Le filtre plissé plat KFI 4410 permet d'aspirer l'eau et les poussières sans avoir à s'interrompre sans cesse pour des changements de filtre fastidieux. Pendant l'utilisation, il assure une puissance d'aspiration élevée et une filtration efficace des poussières. Logé dans la cassette filtrante brevetée, le filtre plissé plat permet un changement particulièrement pratique et rapide, et ce, sans aucun contact avec la saleté : il suffit d'ouvrir la cassette filtrante, de changer le filtre, de refermer la cassette filtrante et voilà ! Développés sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 4 à 7, KWD 4 à 6 et MV 4 à 6.