кг) 55,4
Размери (Д × Ш × В) (мм) 720 x 522 x 418

Обхват на доставката

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза

Оборудване

  • Помпа с колянов вал с керамични бутала
  • 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
  • Прекъсване на налягането
  • Интегриран воден филтър
  • Люк за проверка на нивото на маслото
  • Вход за вода от месинг
Водоструйка HD 9/20-4 S ST Classic
Водоструйка HD 9/20-4 S ST Classic
Водоструйка HD 9/20-4 S ST Classic
Водоструйка HD 9/20-4 S ST Classic
Водоструйка HD 9/20-4 S ST Classic
Сфера на приложение
  • Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
  • Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
  • Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
  • За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
  • Идеална за разнообразни приложения в сектора на транспорта и логистиката
  • Промишленост
  • Селско стопанство
Аксесоари
Почистващи препарати