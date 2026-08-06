HD 9/20-4 S ST Classic
Колкото здрава, толкова и мощна: HD 9/20-4 S St Classic стационарна водоструйка със студена вода за трудни приложения за почистване. Монтаж, експлоатация и поддръжка лесни като детска игра.
Водоструйката със студена вода HD 9/20-4 S St Classic, проектирана за последователна, дълготрайна и изключително надеждна работа дори при най-тежките работни условия. За да изпълни мисията си, стабилната стационарна машина е снабдена със здрава, лесна за регулиране помпа с колянов вал с висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане. Докато помпата е добре защитена от вграден и лесен за почистване воден филтър, другото стандартно оборудване говори само за себе си – пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза, всички включени в комплекта. За допълнителна скорост и удобство всички машини идват с нашите иновативни EASY!Lock бързо освобождаващи се връзки. За най-добра производителност на почистване, моторът с мощност от 7 kW на машината произвежда до 200 бара работно налягане, което от своя страна осигурява дебит от 900 литра на час. И това не свършва дотук; Задачите по обслужването и поддръжката на HD 9/20-4 S St Classic могат да бъдат изпълнени също толкова бързо, колкото монтирането на ултра-здравата стоманена рамка към стената или пода.
Характеристики и предимства
Мощна и здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулкиВисока производителност и висока ефективност. Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка. С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.
Здрава, стационарна рамкаЗдравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди. Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина. Здравата тръбна рамка осигурява защита при продължителна тежка работа.
Класически аксесоари с връзки EASY!LockЗдрави и издръжливи аксесоари. Бърза настройка и опаковане плюс лесна смяна на аксесоари. Лесна за обслужване
Ясен дизайн на машината
- Голям воден филтър за защита на помпата.
- Налягането и обемът на водата могат да се регулират на самата помпа.
- Нивото на пълнене и качеството на маслото могат да се проверят лесно през контролното стъкло и пръчката за измерване.
4-полюсен нискоскоростен двигател със система за охлаждане въздух-вода, здрава помпа с бутала от неръждаема стомана и месингова цилиндрова глава
- Комбинира ефективно водно охлаждане с надеждна система за въздушно охлаждане за максимална охлаждаща мощност дори при колебания на околната температура и температурата на водата.
- За дълга продължителност на експлоатационния живот, надеждност.
- Доказаните в практиката качествени компоненти от Kärcher гарантират дълъг живот.
Интуитивна работа и лесна поддръжка
- Вграденият воден филтър може да се сваля и почиства без никакви инструменти.
- Лесна работа.
- Добър достъп за лесно обслужване и поддръжка.
Висока гъвкавост
- Всеобхватните аксесоари дават възможност за ергономични и икономически решения за почистване в най-различни сфери.
- Широка гама от аксесоари за широк спектър от приложения.
- Минимални усилия за монтаж.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|376 - 424
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|450 - 900
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар)
|50 - 200
|Максимално налягане (бар)
|260
|Мощност на свързване (кВт)
|7
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|047
|Подаване на вода
|1″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|49,689
|Тегло с опаковката (кг)
|55,4
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 522 x 418
Обхват на доставката
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Помпа с колянов вал с керамични бутала
- 4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане
- Прекъсване на налягането
- Интегриран воден филтър
- Люк за проверка на нивото на маслото
- Вход за вода от месинг
Сфера на приложение
- Почистване на животински ферми (обори) в селското стопанство
- Идеална за автосалони, компании за коли под наем и сервизи
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Почистване на трактори, машини и инвентар в селското стопанство
- Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителния, селскостопанския и общинския сектор
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- Идеална за разнообразни приложения в сектора на транспорта и логистиката
- Промишленост
- Селско стопанство