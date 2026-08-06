Водоструйката със студена вода HD 9/20-4 S St Classic, проектирана за последователна, дълготрайна и изключително надеждна работа дори при най-тежките работни условия. За да изпълни мисията си, стабилната стационарна машина е снабдена със здрава, лесна за регулиране помпа с колянов вал с висококачествена месингова цилиндрова глава и бавнооборотен 4-полюсен мотор с автоматично изключване и комбинирано въздушно/водно охлаждане. Докато помпата е добре защитена от вграден и лесен за почистване воден филтър, другото стандартно оборудване говори само за себе си – пистолет, струйник, 10-метров маркуч за високо налягане и дюза, всички включени в комплекта. За допълнителна скорост и удобство всички машини идват с нашите иновативни EASY!Lock бързо освобождаващи се връзки. За най-добра производителност на почистване, моторът с мощност от 7 kW на машината произвежда до 200 бара работно налягане, което от своя страна осигурява дебит от 900 литра на час. И това не свършва дотук; Задачите по обслужването и поддръжката на HD 9/20-4 S St Classic могат да бъдат изпълнени също толкова бързо, колкото монтирането на ултра-здравата стоманена рамка към стената или пода.